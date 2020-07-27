Отпуска в Италии не ждать?: стоит ли брать билеты на самолет во время карантина

Украина и Италия сняли все ограничения на перелеты между странами. Об этом в комментарии изданию avianews.com заявили в авиакомпании Wizz Air. Компания недавно анонсировала запуск 17 новых маршрутов между Италией и Украиной.

"На прошлой неделе Украина подписала новое соглашение об авиаперевозках, которое полностью либерализировало рынок между двумя странами. После этого авиационные власти Италии (ENAC) предоставили права на маршруты Wizz Air", - сообщил авиаперевозчик.

Еще в 2015 году Госавиаслужба Украины стала инициатором режима полетов по принципу "открытого неба" между двумя странами. Такой режим начал действовать в 2016 году. Это означало, что можно было допустить на любой маршрут любую авиакомпанию, пишет издание. Но позже, в январе 2020 года, в Италии заявили, что украинские авиакомпании получили достаточно много прав на маршруты. Затем Госавиаслужба Италии начала отклонять заявки компании SkyUp на новые рейсы.

Теперь же ограничение снято. Эксперты сферы допускают, что выбор рейсов со временем значительно расширится.

Но стоит ли покупать билеты в Италию, пока карантин продолжается, и когда наконец украинские туристы смогут поехать на отдых в эту страну?

Стоит ли покупать билеты на рейсы в Италию на лето и осень?

Сегодня много авиакомпаний предлагают украинцам билеты в разные страны Европы, в том числе - в Италию. Но есть нюанс – путешествовать в ЕС этим летом могут те, кто имеет разрешение на проживание в стране, куда направляется.

Это могут быть студенты, сезонные работники, представители дипломатических служб. Но когда именно откроют небо для туристов, которые хотят прогуляться по улицам европейских городов – пока неизвестно.

"Не спешите брать билеты на распродажах на август и даже сентябрь", - призывает авиаблогер Владимир Беленький. Если вы не имеете разрешения на пребывание в стране, планировать отпуск в Италии в ближайшее время не стоит, говорит он.

Следующий пересмотр стран, из которых можно будет попасть в ЕС туристам, состоится 12 августа, но шансов попасть в этот список у Украины - минимум, считает Владимир. Поэтому он советует планировать поездку в те страны, куда ехать разрешено уже сейчас.

Фото: Украина и Италия сняли все ограничения на перелеты между странами (РБК-Украина)

"Если планируете отпуск, то стоит рассмотреть страны, уже открытые для украинцев - те же Турцию, Болгарию. Или накопить денег, а зимой отправиться на отдых в Юго-Восточную Азию", считает Владимир.

Цены на билеты в Европу после введения карантина практически не изменились, говорит авиаэксперт Богдан Долинце. Сегодня наши граждане могут забронировать билеты на рейс, например, в Варшаву или Берлин примерно по таким же ценам, какие были и в прошлом году.

Но стоит быть крайне осторожным при покупке таких билетов, призывает он. Чтобы не попасть в ситуацию, когда туристов не впускают в страну, нужно подходить к путешествию ответственно. Эта ответственность возлагается исключительно на пассажира.

Фото: Когда планировать отпуск в Италии? (pixabay.com)

Поэтому перед покупкой билета нужно обязательно проверить правила въезда в ту или иную страну.

В украинском МИДе для информирования граждан создали интерактивный сайт, где публикуют актуальную информацию о правилах пересечения границ. Его обязательно нужно читать во время планирования поездки. Это стоит сделать перед покупкой билета на самолет, подчеркивает Богдан Долинце.

Куда нашим туристам можно ехать уже сегодня?

Некоторые европейские страны ЕС все же принимают решения пускать украинских туристов на отдых, отмечает Владимир Беленький. Такое решение приняли Болгария и Словения (в случае поездки в Словению нужно пройти 14-дневный карантин).

Без каких-либо требований наши туристы могут ехать в Турцию, Египет, Албанию. Украинские туристы отмечают, что при въезде в Турцию контроль проходит довольно быстро, да и тестов на COVID-19 сдавать не нужно.

Другие страны, уже сейчас принимающие украинцев – ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Эквадор, Ямайка, Антигуа и Барбуда, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, напоминает Владимир Беленький.

Напомним, ранее мы писали, как вернуть деньги за отмененные рейсы и туры за рубеж в условиях пандемии.

Также советуем почитать, что посетить в Бессарабии – живописном регионе на юге Украины.