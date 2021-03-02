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У Туреччині закривають популярний курорт через небезпеку для туристів: що відомо

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 16:20
У Туреччині закривають популярний курорт через небезпеку для туристів: що відомо Фото: Ресторан у Стамбулі (360istanbul.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У той же час в країні значно послаблюють карантин

В Туреччині 2 березня вперше після 4-місячної перерви відкрилися ресторани та кафе. Рішення про послаблення карантиннных заходів озвучив президент країни Реджеп Тайїп Ердоган після засідання кабінету міністрів 1 березня, повідомляє Hurriyet.

Згідно з рішенням влади, закладам громадського харчування дозволено працювати з 50-відсотковим завантаженням місць у більшості провінцій Туреччини, включаючи курортні локації і Стамбул.

Оскільки гастрономічна складова відпочинку в Туреччині цікавить більшість туристів, послаблення заборони на громадське харчування поверне прихильність мандрівників до початку туристичного сезону, вважають експерти.

Яких локацій торкнулися послаблення

Згідно з новою картою провінцій за ризиком зараження, країну "пофарбували" в 4 кольори, які будуть змінюватися що два тижні. Обмеження будуть застосовуватися в залежності від цих кольорів: низький ризик (синій), середній (жовтий), високий (помаранчевий) і дуже високий ризик (червоний).

У Туреччині закривають популярний курорт через небезпеку для туристів: що відомоФото: У більшості провінцій почали роботу ресторани і кафе (pixabay.com)

Наприклад, у синій колір потрапила туристична локація Мардін. Жовтий колір стосується Бурси, Денізлі, Іспарти, Анкари, Адани, Ерзурума, Невшехір (Каппадокія).

Помаранчевий колір з високим ризиком стосується Стамбула, Ізміру, Анталії, Мерсина, провінції Кютахья, Кайсері. На цих територіях робота ресторанів, кондитерських, кафе, чайних дозволена з 7 ранку до 19 години з 50% завантаженням місць.

А ось у провінціях з високим ризиком (червона зона) залишаться жити за старими правилами. Їжа з ресторанів там буде тільки на доставку і на винос.

Комендантську годину буде скасовано лише в синій і жовтій зоні, а в туристичних локаціях все ще буде більш пусто на вулицях в неробочий час. Басейни та спортзали будуть працювати також у перших двох зонах з меншим ризиком. По всій Туреччині залишається обов'язковою вимога носити маски.

У Туреччині закривають популярний курорт через небезпеку для туристів: що відомоФото: Ресторани працюватимуть з 50% заповнюваністю місць (pixabay.com)

Один з курортів закриють для туристів

У той час як Туреччина "відкривається" після карантинних обмежень і готується приймати туристів, деякі локації навпаки закривають.

Майже на півтора року збираються закрити туристичну локацію в стародавньому порту Ассос. Все через загрозу обвалу каміння з насивної скелі, повідомляє trthaber.com.

Поселення Бехрам (Ассос), яка згадується в біблійних рукописах, щорічно відвідують сотні тисяч туристів. Там знаходиться амфітеатр, храм Афіни, історична мечеть, стародавній порт і міст, фортеця, цікаві кам'яні будинки, готелі і ресторани.

У Туреччині закривають популярний курорт через небезпеку для туристів: що відомоФото: Стародавній порт в Ассосі (trthaber.com)

Зараз відпочинок туристів у цій місцевості опинився в небезпеці через величезні камені, які почали обвалюватися зі скелі над дорогою в стародавній гавані. Особливо великі уламки впали на дах туристичного об'єкта ще в 2015 році.

Місцева влада вирішила закрити доступ туристам на 500 днів. За цей час камені будуть розбиті та прибрані зі схилів. Від більш дрібних каменів встановлять захисну сітку.

Повідомляється, що до завершення робіт у стародавньому порту будуть закриті 19 об'єктів, включаючи готель, хостел, табір, ресторан, буфет, чайний сад і магазин морозива.

Нагадаємо, ми писали, як будуть скасовувати карантин у Туреччині.

Також повідомлялося, у яке турецьке місто під час пандемії їдуть мільйони туристів.

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