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Не тільки парк "Софіївка". Путівник цікавими місцями Умані для вікенду в міжсезоння

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Середа 17 листопада 2021 07:55
Не тільки парк "Софіївка". Путівник цікавими місцями Умані для вікенду в міжсезоння Фото: Локації Умані: що подивитись у місті (колаж РБК-Україна)
Автор: Станіслав Ткацевіч

Куди піти, що подивитися та скільки коштує провести вихідні у місті

Черкаська область багата на місця, які відомі туристам з усіх куточків України. Тут народився Тарас Шевченко, в регіоні розташовані Буцький каньйон і заповідник "Чигирин".

Осінній вікенд можна провести в Умані - чи не найвідомішому місті Черкащини. Тут ви побачите знаменитий дендропарк – "Софіївку". Місточки, водоспади, скелі – все тут насичене романтичними мотивами грецької міфології.

Втім, це лише одна із цікавинок міста. Тут також є різні пам’ятки архітектури, світломузичні фонтани та корчми з традиційною національною кухнею. Та й дістатися сюди зовсім просто.

Щорічно у вересні-жовтні невеличке провінційне містечко Умань на Черкащині перетворюється на місце масового паломництва хасидів з усього світу. Про це ми писали в окремому матеріалі. А зараз пропонуємо почитати, що подивитися в Умані, скільки коштує житло та де поїсти у місті.

Автобус, BlaBlaCar чи автостоп. У скільки обійдеться дорога

У місто найзручніше їхати зі столиці. Умань розташована уздовж траси М-05 Київ-Одеса. Саме тому сюди можна доїхати будь-яким автобусом, який слідує до Одеси. Є й прямі рейси до самого міста. Квитки коштують від 160 грн. Середня ціна – 235 грн.

На BlaBlaCar буде ще дешевше. Якщо ви забронюєте майбутню поїздку хоча б за чотири дні, то заплатите лише суму в межах 85-120 гривень. Наостанок, для сміливих є звичайний автостоп. Траса М-05 – досить популярний напрямок. "Спіймати" свою автівку можна біля метро "Теремки".

Дендропарк "Софіївка" - головна "перлина" міста

Рідкісний подарунок дружині

Справжній шедевр садово-паркового мистецтва створив польський магнат Станіслав Потоцький у 1796 році. Назвав він його на честь своєї дружини Софії. Парк будували понад шість років.

Проєктом керував військовий інженер Людвіг Метцель. "Софіївку" створювали в безлісій місцевості, де протікає річка Кам’янка. Головна композиційна вісь проходить саме через її русло.

Не тільки парк &quot;Софіївка&quot;. Путівник цікавими місцями Умані для вікенду в міжсезоння

Фото: Станіслав Щенсний Потоцький (uk.wikipedia.org)

У парку є водограї, шлюзи, каскади. Його прикрашають штучні скелі, гроти, різноманітні ландшафтні ділянки на кшталт "Малої Швейцарії". Особливу атмосферу створюють скульптури вздовж усього парку.

Не тільки парк &quot;Софіївка&quot;. Путівник цікавими місцями Умані для вікенду в міжсезоння

Фото: Пам'ятник засновнику парку "Софіївка" Станіславу Потоцькому (1752-1805) (uk.wikipedia.org)

Як краще гуляти парком та скільки це коштує

Вхід у "Софіївку" коштує 100 грн. Не забувайте, що мешканці міста та району можуть заходити безкоштовно. Парк можна оглядати, як заманеться. Спочатку варто трішки пройти головною алеєю – ліворуч ви побачите карту. Далі вирушайте прямо. За декілька хвилин ходьби пішки побачите все найцікавіше.

Не тільки парк &quot;Софіївка&quot;. Путівник цікавими місцями Умані для вікенду в міжсезоння

Фото: Долина Велетнів на території парку (commons.wikimedia.org)

Що обов’язково варто побачити у парку "Софіївка":

  1. Павільйон Флори – пам’ятку архітектури з колонами, орнаментом ХІХ століття та цікавим барельєфом. Гранітні сходи ведуть до просторої овальної зали. У проміжках відкривається панорама на "Іонічне море" або Нижній став.
  2. Фонтан "Змія" - топова локація для фото. Вода з пащі цієї тварини стрімко потрапляє на поверхню та сягає висотою близько 17 метрів. Неподалік ви також побачите статуї Евріпіда, Аполлона Бельведерського та інших грецьких персонажів.
  3. Гайдамацький дуб – дерево біля Китайської альтанки. Його вік – вже понад 400 років. Має висоту 22 метри. За легендами, саме тут збиралися гайдамаки під проводом ватажків Івана Гонти та Максима Залізняка.
  4. Острів Анти-Цирцеї – створений у перший період будівництва парку. Кріпаки насипали його вручну та надали йому овальної форми. Береги острова обкладені гранітом. Довгий час до нього можна було дістатися лише за допомогою човнів. Тепер є дерев’яний місточок для пішоходів.
  5. Англійський парк – займає територію близько двох гектарів на півночі парку. На цій ділянці росте чимало екзотичних дерев і кущових рослин. Їх налічувалося раніше до 100 видів. Поруч є амфітеатр і оранжерея.

Не тільки парк &quot;Софіївка&quot;. Путівник цікавими місцями Умані для вікенду в міжсезоння

Фото: Англійський парк на території "Софіївки" (commons.wikimedia.org)

Що ще варто подивитися в Умані. Топ локацій

  • Фентезі-парк "Нова Софіївка"

Гармонійне поєднання природних об’єктів, елементів світових культур та сучасних арт-інсталяцій, робить парк відрізняє його від інших схожих локацій. Його відкрили лише у 2019 році. На туристів тут чекають водоспади, українські садиби та японські двори.

  • Центр міста

Тут сконцентровані пам’ятки архітектури, величезна площа та навіть світломузичні пішохідні фонтани. Усе це розташоване у центрі Умані. Після реконструкції декілька років тому тут стало набагато затишніше.

Не тільки парк &quot;Софіївка&quot;. Путівник цікавими місцями Умані для вікенду в міжсезоння

Фото: Центральна частина міста (Станіслав Ткацевіч)

Не тільки парк &quot;Софіївка&quot;. Путівник цікавими місцями Умані для вікенду в міжсезоння

Фото: Будівля гімназії (uk.wikipedia.org)

Не тільки парк &quot;Софіївка&quot;. Путівник цікавими місцями Умані для вікенду в міжсезонняФото: Уманьський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (facebook.com/udpu.uman)

Не тільки парк &quot;Софіївка&quot;. Путівник цікавими місцями Умані для вікенду в міжсезоння

Фото: Споруда по вулиці Небесної Сотні, 25 (uk.wikipedia.org)

  • Уманський краєзнавчий музей

Один із найстаріших музеїв у Черкаській області. Сьогодні в ньому налічується до 50 тисяч експонатів. Це нумізматичні колекції, картини, документи та фото. Тут ви зможете дізнатися все про Умань – від історії давніх часів до сьогодні.

Не тільки парк &quot;Софіївка&quot;. Путівник цікавими місцями Умані для вікенду в міжсезоння

Фото: Краєзнавчий музей Умані (uk.wikipedia.org)

  • Світломузичний фонтан "Перлина Кохання"

Насправді це цілий комплекс фонтанів. І ввечері вони допомагають потрапити в справжню казку. Водний екран тут має площу майже 200 квадратних метрів. Вважається, що фонтан входить до трійки найкращих в Україні.

Не тільки парк &quot;Софіївка&quot;. Путівник цікавими місцями Умані для вікенду в міжсезоння

Фото: Світломузичний фонтан (Станіслав Ткацевіч)

  • Осташівський став

Це штучна водойма на річці Уманка. Коли саме її створили – невідомо. Зазвичай тут можна побачити багато рибалок та провести час на човнах і катамаранах.

Також в Умані можна відвідати з екскурсією могилу раббі Нахмана та прогулятися вулицею Садовою з численними пам’ятками архітектури.

Не тільки парк &quot;Софіївка&quot;. Путівник цікавими місцями Умані для вікенду в міжсезоння

Фото: Осташівський став - штучна водойма в Умані (uk.wikipedia.org)

Не тільки парк &quot;Софіївка&quot;. Путівник цікавими місцями Умані для вікенду в міжсезоння

Фото: Умань, будинок міської управи (uk.wikipedia.org)

  • Василіанський монастир. Найстаріша споруда у місті та таємничі підземелля

Найстарішою спорудою Умані вважається споруда Василіанського Свято-Богородицького монастиря на вулиці Небесної Сотні, 31.

"Обитель заснував Францішек Салезій Потоцький у 1765 році. Через три роки монастир став місцем кривавої різанини, вчиненої гайдамаками. Тоді у монастирських стінах загинуло чотири сотні учнів-василіан. Це сталося 10 червня 1768 року. Вже восени того ж року монастир відновили. Він перетворився на центр не лише релігійної, а й світської освіти", - пише на сайті "Україна Інкогніта" мандрівник та дослідник Роман Маленков.

У 1834 році цю греко-католицьку обитель ліквідували. Закрили також і василіанську школу. У споруді монастиря розмістили спочатку шпиталь, а потім військові казарми: за СРСР тут розміщувалася військова частина. Військові звільнили приміщення тільки у 1998 році.

Не тільки парк &quot;Софіївка&quot;. Путівник цікавими місцями Умані для вікенду в міжсезоння

Фото: Такою була будівля Василіанського монастиря кілька років тому (uk.wikipedia.org)

Не тільки парк &quot;Софіївка&quot;. Путівник цікавими місцями Умані для вікенду в міжсезоння

Фото: Так виглядає споруда зараз (uk.wikipedia.org)

Раніше будівля була у вкрай поганому стані. Втім, нові фото свідчать про те, що тут провели реставраційні роботи. Зараз тут розміщується адміністративна будівля державного історико-архітектурного заповідника "Стара Умань".

За даними ресурсу Umantravel, тут можна пройти туристичним маршрутом "Таємничими підземеллями Василіанського монастиря".

"Ви ознайомитесь із 250-літньою історією монастиря, сповнену величних і трагічних подій; відчуєте подих минулих часів, згадаєте імена яскравих особистостей, чиї долі нерозривно вплетені у долю міста Умань", - пишуть на місцевому сайті.

Цікаві ресторани та кафе Умані, де можна перекусити

Барбекю-ресторан "Вулик"

вул. Вишивана, 26

Якщо ви любите українську кухню, то у перерві між прогулянками містом варто завітати саме сюди.

Ресторан Ben Chef

вул. Садова, 22

Стилізований ресторан м’яса та вина із сучасним інтер’єром. Користується популярністю завдяки великому вибору страв у меню.

Kunjut Cafe

вул. Небесної сотні, 6

Тут можна спробувати чимало страв європейської, паназійської та японської кухні. Є великий вибір ролів.

Не тільки парк &quot;Софіївка&quot;. Путівник цікавими місцями Умані для вікенду в міжсезоння

Фото: Обід в одному з кафе Умані (instagram.com/kunjut_cafe_uman)

Готелі в Умані. Де та за якою ціною зупинитися у місті

Готель, хостел, апартаменти – усе це можливі варіанти ночівлі. Вартість вашого перебування буде залежати від обраного рівня комфорту. Квартири в Умані подобово на сайті airbnb пропонуються за ціною від 15 євро або 449 грн. Подекуди вартість за одну ніч – 29 євро.

Також можна забронювати ночівлю в одному з готелів міста.

Готельний комплекс "Фортеця"

вул. Фортечна, 52

Інтер’єр номерів поєднує в собі старовину та вишукану сучасність. Усі кімнати облаштовані меблями з натурального дерева, ваннами тощо. У вартість проживання входить сніданок.

Також є ресторан, конференц-зал і сауна. Стандартний номер обійдеться вам у 567 грн, "напівлюкс" - 750 грн, а ціни на "люкси" починаються від 1500 грн.

Не тільки парк &quot;Софіївка&quot;. Путівник цікавими місцями Умані для вікенду в міжсезоння

Фото: Один із готелів неподалік від Умані (booking.com)

Готель "Умань"

вул. Небесної Сотні, 7

Розташований майже в центрі міста. Оточений ресторанами та кафе. Всередині кімнат є кондиціонери, телевізори та інші зручності. Номер економ-класу коштує від 400 грн. "Напівлюкс" обійдеться в 1200 грн, а покращений стандарт – у 1000 грн.

Lomo Hotel Uman

вул. Велика Фонтанна, 37

Ще один готель у центральній частині міста. Для гостей є усі зручності, пропонуються також 5 видів сніданків. Вартість покращеного номера з двоспальним ліжком – від 1200 грн.

"Застава Умань"

Село Дмитрушки, E95 M05 198 кілометр

Комплекс "Застава" розташований у селі Дмитрушки, за 9 км від міста Умань. До послуг гостей безкоштовний Wi-Fi, дитячий майданчик, тераса, бар та безкоштовна приватна автостоянка. Ціна за ночівлю - від 1500 грн за ніч.

Нагадаємо, раніше ми писали про осінній відпочинок у Полтаві та кращі місця для відвідування в місті.

Також ми писали, що подивитися у Кіровоградській області під час першої мандрівки регіоном.

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