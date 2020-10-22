Чи буває відпочинок на Занзібарі бюджетним: перевіряємо, скільки коштують путівки на курорт

Фото: Відпочинок на Занзібарі (pixabay.com)

Чи можна відпочити на островах Індійського океану недорого

Ще одна екзотична країна стає доступнішою для пляжного відпочинку українців цієї осені. В кінці жовтня запускаються чартерні рейси на острівний курорт Занзібар.

З 24 жовтня авіакомпанія SkyUp починає польоти на острів Занзібар у Танзанії. Рейси будуть виконуватися двічі на тиждень до кінця березня 2021 року. Через велику відстань (від Києва до Занзібару - 6531 км) і тривалого перельоту відпочинок на африканському курорті традиційно вважається дорогим.

РБК-Україна розбиралося, наскільки доступний за цінами у цьому сезоні екзотичний Занзібар для українських туристів і які особливості відпочинку на острові варто знати в умовах пандемії.

Фото: Пляжні готелі на острові Занзібар (pixabay.com)

Як долетіти до Занзібару

Регулярними рейсами на Занзібар можна дістатися з авіакомпаніями МАУ, Emirates, Turkish Airlines з 2-3 пересадками через Дубай, Стамбул і Париж. Вартість перельоту від різних авіакомпаній – 16000-30000 гривень.

З 24 жовтня авіакомпанія SkyUp починає прямі рейси з частотою двічі на тиждень. Польоти будуть здійснюватися по середах і суботах. Виліт з Києва о 1:00, повернення із Занзібара в 12:50. Переліт буде проходити з дозаправкою в Люксорі (Єгипет). Загальний час польоту - 9 годин 50 хвилин.

З 19 до 23 жовтня компанія оголосила продаж квитків на Занзібар за промотарифом 16167 гривень в обидва боки. Для бронювання за такою ціною доступні квитки на дати з 18 листопада 2020 року по 29 березня 2021 року, крім дат з 21 листопада по 11 січня і на 2-21 березня 2021 року.

Фото: Піщані пляжі на Занзібарі (pixabay.com)

Правила в'їзду в країну

Танзанія, до якої належить острів Занзібар, не вимагає від туристів ПЛР-тестування або самоізоляції. В аеропорту прибуття пасажири повинні будуть подати Traveller's Surveillance Form, яку можна буде заповнити на борту літака.

Посольство України в Танзанії радить подорожувати зі страховим полісом, що покриває лікування COVID-19. Громадянам України для відвідування Танзанії потрібна віза, яку можна оформити в аеропорту прибуття. Віза коштує 50 доларів США.

За інформацією порталу VisitUkraine.Today, мандрівники з ознаками простудних захворювань будуть змушені пройти ретельний скринінг і, можливо, ПЛР-тест. Під час перебування в країні всі особи повинні носити маски, дотримуватися соціальної дистанції і правил гігієни (регулярне миття рук).

Фото: Готелі на острові Занзібар (pixabay.com)

Чим цікавий Занзібар для туристів

Острів Занзібар знаходиться в 24 кілометрах від африканського узбережжя Танзанії. Він омивається з усіх боків водами Індійського океану. На Занзібар їдуть за тихим відпочинком на райських піщаних пляжах з блакитною водою іза цікавими екскурсіями.

На Занзібарі багато сучасних готелів, ресторанів і барів. Для туристів організовують розваги на воді: снорклінг, кайтсерфінг, дайвінг з навчанням. А також – екскурсії на острів спецій, острів-в'язницю з гігантськими черепахами, джунглі з мангровими заростями і мавпами, до затоки з дельфінами, сафарі-тури на материковій Танзанії.

Фото: Місцеві жителі на Занзібарі (pixabay.com)

В історичному центрі Стоун Таун, який включений в список світової спадщини Юнеско, можна поспостерігати за життям місцевих людей і насолодитися колоніальною архітектурою, мечетями і соборами. Варто пофотографувати туристичну "фішку" острова – різноманітні двері з шипами від слонів. У цьому місті п'ять років жив співак Фредді Мерк'юрі, і його будинок перетворили на готель для туристів.

Також на острові збереглися ринок і печера рабів, яких до 1873 року було продано на острові понад 600 тисяч осіб. Ознайомитись з історією Занзібару можна в Музеї історії та культури, який розташований у "Домі чудес", резиденції останнього султана.

Фото: Двері - пам'ятка Стоун Тауну (pixabay.com)

Скільки коштує тиждень відпочинку на двох

Ми вивчили путівки на тижневий відпочинок для двох на острові Занзібар з вильотом з Києва на дати з 24 жовтня по 7 листопада від провідних туроператорів і вибрали найнижчі ціни.

У туроператора "Компас" тижневий відпочинок на двох у 3* готелі з сніданками коштує від 1468 доларів, в 4* з харчуванням "все включено" – від 1932 доларів з вильотом 7 листопада.

У туроператора "JoinUp!" – семиденні тури на курорт в 3* готелі з сніданками коштують від 1358 доларів, в 4* - від 1476 доларів з сніданками і від 1689 доларів з харчуванням "все включено" з вильотом 7 листопада. В 5* готелі тиждень обійдеться від 1771 доларів з сніданком і вечерею, і від 1920 доларів з all inclusive.

У туроператора "Аполло-тур" – 7 ночей в 3* готелі з сніданками коштує від 1729 доларів, в 4* - від 2296 доларів з харчуванням "сніданок і вечеря", і від 2540 доларів з харчуванням "все включено" з вильотом 4 листопада. Відпочинок в 5* готелі зі сніданком і вечерею обійдеться від 3825 доларів з вильотом 28 жовтня.

Фото: Порт Стоун Тауна (pixabay.com)

Курортний відпочинок на Занзібарі в цьому сезоні цілком може стати альтернативою традиційним подорожам в теплі азіатські країни, які поки що закриті для туристів.

Нагадаємо, раніше ми писали, як тепер можна летіти в ОАЕ туристам.

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