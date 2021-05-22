Парк скульптур та трипільська культура: що подивитися у Вінницькій області за вікенд

Село Буша привертає увагу любителів історичних загадок
Подорож на вікенд - хороша ідея, як відпочити від рутини та заодне - дослідити маловідомі локації в регіонах.
Якщо ви вже бували в багатьох місцях Київської області або хочете подивитися оригінальні локації в інших областях, вам напевно сподобається локація, де за один день можна подивитися багато цікавого. Це - село Буша у Вінницькій області.
Залишки фортеці та трипільська культура
Село Буша знаходиться на березі двох річок - Мурафа і Бушанка - в Ямпільському районі Вінницької області на кордоні з Молдовою. У ньому проживають 800 людей, і тут розташований національний заповідник.
У 2005 році історики знайшли в центрі села Буша залишки трипільського житла та інші артефакти, що датуються третім тисячоліттям нашої ери. Тут також збереглися історичні пам'ятники пізніших періодів: дохристиянський скельний храм, залишки фортеці часів Речі Посполитої, козацький цвинтар і Гайдамацький яр.
Бушу, завдяки красі її природи та багатству історії, облюбували художники і скульптори. Вони щороку приїжджають сюди на пленери, і часто залишають тут свої роботи. Завдяки художникам Бушу тепер знають як визнане українське "місце сили", яке наділяє відвідувачів енергією та натхненням.
Що подивитися в Буші?
Скельний храм
До якого періоду відноситься цей артефакт - досі не відомо. Виявили його в кінці 19 століття. У "храмі" є унікальний барельєф, на якому зображені: Світове дерево, півень, олень і колінопреклонна людина.
Але найбільший інтерес у тисяч любителів історичних загадок викликає таємничий прямокутник над фігурами.
Езотерики називають його "телевізором" або "порталом" для зв'язку з інопланетянами. Але це не більше ніж легенди. Бо історики вважають, що це всього-на-всього геометричне зображення поля.
Залишки трипільської культури
На сьогодні в Буші розкопано 4 пам'ятки археології від ІІІ тис. до н.е. в XII в. н.е. Над однією з розкопок було побудовано споруду, яке повторює трипільський стиль.
Також тут розташований музей, в якому зберігаються залишки посуду, іграшок та інших предметів побуту трипільців.
Залишки фортеці
Потужна фортеця в Буші була побудована в XVI столітті. Вона мала шість веж, пов'язаних між собою підземними ходами. У кожній був пороховий склад.
Фортеця була підірвана по час визвольної війни 1648-1654 років.
За легендою, факел до бочок з порохом піднесла Мар'яна, вдова загиблого сотника Завісного, який керував обороною Буші від поляків.
Вона підірвала себе разом з дитиною, що б не потрапити до рук ворогів. Сьогодні від фортеці залишилася одна вежа, перероблена в дзвіницю, і підвал.
Козацьке кладовище
Кладовище розташоване на пагорбі над фортецею. Могили козаків датуються XVII-XVIII століттями. Тут можна побачити безліч кам'яних хрестів старовинних форм: з колом посередині, у вигляді карти "треф". З цього місця відкривається найкращий вид на село.
Гайдамацький яр
Це мальовничий каньйон річки Бушанки з нависаючими скелями, печерами та стрімкою річкою. Кам'яні валуни мають химерні форми й носять досить дивні назви - Гриб, Баран, Висячка.
За містичною легендою, тут колись жив велетень. Назву яр отримав від гайдамаків, які ховалися тут під час Коліївщини. Тепер же він став популярним місцем для весільних фотосесій.
Парк скульптур
Крім історичних пам'яток, в Буші можна помилуватися сучасними скульптурами. За 30 років в Буші завдяки пленерам з'явилося 200 кам'яних фігур.
Вони в довільному порядку розташовані по всій території заповідника. Це найбільший парк скульптур в Україні й один з найбільших в Європі.
Вхід на територію заповідника коштує 50 грн для дорослих і 25 грн для дітей. Екскурсія - 200 гривень. Відвідування "Скельного храму" оплачується окремо - 100 грн.
Село Буша: як дістатися
Найзручніше приїжджати з Вінниці, де від центрального автовокзалу відправляється рейсовий автобус. Квиток коштує 225 грн. Але оскільки автобус ходить не кожен день і кількість місць обмежена, квитки слід заздалегідь замовляти в інтернеті.
Дорога з Вінниці займає приблизно три години. У столиці також можна знайти дводенні тури вихідного дня в Вінницьку область. Один день в таких турах виділяють на огляд Буші.
Палац, монастир та кар'єр: що ще подивитися у регіоні
Вінницька область - регіон, де є ще багато цікавого. Найбільш відомі локації:
Вінниця - "місто-колекція". Тут і найбільша колекція техніки, і найбільший світломузичний фонтан, і найбагатший історичний трамвайний парк.
Кратер від метеорита, якому 400 мільйонів років. Всього за годину їзди від Вінниці знаходиться найстаріший в Україні та всій Європі метеоритний кратер, якому 400 мільйонів років. Невелике село Лугова в Іллінецькому районі - найближча точка до знаменитого обриву.
Фото: Лядівський чоловічий монастир - перша скельна християнська обитель в Україні (Віталій Зубрицький)
Тульчинський "Версаль". Тульчин - одне з маленьких районних містечок Поділля, що стоїть на величезній "стопці" цікавої історії. Але сучасних туристів найбільше приваблює його величний палац, який красується в самому центрі з 18 сторіччя.
Подільський "Афон". Лядівський чоловічий монастир - перша скельна християнська обитель на наших землях. Монастир древніший за Київську лавру, але не багатолюдний. Зараз тут живуть четверо монахів.
Кар'єр-лагуна. Черепашинецький кар'єр незвичайного бірюзового кольору. Його глибина досягає 100 метрів. А видимість у воді в сонячний день - до 2-5 метрів.
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