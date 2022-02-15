Панорамні види та маршрут через гори. В ОАЕ відкриють нові розваги для туристів

У горах Джебель Джайс емірату Рас-Аль-Хайма відкривають новий атракціон. Спускова траса Jais Sledder стане найдовшою у регіоні – 1885 метрів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The National.

Маршрут проходитиме гірським хребтом Хаджар з панорамними видами на околиці.

Відкриття заплановане на 16 лютого 2022 року.

Сані здатні розвивати швидкість до 40 км/год. Кожен гонщик буде надійно пристебнутий ременями та отримає доступ до гальмівної системи, що дозволить їм контролювати власну швидкість.

Проєкт Jais Sledder стане черговою новинкою для туристичної інфраструктури емірату Рас-Аль-Хайма, що знаходиться на стадії активного розвитку. Цього року у горах також відкриється центр парапланеризму Jais Wings та табір та школа виживання Bear Grylls Explorers.

Крім цього, уряд емірату інвестує в екологічні проєкти у туристичній індустрії, включаючи абсолютно нові готелі, глемпінг у горах, екополе для гольфу.

Фото: Глемпінг в горах (facebook.com/visitjebeljais)

Також у 2022 році планується відкрити готель Earth Altitude з 15 екобудиночками та басейном, а також Cloud7 Camp Jebel Jais, екологічний глемпінг на 30 наметів. У 2023 планують відкрити курорт Saij A Mantis Collection Mountain Lodge на 70 будиночків, для любителів відпочинку в дикій природі та походів по горах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дубаї відкриється дивовижний культурний центр.