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Перший мільйон. Як українські аеропорти відновлюються після пандемії

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Четвер 03 лютого 2022 15:37
Перший мільйон. Як українські аеропорти відновлюються після пандемії Фото: Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського "Жуляни" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

Загальний потік пасажирів у всіх аеропортах країни склав 16,221 млн людей за рік

Пасажиропотік аеропортів України у 2021 році склав 16,221 млн людей, повідомляє Центр транспортних стратегій Cfts.org.ua.

За даними ЦТС, це майже вдвічі більше, ніж у кризовому 2020 році (+87%), але все ще суттєво нижче за показник 2019 року, коли було обслужено рекордні 24,3 млн осіб.

Минулого року, як і 2019-го, п'ять аеропортів перетнули позначку в мільйон пасажирів.

Порівняння було проведено за період з 2019 року, оскільки у 2020 році через пандемію призупинилося авіасполучення, і багато аеропортів повноцінно розпочали роботу набагато пізніше.

Повідомляється також, що в п'ятірці лідерів відбулися зміни: друге місце посів Львів, потіснивши другий рік поспіль "Жуляни".

Перший мільйон. Як українські аеропорти відновлюються після пандемії

Фото: Пасажиропотік аеропортів України у 2021 році (cfts.org.ua)

На шостому місці впевнено закріпилося Запоріжжя, випередивши свого географічного "сусіда", аеропорт Дніпра, з відривом у два рази.

У Запоріжжі та Миколаєві аеропорти, які зуміли минулого року перевершити показники "доковідного" 2019 року. При цьому аеропорт Ужгорода у 2019 році майже не працював.

У регіональних аеропортах Харкова, Львова та Одеси зросла динаміка у відновленні трафіку.

Нагадаємо, раніше ми писали, які аеропорти Європи виявилися найбільш завантаженими.

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