Якщо відпустки не передбачається. Найкращі Youtube-канали про подорожі, які варто переглянути вдома

Цікаві travel-канали від відомих українських блогерів та мандрівників

Цей рік точно не можна назвати легким і повним відпочинку. Комусь довелося перенести відпустку на невизначений термін, у когось поїздка взагалі скасувалася. Однак, навіть якщо цей рік походить без реального відпочинку, пропонуємо замінити його хоча б на віртуальний.

Ми підготували для вас добірку популярних youtube-каналів про подорожі, які допоможуть вам зануритися в атмосферу досліджень і пригод. Сідайте зручніше, приготуйте чашку ароматного чаю й отримуйте позитивні емоції, яких так не вистачає в робочому ритмі.

Ukraïner

Аудиторія: 177 тисяч підписників

Відео: Палац Шувалова (youtube.com/Ukraïner)

Проект, започаткований українським письменником і мандрівником Богданом Логвиненком разом з однодумцями як подорожі маловідомими місцями України, давно переріс у щось глобальніше. "Фішка" цього каналу в тому, що ведучих зовсім немає в кадрі.

Головні герої відео – звичайні люди, які живуть своїм життям в різних регіонах України. Автори каналу свідомо не розділяють Україну на міста: замість цього є поділ на регіони. Наприклад: Закарпаття, Сіверщина, Причорномор'я, Таврія тощо.

У часи, коли подорожувати по країні ще не було мейнстрімом, автори Ukraïner познайомили нас з сотнею унікальних українських місць, куди варто їхати. І ще – не можна не відзначити дивовижно якісну операторську роботу творців каналу. Їхні відео – не просто щоденник подорожей. Це такі собі міні-фільми про нашу країну.

Антон Птушкін

Аудиторія: 5,27 млн підписників

Відео: Антон Птушкін в Карпатах (youtube.com/Антон Птушкін)

Було б дивно не вказати у цьому списку найпопулярніший і найбільший за кількістю підписників український тревел-канал. Антон Птушкін свого часу став відомим як ведучий шоу "Орел і Решка". З часом він зрозумів, що подорожувати можна і самостійно: так народився його власний канал.

Канал Антона підкуповує якісними відео та новим форматом подачі. Наприклад, він показує, як і чим живе фестиваль Burning Man зсередини. Або одним з перших відкриває туристичну привабливість Саудівської Аравії. Тут максимум корисних порад і власного досвіду. А на додачу – фірмовий гумор ведучого і звертання "косатики", що вже стало мемом.

Маша Себова

Аудиторія: 330 тисяч підписників

Відео: Чернігівська область: відпочинок за дві години від Києва (youtube.com/Маша Себова)

Колись Маша теж починала як тревел-журналіст на телебаченні. А зараз вона популяризує ідею про те, що для цікавих подорожей по всьому світу зовсім не потрібно мати купу грошей. Власне, це ведуча і доводить, витрачаючи по 30 євро на день у новій країні.

Маша вже відвідала більшість країн Європи та змістовно досліджувала всі цікаві місця Туреччини. З початком карантину блогер теж не втрачала часу і вирушила досліджувати нові маршрути в Україні.

На каналі Маші ви знайдете не тільки відео з подорожей, але і туристичні лайфхаки та поради з приводу вибору житла, якими дівчина і сама часто користується під час подорожей.

Орест Зуб

Аудиторія: 45 тисячі підписників

Відео: Найбагатша країна світу - Катар (youtube.com/Орест Зуб)

Канал Ореста розповідає не стільки про подорожі, скільки популяризує ідею: бути мандрівником і успішним підприємцем – цілком реально. Автор каналу має намір відвідати всі країни світу, тому працювати йому доводиться в самих різних куточках планети. І, треба відзначити, досить плідно! Слоган каналу: "Подорожуй. Розвивайся. Заробляй".

Крім відео з подорожей, на каналі ви знайдете інтерв'ю з молодими підприємцями, мандрівниками, багато відео про саморозвиток та бізнес. Коротко кажучи, якщо робота в офісі не для вас, а подорожі – це ваше улюблене заняття, тоді вам точно буде цікаво. На додачу ви ще й довідаєтеся багато практичних порад про те, як це – бути фрілансером і працювати в іншій країні.

Блог 360

Аудиторія: 24,4 тисячі підписників

Відео: Чому всі так люблять Одесу (youtube.com/Блог 360)

Команда з кількох львів'ян вирішила на власному прикладі довести, що в Україні повно міст і містечок, що стоять вашої уваги. Разом ведучі досліджували кілька міст західної, південної та центральної України. Також автори побували у Туреччині та Італії, щоб розповісти, які місця тут варто подивитися за вихідні.

"Родзинка" цього каналу – фірмовий гумор ведучих, детальна інформація за маршрутами й цінами протягом усієї подорожі. А ще вам сподобається якісна картинка і те, як ведучі змогли передати атмосферу кожного міста.

"Дома Лучше"

Аудиторія: 3 млн підписників

Відео: Генічеськ, рожеве озеро, Бердянськ, Астрохата (youtube.com/Дома Лучше)

"Дома Лучше" – це альтернативна історія подорожей по країні від творців шоу "Орел і Решка". Його ведучий Євген Синельников досліджує найпопулярніші туристичні точки України, де перевіряє всі поради туристам на собі. Він і дайвінгом в Чорному морі займається, і на параплані літає, і на старий маяк піднімається, і навіть кує залізо (в майстерні під наглядом майстра).

Загалом назва каналу говорить сама за себе. І подорожувати по країні Євген став так само до того, як це стало мейнстрімом. Його формат відпочинку наступний – це весело, колоритно і недорого. Ідеально для карантинного періоду.

Dimon Proidysvit

Аудиторія: 46,4 тисячі підписників

Відео: Життя в турецькому селі (youtube.com/Dimon Proidysvit)

Цей український тревел-блогер і фотограф знає все про подорожі автостопом. Окрім подорожей по Україні, у нього на каналі є кілька відео про подорожі Туреччиною, Грузією й навіть Іраном.

Таких влогів ви ще точно не бачили: автор каналу намагається показувати подорожі такими, які вони є насправді – без наміру створити хороший імідж всіх локаціях. До того ж цей канал точно стане в пригоді тим, хто планує вирушити у подорож автостопом, але відкладає цю ідею через брак досвіду.

Нагадаємо, раніше ми писали, як одне відео підштовхнуло українців на 120% частіше шукати квитки в Ліван: кейс блогера Антона Птушкіна.