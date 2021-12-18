Если отпуска не предвидится. Лучшие Youtube-каналы о путешествиях, которые стоит посмотреть дома
Интересные travel-каналы от известных украинских блогеров и путешественников
2021 год вряд ли можно назвать легким и полным отдыха. Кому-то пришлось перенести отпуск на неопределенный срок, у кого-то поездка и вовсе отменилась. Однако, даже если этот год проходит без реального отпуска, предлагаем заменить его хотя бы на виртуальный.
Мы подготовили для вас подборку популярных и интересных Youtube-каналов о путешествиях, которые помогут вам окунуться в атмосферу исследований и приключений. Садитесь поудобнее, приготовьте чашку ароматного чая и получайте положительные эмоции, которых так не хватает в рабочем ритме.
Ukraïner
Аудитория: 177 тысяч подписчиков
Видео: Дворец Шувалова (youtube.com/Ukraïner)
Проект, начатый украинским писателем и путешественником Богданом Логвиненко вместе с единомышленниками, как путешествия малоизвестными местами Украины, давно перерос в нечто более глобальное. "Фишка" этого канала в том, что ведущих вовсе нет в кадре.
Главные герои видео – обычные люди, которые живут своей жизнью в разных регионах Украины. Авторы канала сознательно не разделяют Украину на города: вместо этого есть деление на регионы. Например: Закарпатье, Сиверщина, Причерноморье, Таврия и т.д.
Во времена, когда путешествовать по стране еще не было мейнстримом, авторы Ukraïner познакомили нас с сотней уникальных украинских мест, куда стоит ехать. И да – нельзя не отметить удивительно качественную операторскую работу создателей канала. Их видео – не просто дневник путешествий. Это такие себе мини фильмы о нашей стране.
Антон Птушкин
Аудитория: 5,27 млн подписчиков
Видео: Антон Птушкин в Карпатах (youtube.com/Антон Птушкин)
Было бы странно не указать в этом списке самый популярный и самый многочисленный по количеству подписчиков украинский тревел-канал. Антон Птушкин в свое время стал известным в качестве ведущего шоу "Орел и Решка". Со временем он понял, что путешествовать можно и самостоятельно: так родился его собственный канал.
Канал Антона подкупает качественными видео и новым форматом подачи. Например, он показывает, как и чем живет фестиваль Burning Man изнутри. Или одним из первых открывает туристическую привлекательность Саудовской Аравии. Здесь максимум полезных советов и собственного опыта. В дополнение – фирменный юмор ведущего и его уже ставшее мемом обращение "косатики".
Маша Себова
Аудитория: 330 тысяч подписчиков
Видео: Черниговская область: отдых в двух часах от Киева (youtube.com/Маша Себова)
Когда-то Маша тоже начинала свою работу как тревел-журналист на телевидении. А сейчас она популяризирует идею о том, что для интересных путешествий по всему миру вовсе не нужно иметь кучу денег. Собственно, это ведущая и доказывает, тратя по 30 евро в день в новой стране.
Маша уже посетила большинство стран Европы и содержательно исследовала все интересные места Турции. С началом карантина блогер тоже не теряла времени и отправилась исследовать новые маршруты в Украине.
На канале Маши вы найдете не только видео из путешествий, но и туристические лайфхаки и советы по поводу выбора жилья, которыми девушка и сама часто пользуется во время путешествий.
Орест Зуб
Аудитория: 45 тысяч подписчиков
Видео: Самая богатая страна мира - Катар (youtube.com/Орест Зуб)
Канал Ореста рассказывает не столько о путешествиях, сколько популяризирует идею: быть путешественником и успешным предпринимателем – вполне реально. Автор канала намерен посетить все страны мира, поэтому работать ему приходится в самых разных уголках планеты. И, надо отметить, довольно плодотворно! Слоган канала: "Путешествуй. Развивайся. Зарабатывай".
Кроме видео из путешествий, на канале вы найдете интервью с молодыми предпринимателями, путешественниками, много видео о саморазвитии и бизнесе. Короче говоря, если работа в офисе не для вас, а путешествия – это ваше любимое занятие, тогда вам точно будет интересно. В дополнение вы еще и узнаете много практичных советов о том, как это – быть фрилансером и работать в другой стране.
Блог 360
Аудитория: 24,4 тысячи подписчиков
Видео: Почему все так любят Одессу (youtube.com/Блог 360)
Команда из нескольких львовян решила на собственном примере доказать, что в Украине полно городов и городков, стоящих вашего внимания. Вместе ведущие исследовали несколько городов западной, южной и центральной Украины. Также авторы побывали в Турции и Италии, чтобы рассказать, какие места здесь стоит посмотреть за выходные.
"Изюминка" этого канала – фирменный юмор ведущих, подробная информация по маршрутам и ценам в течение всего путешествия. А еще вам понравится качественная картинка и то, как ведущие смогли передать атмосферу каждого города.
"Дома Лучше"
Аудитория: 3 млн подписчиков
Видео: Геническ, розовое озеро, Бердянск, Астрохата (youtube.com/Дома Лучше)
"Дома лучше" – это альтернативная история путешествий по стране от создателей шоу "Орел и Решка". Его ведущий Евгений Синельников исследует самые популярные туристические точки Украины, где проверяет все советы туристам на себе. Он и дайвингом в Черном море занимается, и на параплане летает, и на старый маяк поднимается, и даже железо кует (в мастерской под наблюдением мастера).
В целом название канала говорит само за себя. И путешествовать по стране Евгений стал также до того, как это стало мейнстримом. Его формат отдыха следующий: весело, колоритно и недорого. Идеально для карантинного периода.
Dimon Proidysvit
Аудитория: 46,4 тысячи подписчиков
Видео: Жизнь в турецком селе (youtube.com/Dimon Proidysvit)
Этот украинский тревел-блогер и фотограф знает все о путешествиях автостопом. Кроме путешествий по Украине, у него на канале есть несколько видео про путешествия по Турции, Грузии и даже Ирану.
Таких влогов вы еще точно не видели: автор канала пытается показывать путешествия такими, какие они есть на самом деле – без намерения создать хороший имидж всем локациям. К тому же, этот канал точно пригодится тем, кто планирует отправиться в путешествие автостопом, но откладывает эту идею из-за нехватки опыта.
Напомним, мы писали, как одно видео подтолкнуло украинцев на 120% чаще искать билеты в Ливан: кейс блогера Антона Птушкина.