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Печери, фіорди та пляжі: в Україні створили унікальний маршрут колоритними ландшафтами Поділля

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Четвер 18 листопада 2021 13:35
Печери, фіорди та пляжі: в Україні створили унікальний маршрут колоритними ландшафтами Поділля Фото: Маршрути Поділлям (колаж РБК-Україна/terrapodolica.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Туристи можуть побувати в палеотурах і досліджувати печери

Туристичним магнітом Поділля вирішили зробити унікальні природні ландшафти та історію місць. Днями на Хмельниччині презентували туристичний путівник "Terra Podolica" для самостійних та групових подорожей.

Маршрути по Придністерському Поділлю спрямовані на вивчення природи краю і включають мальовничі ландшафти, палеонтологічні локації, а також архітектурні пам'ятки, повідомляє видання ye.ua.

Зазначається, що проект створений з метою зробити Поділля впізнаваним туристичним брендом.

Які локації радять побачити в Хмельницькій області - в матеріалі РБК-Україна.

Релакс-тури та екстрим. Як дізнатися більше про природу Поділля

Путівник найяскравішими локаціями Поділля вже доступний на сайті проекту "Terra Podolica".

"Путівник знайомить гостей Придністерського Поділля з головними геологічними об'єктами, що розкривають зміст регіонального ландшафту. Запропоновані маршрути дозволяють популярним, пізнавальним, релаксаційним або екстремальним способом досліджувати конкретні геологічні об'єкти і відчути унікальний колорит локації", - йдеться на сайті.

Печери, фіорди та пляжі: в Україні створили унікальний маршрут колоритними ландшафтами ПоділляФото: Маршрут по річці Тарнава (terrapodolica.com)

Маршрут розроблений для знайомства з природою і включає:

  • водні прогулянки;
  • історичні екскурсії;
  • відвідування замків;
  • дослідження печер;
  • палеотури.

Для шукачів пригод і любителів активного відпочинку на природі розроблені піші, водні та велосипедні маршрути, сімейні експедиції.

Вибрати локації для самостійних поїздок можна також на інтерактивній карті проекту – там нанесені замки, музеї, кемпінги, пляжі, природні пам'ятки, (наприклад, скелі та печери), водні об'єкти - річки й водоспади, а також готелі й гастролокації.

Піщані кар'єри та Товтри. Які незвичайні локації включили в путівник

Мандрівникам пропонують побачити унікальні мальовничі локації, вивчити їх походження. Наприклад, відвідуючи ландшафти Серету у середній течії під час палеотуру "Підступні Сарматські пляжі" варто побачити піщані кар'єри біля підніжжя гори-урочища Бубнівка, які були викопними пляжами на березі моря, що знаходилося на цій території 6-8 мільйонів років тому.

Печери, фіорди та пляжі: в Україні створили унікальний маршрут колоритними ландшафтами Поділля

Фото: Товтри і унікальні рослини - особливість регіону (terrapodolica.com)

"Якщо ж звернути увагу на пісковикові брили на відвалах, то на відрізаній поверхні можна помітити численні уламки морських їжаків роду Скутелла з характерним п'ятипроменевим візерунком, мушлі устриць, гліцимерисів, турітел і перлин", - описують один з маршрутів на сторінці проекту.

Ще одна неповторна локація Вербецькі Товтри (скеляста гряда, яка раніше була морським рифом) біля села Вербка. Це місце з заповідними рослинами: сон великий, ковила волосиста і ліщиця дністровська. Втім, у путівнику пропонують відвідати й інші товтри регіону.

Мандрівникам сподобається лабіринти з гіпсовими кристалами в печері Атлантида, скелясті обриви, заповідні ліси та захопливі краєвиди на Дністер.

Наприклад, в путівнику пропонують акватур "Тернавські фіорди". Він починається з оглядового майданчика біля костелу Діви Марії в селі Китайгород. Там відкривається огляд на підтоплену водосховищем частини річки Тернава, схожу на скандинавський фіорд.

Печери, фіорди та пляжі: в Україні створили унікальний маршрут колоритними ландшафтами ПоділляФото: "Скандинавські" пейзажі на Поділлі (terrapodolica.com)

За костелом є руїни палацу Потоцьких, які можна оглянути. Далі - піший маршрут, водосховище і ліси, вид на 40-метрову скелю Врублевецьку. А із гирла Тарнави відкриється грандіозний вид на долину Дністра з Шишковими пагорбами товтр.

Нагадаємо, по дорозі в Буковель тепер можна побачити архітектурні локації, пов'язані з легендарним скульптором.

Також для українських туристів вперше почали проводити ретро-тури на вузькоколійках.

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