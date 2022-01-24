ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські туристи не можуть вилетіти зі Стамбула: у чому причина

Новость на русском →
Понеділок 24 січня 2022 14:26
Українські туристи не можуть вилетіти зі Стамбула: у чому причина Фото: Затримується низка авіарейсів (Катерина Колонович)
Автор: Катерина Гончарова

Рейс авіакомпанії SkyUp затримується через сильну негоду

Через сильний снігопад і хуртовини під Стамбулом затримується низка авіарейсів. Зокрема рейс української авіакомпанії SkyUp, передає кореспондент РБК-Україна Катерина Колонович, яка очікує посадки на борт.

За її інформацією, рейс затримуєтеся поки що на годину, проте через погану погоду може затриматися на довше.

Українські туристи не можуть вилетіти зі Стамбула: у чому причина

"Затримується багато рейсів. У самому Стамбулі світить сонце, але біля аеропорту хуртовина сильна. Літак SkyUp не міг сісти й нікуди не полетів", - розповіла вона.

РБК-Україна намагалося зв'язатися з пресслужбою авіакомпанії, однак там поки не відповіли.

На цю мить у розкладі авіакомпанії SkyUp вказано час затримки рейсу PQ492 до 17:20.

Українські туристи не можуть вилетіти зі Стамбула: у чому причинаФото: скриншот сайту SkyUp (skyup.aero)

На сайті бронювання квитків попереджають пасажирів про затримку рейсу у зв'язку з погодними умовами.

"Ми так розуміємо, що наш літак не сів, а полетів до іншого міста. Він ще має повернутися звідти, щоб нас забрати", - зазначила туристка.

Українські туристи не можуть вилетіти зі Стамбула: у чому причина

Ми намагалися зв'язатися з пресслужбою авіакомпанії, наразі немає інформації.

На цю мить у розкладі авіакомпанії SkyUp вказано час затримки рейсу до 17.20:

Українські туристи не можуть вилетіти зі Стамбула: у чому причина

Фото: Під Стамбулом затримується низка авіарейсів через снігопад (Катерина Колонович)

"Під час затримки рейсу Sky Up забезпечив пасажирів харчуванням і дав перекус: бутерброди, і напій на вибір - сік, вода, кола", - повідомила пізніше Катерина, виславши кілька фото:

Українські туристи не можуть вилетіти зі Стамбула: у чому причинаУкраїнські туристи не можуть вилетіти зі Стамбула: у чому причина

Фото: Харчування пасажирів на час затримки рейсу через негоду (Катерина Колонович)

Сильний снігопад у Стамбулі спричинив перебої у роботі транспорту

Похолодання та снігопад по всій Туреччині дісталися Стамбула, накривши частину міста і викликавши збої в русі транспорту, пише видання Daily Sabah.

У високогірних районах 16-мільйонного міста сильний снігопад спостерігається з вечора п'ятниці.

У Державній метеорологічній службі Туреччини (TSMS) закликали мешканців міста по можливості залишатися вдома, якщо цього нема потреби.

За повідомленням влади, рух транспорту не надто постраждав. Однак у місті все ж таки сталося кілька аварій.

Поліція та бригади Головного управління автомобільних доріг (KGM) забезпечують очищення основних автомагістралей та автомагістралей, що ведуть до Стамбула. Робота активізувалася після того, як сильний снігопад посилився і в сусідніх провінціях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вперше за десятки років сильний снігопад накрив курортні острови Греції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Бориспіль Авіасполучення
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ольга Орєхова
Порти, море та колорит північної Європи. Чому Ґданськ не схожий на інші міста Польщі
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Всі точки зору