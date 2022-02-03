ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Первый миллион. Как украинские аэропорты восстанавливаются после пандемии

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 15:37
Первый миллион. Как украинские аэропорты восстанавливаются после пандемии Фото: Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского "Жуляны" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

Общий поток пассажиров во всех аэропортах страны составил 16,221 млн человек за год

Пассажиропоток аэропортов Украины в 2021 году составил 16,221 млн человек, сообщает Центр транспортных стратегий Cfts.org.ua.

По данным ЦТС, это почти в два раза больше, чем в кризисном 2020 году (+87%), но все еще существенно ниже показателя 2019 года, когда были обслужены рекордные 24,3 млн человек.

В прошлом году, как и в 2019-м, пять аэропортов пересекли отметку в миллион пассажиров.

Сравнение было проведено за период с 2019 года, поскольку в 2020 году из-за пандемии приостановилось авиасообщение, и многие аэропорты полноценно начали работу намного позже.

Сообщается также, что в пятерке лидеров произошли изменения: второе место занял Львов, потеснив занимавшего это место второй год подряд "Жуляны".

Первый миллион. Как украинские аэропорты восстанавливаются после пандемии

Фото: Пассажиропоток аэропортов Украины в 2021 году (cfts.org.ua)

На шестом месте уверенно закрепилось Запорожье, опередив своего географического "соседа", аэропорт Днепра, с отрывом в два раза.

В Запорожье и Николаеве аэропорты, которые сумели в прошлом году превзойти показатели "доковидного" 2019 года. При этом аэропорт Ужгорода в 2019 году почти не работал.

В региональных аэропортах Харькова, Львова и Одессы выросла динамика в восстановления трафика.

Напомним, ранее мы писали, какие аэропорты Европы оказались самыми загруженными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Одесса Львов аэропорт Борисполь авиабилеты Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Ольга Орехова
Порты, море и колорит северной Европы. Почему Гданьск не похож на другие города Польши
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Александра Панамарчук
В Будапешт на выходные. С чего начать знакомство с городом во время зимнего путешествия
Александра Панамарчук
основатель туристической компании "SPA & Travel Expert"
Ирина Савина
Прогулки у моря как альтернатива Карпатам. За каким отдыхом едут в Одессу зимой
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Сергей Панченко
Баланс природы. Что такое национальные парки и почему их редко посещают туриcты
Сергей Панченко
доктор биологических наук, доцент
Все мнения