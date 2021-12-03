Панорамні котеджі та маршрути-квести: які нові розваги та ціни чекають туристів на гірськолижному курорті Славське
Більшість житла на Новий рік вже заброньовано
На відомий гірський курорт Славське туристів знову повезе "Лижний експрес". Поїзд із Києва курсуватиме в пікові новорічні дати, повідомляють у прес-службі "Укрзалізниці".
Туристи зможуть вирушити в західному напрямку поїздом № 745/746 Київ – Славське Інтерсіті+ 24, 26, 30 грудня, а також – 2, 6 і 8 січня.
Поїзд проходитиме через станції Коростень, Львів, Стрий та Сколе.
Минулого року в новорічно-різдвяний період з 15 грудня "Лижний експрес" в Славське перевіз загалом 26 тисяч пасажирів.
Чим цікавий курорт Славське в новому зимовому сезоні і як змінилися ціни на відпочинок – в матеріалі РБК-Україна.
Що змінилося за рік у Славському: нові котеджі та ціни на скі-паси
На курорті Славське днями випало багато снігу, але траси до катання ще не утрамбовані, розповіла РБК-Україна Ольга Безушко, начальниця відділу туризму та комунікації Славської селищної ради.
"Цього року підйомники кардинально не модернізували і штучного засніження більше не з'явилося (минулого року воно було на одній трасі – ред.). Зате пройшли ремонтні роботи, деякі підйомники вже запустили й тестують до зимового сезону, інші ще знаходяться на ремонті. Але всі підприємці кажуть, що будуть готові з 25 грудня розпочати роботу в зимовий сезон",- каже вона.
Фото: Катання на лижах поруч зі Славським (slavsko.travel)
Можливість придбати єдиний спі-пас у Славському за зразком інших курортів не з'явилася - власники підйомників не змогли домовитися. При цьому вартість скі-пасів зросла на 50-200 гривень.
Також на курорті відкрилися 5 нових котеджів і комплексів, відпочинок в яких проходить без присутності господарів.
"Вони відповідають сучасним вимогам туристів - панорамні, просторі, світлі", - зазначає співрозмовниця.
За її словами, ціни на проживання не змінилися - відпочинок у двомісному номері-економ з санвузлом на поверсі в сільській садибі стартує з 400 гривень, а середня ціна на стандартний номер на новорічні свята зі сніданком - від 1200 гривень.
Який формат відпочинку приваблює туристів в Славське
У Славському є кілька лижних трас на горі Тростян і Погар. Там працюють кілька підйомників - крісельні та бугельні. Також можна кататися на сноубордах і санках.
Фото: У Славському катаються також на сноубордах і санках (inventure.com.ua)
Зараз у Славському - міжсезоння, гостей - незначна кількість, зазначає Ольга Безушко.
"Снігу поки недостатньо, щоб підготувати спуски, тому туристи зараз приїхали на "лайтовий" відпочинок, з можливістю втекти з міста на перезавантаження", - говорить вона.
Фото: Відпочинок в панорамних котеджах у Славському (facebook.com/slavsko.travel)
За її словами, в Славському на лижі стає досить невеликий відсоток відпочивальників.
"Зараз все більше людей приїжджають за атмосферою, затишком, комфортним тихим відпочинком. Гості вибирають переважно індивідуальні будиночки в горах - намагаються заїхати в ці садиби кількома сім'ями, які між собою знайомі", - описує особливості відпочинку в Славському керівник відділу туризму.
Попри обмеження, турпотік в цьому році в селищі чекають на звичайному рівні – адже багато туристів вже вакциновані, як і жителі селища.
"Бронювання на різдвяні свята зараз відбувається досить активно - квитки на поїзд вже складно купити на новорічні дати. А на" букінгу" в напрямку Славського залишилося зовсім мало об'єктів, у яких відкрита бронь", - зазначає вона.
Фото: "Бронювання житла на новорічні дати йде активно"(facebook.com/slavsko.travel)
За словами Ольги Безушко, місткість об'єктів розміщення на курорті – максимально до 10 тисяч осіб, а в найпопулярніші місяці – січень і серпень – курорт відвідують до 100 тисяч осіб. У пікові дати курорт приймає до 7 тисяч осіб на добу.
Зараз близько 75% туристів приїжджають в Славське автомобілями. Крім Інтерсіті, в селище залізницею прибувають відпочивальники звичайними поїздами з Києва, Харкова, Одеси, каже фахівець.
Вартість квитків з Києва в "плацкарті" – від 270 гривень, в Інтерсіті - від 400 гривень.
Новий маршрут для прогулянок і розваг
У Славському цього року збудовано 10 кілометрів нових доріг з боку Івано-Франківської та Закарпатської областей у рамках проекту "Мале карпатське коло", розповіли у селищній раді.
"Поліпшення під'їзду відчують туристи в напрямку села Волосянка і гори Високий Верх ("магніт" Славського), і в напрямку Нижньої і Верхньої Рожанки з комплексами відпочинку", - говорить Ольга Безушко.
Фото: Для прогулянок в Славському з'явилася панорамна велодоріжка (slavsko.travel)
Також закінчено будівництво велодоріжки, по якій взимку можна пройтися також пішки – придуманий маршрут-квест зі вказівниками й підказками по QR-кодам і "збором" віртуальних лісових мавок.
"Маршрут досить легкий, протяжний, панорамний, там добре прогулятися навіть взимку з дітьми. Маршрут йде з центральної частини Славського в напрямку села Волосянка - близько шести кілометрів. Йти комфортно - маршрут прокладений за межею дороги", - розповідає фахівець.
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