Домінікана або Танзанія: порівнюємо ціни на відпочинок у двох країнах в листопаді

Фото: Відпочинок в Домінікані і на Занзібарі (колаж РБК-Україна)

Яку країну вибрати для відпочинку восени або взимку

Вибір далеких екзотичних країн для відпочинку пізньої осені й взимку в цьому сезоні обмежений лише кількома напрямками. Одні з найбільш популярних і доступних в листопаді – Домінікана і Танзанія.

Туристи вибирають ці країни як альтернативу "масовому" Єгипту і завдяки новизні вражень, гарному сервісу і чистим пляжам.

До Танзанії та в Домініканську республіку літають чартерні рейси – від їхнього завантаження залежить і ціна турів, кажуть експерти туристичного бізнесу. Тому "гарячі путівки" можна знайти за вартістю відпочинку в Туреччині у високий сезон.

Фото: Острів у Домініканській республіці (pixabay.com)

Де дешевшають тури

Турагентства пропонують "гарячі" путівки на острів Занзібар (Танзанія) за ціною від 253 євро з людини з вильотом на наступний день. Полетіти в Домінікану можна за ціною від 2316 доларів (1158 доларів з людини) – 19 листопада на 10 ночей (Anex tour).

При цьому експерти туристичного ринку відзначають, що відпочити в Домінікані стало дешевше, ніж минулого року.

"Сьогодні бронювала черговий тур в Домінікану на 10 днів. Раніше була вартість тільки авіа від 1000 доларів з людини, а тепер у цю вартість входить і готель 5* на все включено, і трансфер, і авіа", – відзначає Алла Глива, керівник турагентства "TURBAR".

За її словами, ціни знизилися завдяки чартерним рейсам. Вартість залежить від їхнього завантаження.

Дешевшають тури й в Танзанії – на острів Занзібар. Тур на 10 ночей з вильотом 18 листопада можна купити за 1478 доларів за двох (JoinUp!).

Фото: Ціни на "гарячі" путівки від одного з туристичних агентств (скріншот РБК-Україна)

Яку країну вибирають частіше

Домінікана – це свого роду "карибська Туреччина" за системою "все включено", тому вибирають країну для респектабельного пляжного відпочинку, каже в коментарі РБК-Україна директор турагентства "Пілігрим" Павло Головненко.

"За запитами в пошуковій системі Google Домініканою українці цікавляться у 2,5 рази частіше, ніж турами на Занзібар. І чартери теж набираються туди краще", - говорить експерт.

Він пов'язує попит з якістю пляжного відпочинку – море на курортах Домінікани краще: відливи слабші, водоростей менше. У Танзанії під час відливу на багатьох курортах потрібно довго йти, щоб дістатися до глибини й поплавати.

"Ціни на Занзібар починалися в тій же ціновій категорії, що й Домінікану, а зараз знизилися до 1200-1300 доларів за двох. Рейси в Домінікану "вантажаться" краще, тому ціни навряд чи будуть значно знижуватися", - говорить фахівець.

Фото: Пляжі в Домінікані (pixabay.com)

"Різниця в ціні - незначна"

Керівник турагентства "TURBAR" Алла Глива на прохання РБК-Україна наводить приклади цін на відпустку у Танзанії (Занзібар).

"Вартість складає, наприклад, від 1400 доларів за 7 ночей (двомісне розміщення) зі сніданками. Відповідно, відпустка на 10 ночей обійдеться приблизно у 1500 доларів і вище. Водночас відпочинок у Домінікані по системі" все включено "- всього на 250 доларів дорожче. тобто виходить, що різниця становить близько 25 доларів на добу", - аналізує турагент.

За її словами, істотного зниження цін на відпочинок у Домінікані поки не спостерігається.

"Я переглянула пропозиції на листопад, грудень, січень, за винятком святкових дат. У середньому вартість за двомісне розміщення залишається за ціною 2000-2200 доларів. Вищі ціни (2300-2400) пропонуються за відпочинок в лютому", - зазначає Алла Глива.

За яким відпочинком їдуть в Домінікану і на Занзібар

За словами Павла Головненка, туристи в Домінікані та Танзанії – різні. У Танзанію зазвичай їдуть мандрівники, які раніше відпочивали в Азії. Їх приваблює не перебування в готелі, а активний відпочинок та екскурсії. Наприклад, вони можуть злітати в національні парки в Кенії.

"Якщо порівнювати готельну базу, то Домінікана набагато вище за рівнем готельних послуг. Туди їдуть саме заради ледачим пляжним відпочинком. І навіть проживання в 3* готелі або в 5* - різниця в ціні незначна (100-200 доларів за тур). У Танзанії 5* готель за ціною буде таким самим, як і в Домінікані", - пояснює переваги карибського відпочинку експерт.

В Домінікані теж достатньо екскурсій, але "екзотичність" відпочинку на Карибах все ж поступається незвичності місцевої культури в африканській країні.

Фото: Готель на Занзібарі (pixabay.com)

На думку експертів туристичного ринку, відпочинок в Домінікані надалі навряд чи буде дешевшати через те, що попит на напрямок великий. Танзанія також навряд чи стане ще доступнішою.

Кінець листопада та початок грудня – період, який радять вибирати для бюджетного відпочинку. Ближче до новорічних свят вартість відпочинку на курортах підвищиться, прогнозують у турфірмах.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи буває відпочинок в Домінікані бюджетним.

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