Від Парижа до Сіднея: у яких великих містах світу скасовують святкові заходи

У Франції, Греції, Італії, Німеччині, Шотландії не проводитимуть традиційних шоу.

У зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон" багато країн скасовують новорічні заходи, пише CNN Travel.

Інші міста по всьому світу, де традиційно відзначаються знакові святкування, все ще планують проводити свої заходи, але з дотриманням запобіжних заходів.

Доктор Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань та головний медичний радник президента Джо Байдена раніше заявляв про те, що людям слід уникати масових зустрічей напередодні Нового року та дотримуватися невеликих зборів членів сім'ї або близьких друзів, які пройшли вакцинацію.

"Скасована подія краща за скасоване життя. Нам необхідно прийняти "важкі рішення", — наголосив глава ВООЗ Тедрос Гебрейєсус.

Нещодавно міська влада Парижа скасувала всі традиційні новорічні заходи на Єлисейських полях.

В яких містах скасовані заходи

Афіни, Греція

Цього року феєрверків над Акрополем не буде. Міністр охорони здоров'я Танос Плевріс заявив, що всі публічні святкування Різдва та Нового року, заплановані муніципалітетами, будуть скасовані.

Всім мандрівникам, які прибувають до Греції, настійно рекомендується пройти тести на Covid-19 на другий та четвертий дні після прибуття на додаток до чинної вимоги щодо надання негативного результату тесту для в'їзду до Греції.

Маски знову обов'язкові як у приміщенні, і на відкритому повітрі.

Берлін, Німеччина

У Німеччині запровадили суворі обмеження з 28 грудня та заборонили масові зустрічі напередодні Нового року.

Крім цього, феєрверків не буде ні в Берліні, ні в столиці, ні в інших великих місцях, таких як Мюнхен та Франкфурт

Единбург, Шотландія

Масове святкування Нового року у Шотландії буде скасовано, заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен ще 21 грудня.

У своїй заяві Стерджен пояснила подробиці поріздвяних обмежень на великі заходи, щоб уповільнити поширення Омікрона.

Стерджен сказала, що цей крок "також, на жаль, означатиме, що великомасштабні святкування, у тому числі заплановані тут, у нашій столиці, — не продовжаться. Я знаю, як це розчаровуватиме тих, хто з нетерпінням чекає на ці події".

Фото: Новорічна ніч у Лондоні (unsplash.com/tomc-chen)

Лондон, Велика Британія

Запланований новорічний захід у Лондоні було скасовано через поширення коронавірусу.

"Через збільшення кількості випадків захворювання Covid ми вирішили скасувати новорічний захід на Трафальгарській площі. Безпека всіх лондонців має бути на першому місці", — написав у Твіттері мер Лондона Садік Хан у понеділок, 20 грудня.

Атланта, США

В американському місті через зростання захворюваності скасовували щорічне шоу Peach Drop на новий рік.

Нью-Делі, Індія

Уряд Нью-Делі оголосив про заборону на всі соціальні, культурні, політичні та фестивальні збори до подальшого повідомлення через зростання випадків захворювання Covid-19. Барам та ресторанам буде дозволено працювати лише на 50%.

Фото: Новорічна ніч у Парижі, Франція (unsplash.com/florian-wehde)

Париж, Франція

У Парижі скасував традиційний феєрверк над Єлисейськими полями, щоб зустріти Новий рік через хвилю коронавірусу, що відновилася.

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що великі публічні вечірки та феєрверки будуть заборонені напередодні Нового року, і рекомендував навіть вакцинованим людям пройти самотестування перед тим, як зібратися на вечірки наприкінці року.

Префектура поліції Парижа оголосила, що з п'ятниці, 31 грудня, носіння маски стане обов'язковим у громадських місцях Парижа.

Рим, Італія

У Римі вирішили скасувати всі урочистості через Covid. Великі святкування по всій країні скасовані, у тому числі концерти просто неба і феєрверки у Венеції. Нічні клуби також будуть закриті у січні.

У регіоні Кампанія також заборонено застілля та вживання алкоголю у громадських місцях від 23 грудня до 1 січня.

Раніше повідомлялося, що новорічну ніч популярна у туристів країна встановить три світові рекорди.