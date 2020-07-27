Відпустки в Італії не чекати?: чи варто брати квитки на літак під час карантину

Україна та Італія зняли всі обмеження на перельоти між країнами. Про це виданню avianews.com заявили в авіакомпанії Wizz Air. Компанія недавно анонсувала запуск 17 нових маршрутів між Італією та Україною.

"Минулого тижня Україна підписала нову угоду про авіаперевезення, яка повністю лібералізувала ринок між двома країнами. Після цього авіаційна влада Італії (ENAC) надала права на маршрути Wizz Air", - повідомив авіаперевізник.

Ще у 2015 році Державіаслужба України стала ініціатором режиму польотів за принципом "відкритого неба" між двома країнами. Такий режим почав діяти у 2016 році. Це означало, що можна було допустити на будь-який маршрут будь-яку авіакомпанію, пише видання. Але пізніше, в січні 2020 року, в Італії заявили, що українські авіакомпанії отримали досить багато прав на маршрути. Потім Державіаслужба Італії початку відхиляти заявки компанії SkyUp на нові рейси.

Тепер же обмеження зняті. Експерти сфери припускають, що вибір рейсів з часом значно розшириться.

Але чи варто купувати квитки в Італію, поки карантин триває, і коли нарешті українські туристи зможуть поїхати на відпочинок в цю країну?

Чи варто купувати квитки на рейси в Італію на літо та осінь?

Сьогодні багато авіакомпаній пропонують українцям квитки в різні країни Європи, в тому числі - в Італію. Але є важливий нюанс – подорожувати в ЄС цього літа можуть ті, хто має дозвіл на проживання в країні, в яку прямують.

Це можуть бути студенти, сезонні працівники, представники дипломатичних служб. Але коли саме відкриють небо для туристів, які хочуть прогулятися по вулицях європейських міст – поки невідомо.

"Не поспішайте брати квитки на розпродажах на серпень й навіть вересень", - закликає авіаблогер Володимир Біленький. Якщо ви не маєте дозволу на перебування в країні, планувати відпустку в Італії найближчим часом не варто, каже він.

Наступний перегляд країн, з яких можна буде потрапити в ЄС туристам, переглянуть 12 серпня, але шансів потрапити в цей список в України - мінімум, вважає Володимир. Тому він радить планувати поїздку в ті країни, куди їхати дозволено вже зараз.

Фото: Україна та Італія зняли всі обмеження на перельоти між країнами (РБК-Україна)

"Якщо плануєте відпустку, то варто розглянути країни, вже відкриті для українців - ті ж Туреччину, Болгарію. Або назбирати грошей, а взимку вирушити на відпочинок у Південно-Східну Азію", вважає Володимир.

Ціни на квитки в Європу після введення карантину практично не змінилися, каже авіаексперт Богдан Долінце. Сьогодні наші громадяни можуть забронювати квитки на рейс, наприклад, у Варшаву або Берлін приблизно за такими ж цінами, які були минулого року.

Але варто бути вкрай обережним при купівлі таких квитків, закликає він. Щоб не потрапити в ситуацію, коли туристів не пускають в країну, потрібно підходити до подорожі відповідально. Ця відповідальність покладається виключно на пасажира.

Фото: Коли планувати відпустку в Італії? (pixabay.com)

Тому перед купівлею квитка в будь-яку з країн потрібно обов'язково перевірити правила в'їзду в ту чи іншу країну.

В українському МЗС для інформування громадян створили інтерактивний сайт, де публікують актуальну інформацію про правила перетину кордонів. Його обов'язково треба читати під час планування поїздки. Це варто зробити перед купівлею квитка на літак, підкреслює Богдан Долінце.

Куди нашим туристам можна їхати вже сьогодні?

Деякі європейські країни ЄС все ж приймають рішення пускати українських туристів на відпочинок, зауважує Володимир Біленький. Таке рішення прийняли Болгарія та Словенія (у разі поїздки в Словенію потрібно пройти 14-денний карантин).

Без будь-яких вимог наші туристи можуть їхати в Туреччину, Єгипет, Албанію. Українські туристи відзначають, що при в'їзді до Туреччини контроль проходить досить швидко, та й тестів на COVID-19 здавати не потрібно.

Інші країни, що вже зараз приймають українців – ОАЕ, Ірландія, Мальдіви, Еквадор, Ямайка, Антігуа і Барбуда, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, нагадує Володимир Біленький.

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