"Перекрыли дороги, закрыли автовокзал". В аэропорту Стамбула отменяют все рейсы: подробности

Из-за сильного снегопада в крупном аэрохабе Турции застряли туристы

Турецкие власти приостановили все полеты в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада. Также зимняя погода нарушила движение транспорта по всей стране, сообщает Reuters.

Из-за масштабного снегопада были остановлены некоторые паромные сообщения Стамбула, закрыты некоторые дороги. У водителей возникли проблемы с видимостью на трассах.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, около 4600 человек оказались в затруднительном положении из-за погодных условий, более 6700 человек были доставлены в приюты, а нуждающимся были доставлены тысячи контейнеров с продовольствием.

Рейсы отменяют до утра вторника. Автовокзалы тоже закрыты

Флагманский авиаперевозчик Турции Turkish Airlines (THYAO.IS) заявил, что отменил все рейсы из аэропорта Стамбула до утра вторника, чтобы "обеспечить "безопасность путешествий пассажиров" и предотвратить их застревание в аэропортах.

Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил, что рабочие часы для государственных учреждений будут заканчиваться раньше. Также досрочно закроются торговые центры. Он добавил, что транспортным средствам, прибывающим с запада города, не будет разрешен въезд в провинцию, а отправление с крупнейших автовокзалов Стамбула будет остановлено до 05:00 вторника.

Фото: Рейсы в аэропорту Стамбула начали задерживать днем (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Дороги к аэропорту перекрыты - пресс-служба SkyUp

Из-за остановки рейсов из-за плохой погоды из аэропорта Стамбула не могут вылететь и рейсы в Украину. В украинской авиакомпании SkyUp РБК-Украина сообщили, что на данный момент в аэропорт перекрыты дороги.

"К сожалению, невозможно вывезти пассажиров из аэропорта в отель. Для пассажиров рейсов, которые задерживаются, организовано питание на месте", — отметили в пресс-службе компании.

Ранее самолет, который отправился из Киева в Стамбул, не смог приземлиться из-за погодных условий в аэропорту прибытия, пошел на запасной в Бургас (Болгария). Авиакомпания расселяет пассажиров и экипаж в отели на месте.

"После улучшения погодных условий и возможности совершить перелет, авиакомпания продолжит рейс из Бургаса в Стамбул и заберет пассажиров, которые сейчас находятся в Стамбуле", — добавили в SkyUp.

Фото: Снегопад накрыл аэропорт Стамбула (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Напомним, ранее украинские туристы не смогли вылететь из аэропорта Стамбула из-за сильного снегопада и плохой погоды.