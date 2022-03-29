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У відповідь на агресію. Лізингодавці Ірландії розірвали всі договори оренди з авіакомпаніями із РФ

Фото: Boeing 737 MAX (wikimedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Компанії досягли "обмеженого успіху" у поверненні своїх літаків

Всі ірландські орендодавці розірвали договори оренди з російськими авіакомпаніями до крайнього терміну санкцій Європейського Союзу і досі домоглися "деяких успіхів" у поверненні своїх літаків.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Найбільша у світі компанія, що надає літаки в лізинг, Aircraft Leasing Ireland (ALI), заявила, що всі її компанії-члени повністю дотримуються санкцій.

Брюссель дав орендодавцям термін до понеділка, 28 березня, щоб розірвати поточні договори оренди в Росії в умовах жорстких санкцій, введених після вторгнення Москви в Україну.

Ірландським лізингодавцям належить понад 60% світового парку орендованих літаків.

"Події в Росії безпрецедентні й продовжують розвиватися", — йдеться в заяві ALI.

Там уточнили, що останні тижні були складними для лізингових компаній, які прагнуть повернути собі літаки, і що на сьогодні вони домоглися "обмеженого успіху".

Компанія AerCap заявила, що станом на кінець 2021 року 5% її флоту було орендовано авіакомпаніями з Росії.

За даними консалтингової компанії IBA, на момент введення санкцій на частку AerCap припадало 142 з 515 літаків, орендованих російськими перевізниками за кордоном.

78 літаків, переданих в лізинг російським перевізникам, вже були затримані за кордоном і не будуть повертатися в Росію.

Нагадаємо, раніше ми писали, які авіакомпанії досі літають до Росії.

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Ірландія