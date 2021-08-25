На море за 150 євро: під кінець літа путівки до Туреччини продають за рекордно низькими цінами

Скільки коштують тури на курорти Середземного та Егейського морів

Курорти Туреччини цього літа були заповнені іноземними та місцевими туристами вщент. Але до початку навчального року завантаженість готелів в курортній країні традиційно знизилася - і з України з'явилися бюджетні тури.

В останні дні серпня і на початку вересня українські туристи можуть відпочити на Середземному і Егейському морях Туреччини за рекордно низькими цінами – це вдалий час застати літню погоду і заощадити на путівках.

Рекорди за кількістю туристів зростають

Міністерство культури і туризму в Туреччині порахувало іноземних гостей цього року, повідомило видання turizmgunlugu.

За 7 місяців 2021 року загальна кількість іноземців, які прибули в країну, склало 10 млн 88 тисяч осіб. Це рекордні показники в порівнянні з 2020 роком, але все одно значно менші, ніж за аналогічний період в 2019 році (24 млн 693 тисяч гостей прибули з січня по липень, і трохи більше 45 млн туристів - за весь 2019 рік).

Фото: Пляжний сезон в Туреччині триває і восени (unsplash.com/atif zafrak)

Раніше це видання повідомляло, що тільки в аеропорт Анталії з початку 2021 року прилетіли 4 млн 352 тис.пасажирів, а пік припав на останній місяць літа – майже мільйон туристів прилетіли за перші два тижні серпня.

У рейтингу країн за найбільшою кількістю туристів виділили три країни: Росія (807,7 тисяч прибуттів), Німеччина (744 тис.пасажирів), Україна (345 тис. мандрівників). Трохи менше за перші 7 місяців прибуло туристів з Франції та Нідерландів.

На вересень "розібрали" дві третини місць у готелях

Турецькі готелі на морських курортах заброньовані на 80% на вересень. За словами Сурурі Чорабатира, президента Турецької Федерації готельєрів (TUROFED), заповнюваність на таких узбережжях, як Анталія, Бодрум і Чешме становить 100%.

Фото: Курорт Кемер на Середземному морі (booking.com)

На більш прохолодному узбережжі Егейського моря готельєри також задоволені своїми вересневими бронюваннями, пише видання turizmajansi.com. У той час як заповнюваність готелів в липні і серпні досягала 90-95%, у вересні бронювання вже дійшли до 60-65%. Про це розповів Якуп Демір, президент асоціації туристичних готелів Чешме.

"Раннє відкриття шкіл показує невелике зменшення резервації. Вересень зараз знаходиться в діапазоні 60-65 відсотків. До початку вересня ці цифри збільшаться ще більше – більшість бронювань здійснюються за 3 дні. Раніше відпочинок планували за 1-2 місяці, а тепер умови можуть змінитися в будь-який момент", - зазначив готельєр.

Скільки коштує відпочинок в кінці серпня

На сайтах гарячих путівок на останній тиждень серпня з'явилися пропозиції відпочити на курортах Туреччини за ціною від 4219 гривень (135 євро) з людини за 7 ночей (3* готель в Мармарисі зі сніданками, з вильотом 29 серпня) і від 5 тисяч гривень на інших курортах в готелях категорії 3-4* з харчуванням "все включено" і авіаперельотом. Середня ціна таких бюджетних турів - від 350 євро на двох.

Фото: Приклад вартості турів до Туреччини в кінці серпня (скріншот РБК-Україна)

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "все включено" у провідних туристичних компаній на дати з 28 серпня і вибрали найнижчі ціни.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" 7 ночей в 3* готелі в Аланії стартують від 11 426 гривень, в 4* в Мармарисі можна провести відпустку за ціною від 12146 гривень, в 5* готелі найдешевший тур – від 16737 гривень в Аланьї з вильотом 30 серпня. У 5* в Бодрумі можна відпочити від 22 тис.гривень.

У компанії Farvater тижневий відпочинок на двох в 3* готелі в Сіде можна провести за ціною від 10022 гривень (310 євро) з вильотом 28 серпня, в Кемері – від 11 тис.грн (341 євро), в Аланії – від 11151 гривень. В 4* можна провести тиждень за ціною від 10960 гривень в Кемері, на 350 гривень дорожче – в Белеку. У 5* готелі в Аланьї тиждень обійдеться від 15486 гривень, в Сіде і Кемері – від 17102 гривень (529 євро).

До слова, для поїздки в Туреччину необхідно пред'явити на вибір: сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест (за 72 години) або експрес-тест на антиген (за 48 годин).

Нагадаємо, ми писали, що туристичний бум на курортах Туреччини триватиме у вересні.

Також ми розповідали про новий тренд серед українців: чому туристи активно їдуть на "європейські" курорти Туреччини.