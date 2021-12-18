ru ua
Сб, 18 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Якщо відпустки не передбачається. Найкращі Youtube-канали про подорожі, які варто переглянути вдома

Новость на русском →
Субота 18 грудня 2021 07:55
Якщо відпустки не передбачається. Найкращі Youtube-канали про подорожі, які варто переглянути вдома Фото: Відомі тревел-блогери Антон Птушкін та Маша Себова (колаж РБК-Україна)
Автор: Ксенія Черняєва

Цікаві travel-канали від відомих українських блогерів та мандрівників

Цей рік точно не можна назвати легким і повним відпочинку. Комусь довелося перенести відпустку на невизначений термін, у когось поїздка взагалі скасувалася. Однак, навіть якщо цей рік походить без реального відпочинку, пропонуємо замінити його хоча б на віртуальний.

Ми підготували для вас добірку популярних youtube-каналів про подорожі, які допоможуть вам зануритися в атмосферу досліджень і пригод. Сідайте зручніше, приготуйте чашку ароматного чаю й отримуйте позитивні емоції, яких так не вистачає в робочому ритмі.

Ukraïner

Аудиторія: 177 тисяч підписників

Відео: Палац Шувалова (youtube.com/Ukraïner)

Проект, започаткований українським письменником і мандрівником Богданом Логвиненком разом з однодумцями як подорожі маловідомими місцями України, давно переріс у щось глобальніше. "Фішка" цього каналу в тому, що ведучих зовсім немає в кадрі.

Головні герої відео – звичайні люди, які живуть своїм життям в різних регіонах України. Автори каналу свідомо не розділяють Україну на міста: замість цього є поділ на регіони. Наприклад: Закарпаття, Сіверщина, Причорномор'я, Таврія тощо.

У часи, коли подорожувати по країні ще не було мейнстрімом, автори Ukraïner познайомили нас з сотнею унікальних українських місць, куди варто їхати. І ще – не можна не відзначити дивовижно якісну операторську роботу творців каналу. Їхні відео – не просто щоденник подорожей. Це такі собі міні-фільми про нашу країну.

Антон Птушкін

Аудиторія: 5,27 млн підписників

Відео: Антон Птушкін в Карпатах (youtube.com/Антон Птушкін)

Було б дивно не вказати у цьому списку найпопулярніший і найбільший за кількістю підписників український тревел-канал. Антон Птушкін свого часу став відомим як ведучий шоу "Орел і Решка". З часом він зрозумів, що подорожувати можна і самостійно: так народився його власний канал.

Канал Антона підкуповує якісними відео та новим форматом подачі. Наприклад, він показує, як і чим живе фестиваль Burning Man зсередини. Або одним з перших відкриває туристичну привабливість Саудівської Аравії. Тут максимум корисних порад і власного досвіду. А на додачу – фірмовий гумор ведучого і звертання "косатики", що вже стало мемом.

Маша Себова

Аудиторія: 330 тисяч підписників

Відео: Чернігівська область: відпочинок за дві години від Києва (youtube.com/Маша Себова)

Колись Маша теж починала як тревел-журналіст на телебаченні. А зараз вона популяризує ідею про те, що для цікавих подорожей по всьому світу зовсім не потрібно мати купу грошей. Власне, це ведуча і доводить, витрачаючи по 30 євро на день у новій країні.

Маша вже відвідала більшість країн Європи та змістовно досліджувала всі цікаві місця Туреччини. З початком карантину блогер теж не втрачала часу і вирушила досліджувати нові маршрути в Україні.

На каналі Маші ви знайдете не тільки відео з подорожей, але і туристичні лайфхаки та поради з приводу вибору житла, якими дівчина і сама часто користується під час подорожей.

Орест Зуб

Аудиторія: 45 тисячі підписників

Відео: Найбагатша країна світу - Катар (youtube.com/Орест Зуб)

Канал Ореста розповідає не стільки про подорожі, скільки популяризує ідею: бути мандрівником і успішним підприємцем – цілком реально. Автор каналу має намір відвідати всі країни світу, тому працювати йому доводиться в самих різних куточках планети. І, треба відзначити, досить плідно! Слоган каналу: "Подорожуй. Розвивайся. Заробляй".

Крім відео з подорожей, на каналі ви знайдете інтерв'ю з молодими підприємцями, мандрівниками, багато відео про саморозвиток та бізнес. Коротко кажучи, якщо робота в офісі не для вас, а подорожі – це ваше улюблене заняття, тоді вам точно буде цікаво. На додачу ви ще й довідаєтеся багато практичних порад про те, як це – бути фрілансером і працювати в іншій країні.

Блог 360

Аудиторія: 24,4 тисячі підписників

Відео: Чому всі так люблять Одесу (youtube.com/Блог 360)

Команда з кількох львів'ян вирішила на власному прикладі довести, що в Україні повно міст і містечок, що стоять вашої уваги. Разом ведучі досліджували кілька міст західної, південної та центральної України. Також автори побували у Туреччині та Італії, щоб розповісти, які місця тут варто подивитися за вихідні.

"Родзинка" цього каналу – фірмовий гумор ведучих, детальна інформація за маршрутами й цінами протягом усієї подорожі. А ще вам сподобається якісна картинка і те, як ведучі змогли передати атмосферу кожного міста.

"Дома Лучше"

Аудиторія: 3 млн підписників

Відео: Генічеськ, рожеве озеро, Бердянськ, Астрохата (youtube.com/Дома Лучше)

"Дома Лучше" – це альтернативна історія подорожей по країні від творців шоу "Орел і Решка". Його ведучий Євген Синельников досліджує найпопулярніші туристичні точки України, де перевіряє всі поради туристам на собі. Він і дайвінгом в Чорному морі займається, і на параплані літає, і на старий маяк піднімається, і навіть кує залізо (в майстерні під наглядом майстра).

Загалом назва каналу говорить сама за себе. І подорожувати по країні Євген став так само до того, як це стало мейнстрімом. Його формат відпочинку наступний – це весело, колоритно і недорого. Ідеально для карантинного періоду.

Dimon Proidysvit

Аудиторія: 46,4 тисячі підписників

Відео: Життя в турецькому селі (youtube.com/Dimon Proidysvit)

Цей український тревел-блогер і фотограф знає все про подорожі автостопом. Окрім подорожей по Україні, у нього на каналі є кілька відео про подорожі Туреччиною, Грузією й навіть Іраном.

Таких влогів ви ще точно не бачили: автор каналу намагається показувати подорожі такими, які вони є насправді – без наміру створити хороший імідж всіх локаціях. До того ж цей канал точно стане в пригоді тим, хто планує вирушити у подорож автостопом, але відкладає цю ідею через брак досвіду.

Нагадаємо, раніше ми писали, як одне відео підштовхнуло українців на 120% частіше шукати квитки в Ліван: кейс блогера Антона Птушкіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Марина Казакова
Бюджетних путівок не буде. Що насправді являють собою гарячі тури у високий сезон
Марина Казакова
засновниця турагентства Kazakov's Travel
Ирина Савіна
Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Валерія Мікульська
Край майстрів, замків та вина. Вражаючі локації Закарпаття для знайомства з регіоном
Валерія Мікульська
засновниця туристичного блогу "Tour de Ukraine"
Наталя Боротканич
Рік космічного туризму. Коли з'являться "гарячі тури" на орбіту
Наталя Боротканич
координаторка космічних програм групи проектів Noosphere, кандидат історичних наук
Всі точки зору