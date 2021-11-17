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Не только парк "Софиевка". Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье

Новина українською →
Среда 17 ноября 2021 07:55
Не только парк "Софиевка". Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье Фото: Локации Умани: что посмотреть в городе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Станислав Ткацевич

Куда пойти, что посмотреть и сколько стоит провести выходные в городе

Черкасская область богата местами, которые известны туристам со всех уголков Украины. Здесь родился Тарас Шевченко, в регионе расположены Буцкий каньон и заповедник "Чигирин".

Осенний уикенд можно провести в Умани - едва ли не самом известном городе Черкасчины. Здесь вы увидите знаменитый дендропарк – "Софиевку". Мостики, водопады, скалы – все здесь насыщено романтическими мотивами греческой мифологии.

Впрочем, это лишь одна из достопримечательностей города. Здесь также есть различные памятники архитектуры, светомузыкальные фонтаны и корчмы с традиционной национальной кухней. Да и добраться сюда совсем просто.

Ежегодно в сентябре-октябре небольшой провинциальный городок Умань в Черкасской области превращается в место массового паломничества хасидов со всего мира. Об этом мы писали в отдельном материале. А сейчас предлагаем почитать, что посмотреть в Умани, сколько стоит жилье и где поесть в городе.

Автобус, BlaBlaCar или автостоп. Во сколько обойдется дорога

В город удобнее всего ехать из столицы. Умань расположена вдоль трассы М-05 Киев-Одесса. Именно поэтому сюда можно доехать любым автобусом, который следует в Одессу. Есть и прямые рейсы до самого города. Билеты стоят от 160 грн. Средняя цена – 235 грн.

На BlaBlaCar будет еще дешевле. Если вы забронируете предстоящую поездку хотя бы за четыре дня, то заплатите лишь сумму в пределах 85-120 гривен. Напоследок, для смелых есть обычный автостоп. Трасса М-05-довольно популярное направление. "Поймать" свою машину можно возле метро "Теремки".

Дендропарк "Софиевка" - главная "жемчужина" города

Редкий подарок жене

Настоящий шедевр садово-паркового искусства создал польский магнат Станислав Потоцкий в 1796 году. Назвал он его в честь своей жены Софии. Парк строили более шести лет.

Проектом руководил военный инженер Людвиг Метцель. "Софиевку" создавали в безлесной местности, где протекает река Каменка. Главная композиционная ось проходит именно через ее русло.

Не только парк &quot;Софиевка&quot;. Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье

Фото: Станислав Щенсный Потоцкий (uk.wikipedia.org)

В парке есть фонтаны, шлюзы, каскады. Его украшают искусственные скалы, гроты, разнообразные ландшафтные участки вроде "Малой Швейцарии". Особую атмосферу создают скульптуры вдоль всего парка.

Не только парк &quot;Софиевка&quot;. Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье

Фото: Памятник основателю парка "Софиевка" Станиславу Потоцкому (1752-1805) (uk.wikipedia.org)

Как лучше гулять по парку и сколько это стоит

Вход в "Софиевку" стоит 100 грн. Не забывайте, что жители города и района могут заходить бесплатно. Парк можно осматривать, как заблагорассудится. Сначала стоит немного пройти по главной аллее – слева вы увидите карту. Дальше отправляйтесь прямо. Через несколько минут хотьбы пешком увидите все самое интересное.

Не только парк &quot;Софиевка&quot;. Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье

Фото: Долина Великанов на территории парка (commons.wikimedia.org)

Что обязательно стоит увидеть в парке "Софиевка":

  1. Павильон Флоры - памятник архитектуры с колоннами, орнаментом XIX века и интересным барельефом. Гранитная лестница ведет в просторный овальный зал. В промежутках открывается панорама на "Ионическое море" или Нижний пруд.
  2. Фонтан "Змея" - топовая локация для фото. Вода из пасти этого животного стремительно попадает на поверхность и достигает высоты около 17 метров. Неподалеку вы также увидите статуи Еврипида, Аполлона Бельведерского и других греческих персонажей.
  3. Гайдамацкий дуб – дерево возле Китайской беседки. Его возраст – уже более 400 лет. Имеет высоту 22 метра. По легендам, именно здесь собирались гайдамаки под предводительством предводителей Ивана Гонты и Максима Зализняка.
  4. Остров Анти-Цирцеи – создан в первый период строительства парка. Крепостные насыпали его вручную и придали ему овальную форму. Берега острова обложены гранитом. Долгое время к нему можно было добраться лишь с помощью лодок. Теперь есть деревянный мостик для пешеходов.
  5. Английский парк – занимает территорию около двух гектаров на севере парка. На этом участке растет немало экзотических деревьев и кустовых растений. Их насчитывалось ранее до 100 видов. Рядом есть амфитеатр и оранжерея.

Не только парк &quot;Софиевка&quot;. Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье

Фото: Английский парк на территории "Софиевки" (commons.wikimedia.org)

Что еще стоит посмотреть в Умани. Топ локаций

  • Фэнтези-парк "Новая Софиевка"

Гармоничное сочетание природных объектов, элементов мировых культур и современных арт-инсталляций отличает парк от других подобных локаций. Его открыли только в 2019 году. Туристов здесь ждут водопады, украинские усадьбы и японские дворы.

  • Центр города

Здесь сконцентрированны памятники архитектуры, огромная площадь и даже светомузыкальные пешеходные фонтаны. Все это расположено в центре Умани. После реконструкции несколько лет назад здесь стало намного уютнее.

Не только парк &quot;Софиевка&quot;. Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье

Фото: Центральная часть города (Станислав Ткацевич)

Не только парк &quot;Софиевка&quot;. Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье

Фото: Здание гимназии (uk.wikipedia.org)

Не только парк &quot;Софиевка&quot;. Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезоньеФото: Уманьский государственный педагогический университет имени Павла Тычины (facebook.com/udpu.uman)

Не только парк &quot;Софиевка&quot;. Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье

Фото: Здание по улице Небесной Сотни, 25 (uk.wikipedia.org)

  • Уманский краеведческий музей

Один из старейших музеев в Черкасской области. Сегодня в нем насчитывается до 50 тысяч экспонатов. Это нумизматические коллекции, картины, документы и фото. Здесь вы сможете узнать все об Умани – от истории древних времен до сегодня.

Не только парк &quot;Софиевка&quot;. Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье

Фото: Краеведческий музей Умани (uk.wikipedia.org)

  • Светомузыкальный фонтан "Перлина Кохання"

На самом деле это целый комплекс фонтанов. И вечером они помогают попасть в настоящую сказку. Водный экран здесь имеет площадь почти 200 квадратных метров. Считается, что фонтан входит в тройку лучших в Украине.

Не только парк &quot;Софиевка&quot;. Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье

Фото: Светомузыкальный фонтан (Станислав Ткацевич)

  • Осташевский водоем

Это искусственный водоем на реке Уманка. Когда именно его создали - неизвестно. Обычно здесь можно увидеть много рыбаков и провести время на лодках и катамаранах.

Также в Умани можно посетить с єкскурсией могилу рабби Нахмана и прогуляться по улице Садовой с многочисленными памятниками архитектуры.

Не только парк &quot;Софиевка&quot;. Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье

Фото: Осташевский пруд - искусственный водоем в Умани (uk.wikipedia.org)

Не только парк &quot;Софиевка&quot;. Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье

Фото: Умань, дом городской управы (uk.wikipedia.org)

  • Василианский монастырь. Самое старое сооружение в городе и таинственные подземелья

Самым старым сооружением Умани считается сооружение Василианского Свято-Богородицкого монастыря на улице Небесной Сотни, 31.

"Обитель основал Францишек Салезий Потоцкий в 1765 году. Через три года монастырь стал местом кровавой резни, учиненной гайдамаками. Тогда в монастырских стенах погибло четыре сотни учеников-василиан. Это произошло 10 июня 1768 года. Уже осенью того же года монастырь восстановили. Он превратился в центр не только религиозного, но и светского образования", - пишет на сайте "Украина инкогнита" путешественник и исследователь Роман Маленков.

В 1834 году эту греко-католическую обитель ликвидировали. Закрыли также и василианскую школу. В постройке монастыря разместили сначала госпиталь, а затем военные казармы: при СССР здесь размещалась воинская часть. Военные освободили помещение только в 1998 году.

Не только парк &quot;Софиевка&quot;. Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье

Фото: Таким было здание Василианского монастыря несколько лет назад (uk.wikipedia.org)

Не только парк &quot;Софиевка&quot;. Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье

Фото: Так выглядит сооружение сейчас (uk.wikipedia.org)

Ранее здание было в крайне плохом состоянии. Впрочем, новые фото свидетельствуют о том, что здесь провели реставрационные работы. Сейчас здесь размещается административное здание государственного историко-архитектурного заповедника "Старая Умань".

По данным ресурса Umantravel, здесь можно пройти туристическим маршрутом "Таинственными подземельями Василианского монастыря".

"Вы ознакомитесь с 250-летней историей монастыря, полной величественных и трагических событий; ощутите дыхание прошедших времен, вспомните имена ярких личностей, чьи судьбы неразрывно вплетены в судьбу города Умань", - пишут на местном сайте.

Интересные рестораны и кафе Умани, где можно перекусить

Барбекю-ресторан"улей"

вул. Вышитая, 26

Если вы любите украинскую кухню, то в перерыве между прогулками по городу вам стоит зайти именно сюда.

Ресторан Ben Chef

ул. Садовая, 22

Стилизованный ресторан мяса и вина с современным интерьером. Пользуется популярностью благодаря большому выбору блюд в меню.

Kunjut Cafe

ул. Небесной Сотни, 6

Здесь можно попробовать немало блюд европейской, паназиатской и японской кухни. Есть большой выбор роллов.

Не только парк &quot;Софиевка&quot;. Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье

Фото: Обед в одном из кафе Умани (instagram.com/kunjut_cafe_uman)

Отели в Умани. Где и по какой цене остановиться в городе

Отель, хостел, апартаменты – все это возможные варианты ночевки. Стоимость вашего пребывания будет зависеть от выбранного уровня комфорта. Квартиры в Умани посуточно на сайте airbnb предлагаются по цене от 15 евро или 449 грн. Кое-где стоимость за одну ночь - 29 евро.

Также можно забронировать ночевку в одной из гостиниц города.

Гостиничный комплекс "Фортеця"

ул. Крепостная, 52

Интерьер номеров сочетает в себе старину и изысканную современность. Все комнаты обустроены мебелью из натурального дерева, ваннами и тому подобное. В стоимость проживания входит завтрак.

Также есть ресторан, конференц-зал и сауна. Стандартный номер обойдется вам в 567 грн, "полулюкс" - 750 грн, а цены на "люксы" начинаются от 1500 грн.

Не только парк &quot;Софиевка&quot;. Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье

Фото: Один из отелей неподалеку от Умани (booking.com)

Отель"Умань"

ул. Небесной Сотни, 7

Расположен почти в центре города. Окружен ресторанами и кафе. Внутри комнат есть кондиционеры, телевизоры и другие удобства. Номер эконом-класса стоит от 400 грн. "Полулюкс" обойдется в 1200 грн, а улучшенный стандарт – от 1000 грн.

Lomo Hotel Uman

ул. Большая Фонтанная, 37

Еще один отель в центральной части города. Для гостей есть все удобства, предлагаются также 5 видов завтраков. Стоимость улучшенного номера с двуспальной кроватью - от 1200 грн.

"Застава Умань"

Село Дмитрушки, E95 M05 198 километр

Комплекс "Застава" расположен в селе Дмитрушки, в 9 км от города Умань. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, детская площадка, терраса, бар и бесплатная частная парковка. Цена за ночевку - от 1500 грн за ночь.

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