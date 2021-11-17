Не только парк "Софиевка". Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье
Куда пойти, что посмотреть и сколько стоит провести выходные в городе
Черкасская область богата местами, которые известны туристам со всех уголков Украины. Здесь родился Тарас Шевченко, в регионе расположены Буцкий каньон и заповедник "Чигирин".
Осенний уикенд можно провести в Умани - едва ли не самом известном городе Черкасчины. Здесь вы увидите знаменитый дендропарк – "Софиевку". Мостики, водопады, скалы – все здесь насыщено романтическими мотивами греческой мифологии.
Впрочем, это лишь одна из достопримечательностей города. Здесь также есть различные памятники архитектуры, светомузыкальные фонтаны и корчмы с традиционной национальной кухней. Да и добраться сюда совсем просто.
Ежегодно в сентябре-октябре небольшой провинциальный городок Умань в Черкасской области превращается в место массового паломничества хасидов со всего мира. Об этом мы писали в отдельном материале. А сейчас предлагаем почитать, что посмотреть в Умани, сколько стоит жилье и где поесть в городе.
Автобус, BlaBlaCar или автостоп. Во сколько обойдется дорога
В город удобнее всего ехать из столицы. Умань расположена вдоль трассы М-05 Киев-Одесса. Именно поэтому сюда можно доехать любым автобусом, который следует в Одессу. Есть и прямые рейсы до самого города. Билеты стоят от 160 грн. Средняя цена – 235 грн.
На BlaBlaCar будет еще дешевле. Если вы забронируете предстоящую поездку хотя бы за четыре дня, то заплатите лишь сумму в пределах 85-120 гривен. Напоследок, для смелых есть обычный автостоп. Трасса М-05-довольно популярное направление. "Поймать" свою машину можно возле метро "Теремки".
Дендропарк "Софиевка" - главная "жемчужина" города
Редкий подарок жене
Настоящий шедевр садово-паркового искусства создал польский магнат Станислав Потоцкий в 1796 году. Назвал он его в честь своей жены Софии. Парк строили более шести лет.
Проектом руководил военный инженер Людвиг Метцель. "Софиевку" создавали в безлесной местности, где протекает река Каменка. Главная композиционная ось проходит именно через ее русло.
Фото: Станислав Щенсный Потоцкий (uk.wikipedia.org)
В парке есть фонтаны, шлюзы, каскады. Его украшают искусственные скалы, гроты, разнообразные ландшафтные участки вроде "Малой Швейцарии". Особую атмосферу создают скульптуры вдоль всего парка.
Фото: Памятник основателю парка "Софиевка" Станиславу Потоцкому (1752-1805) (uk.wikipedia.org)
Как лучше гулять по парку и сколько это стоит
Вход в "Софиевку" стоит 100 грн. Не забывайте, что жители города и района могут заходить бесплатно. Парк можно осматривать, как заблагорассудится. Сначала стоит немного пройти по главной аллее – слева вы увидите карту. Дальше отправляйтесь прямо. Через несколько минут хотьбы пешком увидите все самое интересное.
Фото: Долина Великанов на территории парка (commons.wikimedia.org)
Что обязательно стоит увидеть в парке "Софиевка":
- Павильон Флоры - памятник архитектуры с колоннами, орнаментом XIX века и интересным барельефом. Гранитная лестница ведет в просторный овальный зал. В промежутках открывается панорама на "Ионическое море" или Нижний пруд.
- Фонтан "Змея" - топовая локация для фото. Вода из пасти этого животного стремительно попадает на поверхность и достигает высоты около 17 метров. Неподалеку вы также увидите статуи Еврипида, Аполлона Бельведерского и других греческих персонажей.
- Гайдамацкий дуб – дерево возле Китайской беседки. Его возраст – уже более 400 лет. Имеет высоту 22 метра. По легендам, именно здесь собирались гайдамаки под предводительством предводителей Ивана Гонты и Максима Зализняка.
- Остров Анти-Цирцеи – создан в первый период строительства парка. Крепостные насыпали его вручную и придали ему овальную форму. Берега острова обложены гранитом. Долгое время к нему можно было добраться лишь с помощью лодок. Теперь есть деревянный мостик для пешеходов.
- Английский парк – занимает территорию около двух гектаров на севере парка. На этом участке растет немало экзотических деревьев и кустовых растений. Их насчитывалось ранее до 100 видов. Рядом есть амфитеатр и оранжерея.
Фото: Английский парк на территории "Софиевки" (commons.wikimedia.org)
Что еще стоит посмотреть в Умани. Топ локаций
- Фэнтези-парк "Новая Софиевка"
Гармоничное сочетание природных объектов, элементов мировых культур и современных арт-инсталляций отличает парк от других подобных локаций. Его открыли только в 2019 году. Туристов здесь ждут водопады, украинские усадьбы и японские дворы.
- Центр города
Здесь сконцентрированны памятники архитектуры, огромная площадь и даже светомузыкальные пешеходные фонтаны. Все это расположено в центре Умани. После реконструкции несколько лет назад здесь стало намного уютнее.
Фото: Центральная часть города (Станислав Ткацевич)
Фото: Здание гимназии (uk.wikipedia.org)
Фото: Уманьский государственный педагогический университет имени Павла Тычины (facebook.com/udpu.uman)
Фото: Здание по улице Небесной Сотни, 25 (uk.wikipedia.org)
- Уманский краеведческий музей
Один из старейших музеев в Черкасской области. Сегодня в нем насчитывается до 50 тысяч экспонатов. Это нумизматические коллекции, картины, документы и фото. Здесь вы сможете узнать все об Умани – от истории древних времен до сегодня.
Фото: Краеведческий музей Умани (uk.wikipedia.org)
- Светомузыкальный фонтан "Перлина Кохання"
На самом деле это целый комплекс фонтанов. И вечером они помогают попасть в настоящую сказку. Водный экран здесь имеет площадь почти 200 квадратных метров. Считается, что фонтан входит в тройку лучших в Украине.
Фото: Светомузыкальный фонтан (Станислав Ткацевич)
- Осташевский водоем
Это искусственный водоем на реке Уманка. Когда именно его создали - неизвестно. Обычно здесь можно увидеть много рыбаков и провести время на лодках и катамаранах.
Также в Умани можно посетить с єкскурсией могилу рабби Нахмана и прогуляться по улице Садовой с многочисленными памятниками архитектуры.
Фото: Осташевский пруд - искусственный водоем в Умани (uk.wikipedia.org)
Фото: Умань, дом городской управы (uk.wikipedia.org)
- Василианский монастырь. Самое старое сооружение в городе и таинственные подземелья
Самым старым сооружением Умани считается сооружение Василианского Свято-Богородицкого монастыря на улице Небесной Сотни, 31.
"Обитель основал Францишек Салезий Потоцкий в 1765 году. Через три года монастырь стал местом кровавой резни, учиненной гайдамаками. Тогда в монастырских стенах погибло четыре сотни учеников-василиан. Это произошло 10 июня 1768 года. Уже осенью того же года монастырь восстановили. Он превратился в центр не только религиозного, но и светского образования", - пишет на сайте "Украина инкогнита" путешественник и исследователь Роман Маленков.
В 1834 году эту греко-католическую обитель ликвидировали. Закрыли также и василианскую школу. В постройке монастыря разместили сначала госпиталь, а затем военные казармы: при СССР здесь размещалась воинская часть. Военные освободили помещение только в 1998 году.
Фото: Таким было здание Василианского монастыря несколько лет назад (uk.wikipedia.org)
Фото: Так выглядит сооружение сейчас (uk.wikipedia.org)
Ранее здание было в крайне плохом состоянии. Впрочем, новые фото свидетельствуют о том, что здесь провели реставрационные работы. Сейчас здесь размещается административное здание государственного историко-архитектурного заповедника "Старая Умань".
По данным ресурса Umantravel, здесь можно пройти туристическим маршрутом "Таинственными подземельями Василианского монастыря".
"Вы ознакомитесь с 250-летней историей монастыря, полной величественных и трагических событий; ощутите дыхание прошедших времен, вспомните имена ярких личностей, чьи судьбы неразрывно вплетены в судьбу города Умань", - пишут на местном сайте.
Интересные рестораны и кафе Умани, где можно перекусить
Барбекю-ресторан"улей"
вул. Вышитая, 26
Если вы любите украинскую кухню, то в перерыве между прогулками по городу вам стоит зайти именно сюда.
Ресторан Ben Chef
ул. Садовая, 22
Стилизованный ресторан мяса и вина с современным интерьером. Пользуется популярностью благодаря большому выбору блюд в меню.
Kunjut Cafe
ул. Небесной Сотни, 6
Здесь можно попробовать немало блюд европейской, паназиатской и японской кухни. Есть большой выбор роллов.
Фото: Обед в одном из кафе Умани (instagram.com/kunjut_cafe_uman)
Отели в Умани. Где и по какой цене остановиться в городе
Отель, хостел, апартаменты – все это возможные варианты ночевки. Стоимость вашего пребывания будет зависеть от выбранного уровня комфорта. Квартиры в Умани посуточно на сайте airbnb предлагаются по цене от 15 евро или 449 грн. Кое-где стоимость за одну ночь - 29 евро.
Также можно забронировать ночевку в одной из гостиниц города.
Гостиничный комплекс "Фортеця"
ул. Крепостная, 52
Интерьер номеров сочетает в себе старину и изысканную современность. Все комнаты обустроены мебелью из натурального дерева, ваннами и тому подобное. В стоимость проживания входит завтрак.
Также есть ресторан, конференц-зал и сауна. Стандартный номер обойдется вам в 567 грн, "полулюкс" - 750 грн, а цены на "люксы" начинаются от 1500 грн.
Фото: Один из отелей неподалеку от Умани (booking.com)
Отель"Умань"
ул. Небесной Сотни, 7
Расположен почти в центре города. Окружен ресторанами и кафе. Внутри комнат есть кондиционеры, телевизоры и другие удобства. Номер эконом-класса стоит от 400 грн. "Полулюкс" обойдется в 1200 грн, а улучшенный стандарт – от 1000 грн.
Lomo Hotel Uman
ул. Большая Фонтанная, 37
Еще один отель в центральной части города. Для гостей есть все удобства, предлагаются также 5 видов завтраков. Стоимость улучшенного номера с двуспальной кроватью - от 1200 грн.
"Застава Умань"
Село Дмитрушки, E95 M05 198 километр
Комплекс "Застава" расположен в селе Дмитрушки, в 9 км от города Умань. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, детская площадка, терраса, бар и бесплатная частная парковка. Цена за ночевку - от 1500 грн за ночь.
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