В Турции закрывают популярный курорт из-за опасности для туристов: что известно

В то же время в стране значительно ослабляют карантин

В Турции 2 марта впервые после 4-месячного перерыва открылись рестораны и кафе. Решение о послаблении карантиннных мер озвучил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров 1 марта, сообщает Hurriyet.

Согласно решению властей, заведениям общественного питания разрешено работать с 50-процентной загрузкой мест в большинстве провинций Турции, включая курортные локации и Стамбул.

Поскольку гастрономическая составляющая отдыха в Турции интересует большинство туристов, послабление запрета на общепит вернет расположение путешественников к началу туристического сезона, считают эксперты.

Каких локаций коснулись послабления

Согласно новой карте провинций по риску заражения, страну "окрасили" в 4 цвета, которые будут меняться каждые две недели. Ограничения будут применяться в зависимости от этих цветов: низкий риск (синий), средний (желтый), высокий (оранжевый) и очень высокий риск (красный).

Фото: В большинстве провинций начали работу рестораны и кафе (pixabay.com)

Например, в синий цвет попала туристическая локация Мардин. Желтый цвет касается Бурсы, Денизли, Испарты, Анкары, Аданы, Эрзурума, Невшехир (Каппадокия).

Оранжевый цвет с высоким риском относится к Стамбулу, Измиру, Анталии, Мерсину, провинции Кютахья, Кайсери. На этих территориях работа ресторанов, кондитерских, кафе, чайных разрешена с 7 утра до 19 часов с 50% загрузкой мест.

А вот в провинциях с высоким риском (красная зона) останутся жить по прежним правилам. Еда из ресторанов там будет только на доставку и на вынос.

Комендантский час будет отменен только в синей и желтой зоне, а в туристических локациях все еще будет более пустынно на улицах в нерабочее время. Бассейны и спортзалы будут работать с также в первых двух зонах с меньшим риском. По всей Турции остается обязательным требование носить маски.

Фото: Рестораны будут работать с 50% заполняемостью мест (pixabay.com)

Один из курортов закроют для туристов

В то время как Турция "открывается" после карантинных ограничений и готовится принимать туристов, некоторые локации наоборот закрывают.

Почти на полтора года собираются закрыть туристическую локацию в древнем порту Ассос. Все из-за угрозы обвала камней с нависающей скалы, сообщает trthaber.com.

Деревню Бехрам (Ассос), которая упоминается в библейских рукописях, ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Там находится амфитеатр, храм Афины, историческая мечеть, древний порт и мост, крепость, интересные каменные дома, отели и рестораны.

Фото: Древний порт в Ассосе (trthaber.com)

Сейчас отдых туристов в этой местности оказался в опасности из-за огромных камней, которые начали обваливаться со скалы над дорогой в древней гавани. Особо крупные обломки обрушились на крышу туристического объекта еще в 2015 году.

Местные власти решили закрыть доступ туристам на 500 дней. За это время камни будут разбиты и убраны со склонов. От более мелких камней установят защитную сетку.

Сообщается, что до завершения работ в древнем порту будут закрыты 19 объектов, включая отель, хостел, лагерь, ресторан, буфет, чайный сад и магазин мороженого.

Напомним, мы писали, как будут отменять карантин в Турции.

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