Піщана лагуна і коралові сади: у популярній локації Єгипту з'явиться новий курорт

У Єгипті з'явиться нова туристична локація - на північ від Шарм-ель-Шейха побудують елітний курорт. Розкішний комплекс з'явиться на напівпустельній ділянці біля рифу Рас Джаміла. Запуск проекту днями обговорили на урядовому рівні, повідомило профільне видання з нерухомості osoule.com.

Новий проект Ras Ghamila планується створити за принципом елітного приватного курорту Ель-Гуна за 30 км від Хургади, який називають "єгипетською Венецією".

Раніше планувалося, що на новому курорті будуть побудовані готелі категорії 3,4 і 5 зірок, ресторани, басейни, спортивні комплекси. Основною особливістю буде розташування нової курортної локації - на березі лагуни з рифом Рас Джаміла (Ras Ghamila) з кораловими садами.

Що відомо про новий курорт

Днями дві компанії - "Al-Montazah Tourism and Investment Company" і "Imac Aqaba" - підписали домовленість про створення проекту "Рас Джаміла". На зустрічі були присутні міністр державного сектору бізнесу Хішам Тауфік і міністр цивільної авіації Мохамед Манар.

У заяві міністерства держсектора бізнесу говориться, що об'єкт буде зводитися на двох сусідніх земельних ділянках, що належать компаніям, пов'язаних з обома міністерствами. Чиновники зазначили, що проект Рас Джаміла здійснюється в рамках інтеграції між державними установами.

Фото: Готельний відпочинок у Єгипті (GettyImages)

Тим часом, ідея побудувати новий туристичний комплекс не нова - про створення цього курорту на зразок Ель-Гуни заговорили кілька років тому. У 2015 році було підписано угоду з інвесторами, але реалізувати її не вийшло. Тільки в кінці 2020 року компанія Al-Montazah Tourism оголосила про готовність відновити проект.

Територія курорту буде займати 800 тис. кв. м (80 га), а довжина берегової лінії складе 750 м.на території комплексу буде побудована вся необхідна інфраструктура.

Фото: Узбережжя біля рифу Рас Джаміла (wikimapia.org)

Розташування нової туристичної локації надзвичайно вигідне - найближча бухта Шарм-ель-Шейха - Рас Насрані добре відома туристам і любителям дайвінгу. Там розташовані відомі 4* і 5* готелі.

Чим цікавий риф туристам

Місце для створення нового курорту вибрали невипадково - поруч знаходиться один з кращих рифів Єгипту – Рас Гаміла (Рас Джаміла). Він відокремлює від моря мілку лагуну з піщаним дном, зручну для купання туристів.

Сам риф має особливість - його стінка йде вглиб всього на 10 м, але у неї є пологий схил з кораловими садами. Дайвери цінують цей природний об'єкт за велику кількість коралових кущів, включаючи великі горгонарії ("пухнасті" рогові корали), також різноманітну морську живність – мурени, скати, черепахи, барракуди, крилатки, акули.

Фото: Дайвінг у Єгипті (unsplash.com/michael bernander)

Хоча в лагуні коралів немає, і вона цікава переважно для любителів пляжного відпочинку і кайтинга, дайвери відкрили в рифі тунель, по якому в заплаву можна проплисти з відкритого моря.

У чому особливість курорту Ель-Гуна

Місто Ель-Гуна побудував єгипетський мільярдер Самі Савіріс у 1991 році за єдиним планом. Він розташований в 22 кілометрах від Хургади на узбережжі Червоного моря.

За планування курорту з великою кількістю каналів між острівцями Ель-Гуну стали називати "єгипетською Венецією". На островах, з'єднаних містками, розташовані готелі.

Фото: Курортне місто Ель Гуна "порізане" каналами і лагунами (booking.com)

Для відпочивальників обладнані чотири піщаних пляжі, є музей, район з крамницями художників, гончарів і ремісників, безкоштовний акваріум, кінотеатр. Для активного відпочинку в Ель-Гуні є дайвінг-центри і центри кайтсерфінгу, поля для гольфу і пейнтболу, тенісна школа і корт. Туристам пропонують зайнятися віндсерфінгом, поплавати на яхтах, половити рибу.

Специфіка курорту - його закритість і рівень сервісу. В Ель-Гуні розташовані переважно преміальні 5-зіркові готелі і всього кілька - 4*. Вони знаходяться на окремих островах або півостровах.

На території Ель-Гуни живуть єгипетські мільйонери, також світові знаменитості там купили нерухомість на окремих островах.

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