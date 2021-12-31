От Парижа до Сиднея: в каких крупных городах мира отменяют праздничные мероприятия

Во Франции, Греции, Италии, Германии, Шотландии не будут проводить традиционных шоу.

В связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" многие страны отменяет новогодние мероприятия, пишет CNN Travel.

Другие города по всему миру, где традиционно отмечаются знаковые празднования, все еще планируют проводить свои мероприятия, но с соблюдением мер предосторожности.

Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и главный медицинский советник президента Джо Байдена ранее заявлял о том, что людям следует избегать массовых встреч в канун Нового года и придерживаться небольших собраний членов семьи или близких друзей, прошедших вакцинацию.

"Отмененное событие лучше отмененной жизни. Нам необходимо принять "трудные решения", — подчеркнул глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус.

Недавно городские власти Парижа отменили все традиционные новогодние мероприятия на Елисейских полях.

В каких городах отмененные мероприятия

Афины, Греция

В этом году фейерверков над Акрополем не будет. Министр здравоохранения Танос Плеврис заявил, что все публичные празднования Рождества и Нового года, запланированные муниципалитетами будут отменены.

Всем путешественникам, прибывающим в Грецию, настоятельно рекомендуется пройти тесты на Covid-19 на второй и четвертый дни после прибытия в дополнение к существующему требованию о предоставлении отрицательного результата теста для въезда в Грецию.

Маски снова обязательны как в помещении, так и на открытом воздухе.

Берлин, Германия

В Германии ввели строгие ограничения с 28 декабря и запретили массовые встречи в канун Нового года.

Кроме этого, фейерверков не будет ни в Берлине, ни в столице, ни в других крупных местах, таких как Мюнхен и Франкфурт

Эдинбург, Шотландия

Массовое празднование Нового года в Шотландии будет отменено, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен еще 21 декабря.

В своем заявлении Стерджен объяснила подробности построждественских ограничений на крупные мероприятия, чтобы замедлить распространение Омикрона.

Стерджен сказала, что этот шаг "также, к сожалению, будет означать, что крупномасштабные празднования, в том числе запланированные здесь, в нашей столице, — не продолжатся. Я знаю, как это будет разочаровывать тех, кто с нетерпением ждет этих событий".

Фото: Новогодняя ночь в Лондоне (unsplash.com/tomc-chen)

Лондон, Великобритания

Планируемое новогоднее мероприятие в Лондоне было отменено из-за распространения коронавируса.

"Из-за увеличения числа случаев заболевания Covid мы приняли трудное решение отменить новогоднее мероприятие на Трафальгарской площади. Безопасность всех лондонцев должна быть на первом месте," — написал в Твиттере мэр Лондона Садик Хан в понедельник, 20 декабря.

Атланта, США

В американском городе из-за роста заболеваемости отменили ежегодное шоу Peach Drop на новый год.

Нью-Дели, Индия

Правительство Нью-Дели, объявило о запрете на все социальные, культурные, политические и фестивальные собрания до дальнейшего уведомления из-за роста случаев заболевания Covid-19. Барам и ресторанам будет разрешено работать только на 50%.

Фото: Новогодняя ночь в Париже, Франция (unsplash.com/florian-wehde)

Париж, Франция

В Париже отменили традиционный фейерверк над Елисейскими полями, чтобы встретить Новый год из-за возобновившейся волны коронавируса.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что крупные публичные вечеринки и фейерверки будут запрещены в канун Нового года, и рекомендовал даже вакцинированным людям пройти самотестирование перед тем, как собраться на вечеринки в конце года.

Префектура полиции Парижа объявила, что с пятницы, 31 декабря, ношение маски станет обязательным в общественных местах Парижа.

Рим, Италия

В Риме решили отменить все торжества из-за Covid. Крупные празднования по всей стране отменены, в том числе концерты под открытым небом и фейерверки в Венеции. Ночные клубы также будут закрыты в январе.

В регионе Кампания также запрещены застолья и употребление алкоголя в общественных местах с 23 декабря по 1 января.

Ранее сообщалось, что новогоднюю ночь популярная у туристов страна установит три мировых рекорда.