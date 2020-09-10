Відпустки не чекати?: чи встигнуть українці відпочити у ще одній курортній країні цієї осені

Відпочинок у Греції в оксамитовий сезон для українців протягом всього літа і на початку осені знаходиться в "режимі очікування". Ходять чутки про те, що країна так і не відкриє своїх кордонів, але у туристів залишається надія, що курорт все ж може пустити українців на відпочинок.

Навіть якщо кордони відкриють, то незрозуміло, чи будуть продавати тури до цієї країни. Також залишається відкритим питання, чи є сенс їхати туди на відпочинок у жовтні, коли в Греції вже досить холодно.

Чи варто бронювати тури до Греції у разі відкриття кордонів, і коли це краще робити - запитуємо в експертів туристичного бізнесу.

Греція навряд чи відкриється у цьому сезоні

Пляжі Греції у цьому сезоні навряд будуть доступні для українських туристів, прогнозує у коментарі РБК-Україна Наталія Хватова, фахівець з індивідуального туризму, турфірма "Караван Люкс Тур".

"Є тури, орієнтовані тільки на морський відпочинок. Їх не варто чекати найближчим часом. Але Греція - це ще й Афіни, це і поїздки з питань бізнесу. Якщо запуститься авіанапрямок до Афін, то тури в цьому напрямку будуть продаватися. Але йтиметься скоріше про екскурсійний туризм, під час якого їдуть дивитися визначні пам'ятки, а не відпочивати на морі. Також це можуть бути тури у деякі спа-готелі Греції. Афіни - це культурний центр країни. І якщо країна відкриється для туристів, то туди полетять не чартери, а регулярні рейси", - говорить вона.

Фото: Афіни - культурний центр Греції (pixabay.com).

Сезон пляжного відпочинку триває до кінця жовтня

На думку іншого експерта, українські туроператори не стануть займатися грецьким напрямком у цьому сезоні з економічних міркувань.

"Навіть якби сьогодні оголосили про відкриття кордонів Греції, то щоб поставити чартерні рейси і їх продати, необхідно мінімум два тижні. Відповідно, польоти змогли б початися тільки в кінці вересня. А сезон в Греції триває до кінця жовтня, на деяких курортах – до початку листопада. Грубо кажучи, залишиться максимум місяць", - пояснює Андрій Демура, директор "Аполло Тур".

Експерт сумнівається, що готелі будуть відкриватися на такий короткий термін: до прийому туристів потрібно набрати персонал, запустити всі процеси.

"Я сумніваюся, що це будуть робити на один місяць. Тому про Грецію на цей пляжний сезон ми забуваємо. Крім того, немає ніяких підстав очікувати, що країна все-таки відкриється", - відзначає фахівець.

Сезон морського відпочинку в Греції, швидше за все, буде перенесений на травень наступного року, прогнозує Наталія Хватова.

"Треба розуміти, що в жовтні в Греції вже досить прохолодно, і говорити про пляжний відпочинок в цей період не варто. Греція буквально нещодавно відкрилася для туристів з Росії, але обмежила число тих, хто прибуває у країну, до 500 осіб на день. Для Росії це мало, а для України кілька рейсів на день було б нормально. Проте для українських туристів кордони Греції поки закриті", - підкреслює вона.

До речі, Україна залишається для Греції в "червоній" зоні виходячи з кількості активних випадків захворюваності на COVID-19 за останні два тижні. В Греції цей показник становить 28,7 осіб на 100 тисяч населення, в Україні – 79,6 (у РФ – 46,4).

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