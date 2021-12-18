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Если отпуска не предвидится. Лучшие Youtube-каналы о путешествиях, которые стоит посмотреть дома

Новина українською →
Суббота 18 декабря 2021 07:55
Если отпуска не предвидится. Лучшие Youtube-каналы о путешествиях, которые стоит посмотреть дома Фото: Известные тревел-блогеры Антон Птушкин и Маша Себова (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ксения Черняева

Интересные travel-каналы от известных украинских блогеров и путешественников

2021 год вряд ли можно назвать легким и полным отдыха. Кому-то пришлось перенести отпуск на неопределенный срок, у кого-то поездка и вовсе отменилась. Однако, даже если этот год проходит без реального отпуска, предлагаем заменить его хотя бы на виртуальный.

Мы подготовили для вас подборку популярных и интересных Youtube-каналов о путешествиях, которые помогут вам окунуться в атмосферу исследований и приключений. Садитесь поудобнее, приготовьте чашку ароматного чая и получайте положительные эмоции, которых так не хватает в рабочем ритме.

Ukraïner

Аудитория: 177 тысяч подписчиков

Видео: Дворец Шувалова (youtube.com/Ukraïner)

Проект, начатый украинским писателем и путешественником Богданом Логвиненко вместе с единомышленниками, как путешествия малоизвестными местами Украины, давно перерос в нечто более глобальное. "Фишка" этого канала в том, что ведущих вовсе нет в кадре.

Главные герои видео – обычные люди, которые живут своей жизнью в разных регионах Украины. Авторы канала сознательно не разделяют Украину на города: вместо этого есть деление на регионы. Например: Закарпатье, Сиверщина, Причерноморье, Таврия и т.д.

Во времена, когда путешествовать по стране еще не было мейнстримом, авторы Ukraïner познакомили нас с сотней уникальных украинских мест, куда стоит ехать. И да – нельзя не отметить удивительно качественную операторскую работу создателей канала. Их видео – не просто дневник путешествий. Это такие себе мини фильмы о нашей стране.

Антон Птушкин

Аудитория: 5,27 млн подписчиков

Видео: Антон Птушкин в Карпатах (youtube.com/Антон Птушкин)

Было бы странно не указать в этом списке самый популярный и самый многочисленный по количеству подписчиков украинский тревел-канал. Антон Птушкин в свое время стал известным в качестве ведущего шоу "Орел и Решка". Со временем он понял, что путешествовать можно и самостоятельно: так родился его собственный канал.

Канал Антона подкупает качественными видео и новым форматом подачи. Например, он показывает, как и чем живет фестиваль Burning Man изнутри. Или одним из первых открывает туристическую привлекательность Саудовской Аравии. Здесь максимум полезных советов и собственного опыта. В дополнение – фирменный юмор ведущего и его уже ставшее мемом обращение "косатики".

Маша Себова

Аудитория: 330 тысяч подписчиков

Видео: Черниговская область: отдых в двух часах от Киева (youtube.com/Маша Себова)

Когда-то Маша тоже начинала свою работу как тревел-журналист на телевидении. А сейчас она популяризирует идею о том, что для интересных путешествий по всему миру вовсе не нужно иметь кучу денег. Собственно, это ведущая и доказывает, тратя по 30 евро в день в новой стране.

Маша уже посетила большинство стран Европы и содержательно исследовала все интересные места Турции. С началом карантина блогер тоже не теряла времени и отправилась исследовать новые маршруты в Украине.

На канале Маши вы найдете не только видео из путешествий, но и туристические лайфхаки и советы по поводу выбора жилья, которыми девушка и сама часто пользуется во время путешествий.

Орест Зуб

Аудитория: 45 тысяч подписчиков

Видео: Самая богатая страна мира - Катар (youtube.com/Орест Зуб)

Канал Ореста рассказывает не столько о путешествиях, сколько популяризирует идею: быть путешественником и успешным предпринимателем – вполне реально. Автор канала намерен посетить все страны мира, поэтому работать ему приходится в самых разных уголках планеты. И, надо отметить, довольно плодотворно! Слоган канала: "Путешествуй. Развивайся. Зарабатывай".

Кроме видео из путешествий, на канале вы найдете интервью с молодыми предпринимателями, путешественниками, много видео о саморазвитии и бизнесе. Короче говоря, если работа в офисе не для вас, а путешествия – это ваше любимое занятие, тогда вам точно будет интересно. В дополнение вы еще и узнаете много практичных советов о том, как это – быть фрилансером и работать в другой стране.

Блог 360

Аудитория: 24,4 тысячи подписчиков

Видео: Почему все так любят Одессу (youtube.com/Блог 360)

Команда из нескольких львовян решила на собственном примере доказать, что в Украине полно городов и городков, стоящих вашего внимания. Вместе ведущие исследовали несколько городов западной, южной и центральной Украины. Также авторы побывали в Турции и Италии, чтобы рассказать, какие места здесь стоит посмотреть за выходные.

"Изюминка" этого канала – фирменный юмор ведущих, подробная информация по маршрутам и ценам в течение всего путешествия. А еще вам понравится качественная картинка и то, как ведущие смогли передать атмосферу каждого города.

"Дома Лучше"

Аудитория: 3 млн подписчиков

Видео: Геническ, розовое озеро, Бердянск, Астрохата (youtube.com/Дома Лучше)

"Дома лучше" – это альтернативная история путешествий по стране от создателей шоу "Орел и Решка". Его ведущий Евгений Синельников исследует самые популярные туристические точки Украины, где проверяет все советы туристам на себе. Он и дайвингом в Черном море занимается, и на параплане летает, и на старый маяк поднимается, и даже железо кует (в мастерской под наблюдением мастера).

В целом название канала говорит само за себя. И путешествовать по стране Евгений стал также до того, как это стало мейнстримом. Его формат отдыха следующий: весело, колоритно и недорого. Идеально для карантинного периода.

Dimon Proidysvit

Аудитория: 46,4 тысячи подписчиков

Видео: Жизнь в турецком селе (youtube.com/Dimon Proidysvit)

Этот украинский тревел-блогер и фотограф знает все о путешествиях автостопом. Кроме путешествий по Украине, у него на канале есть несколько видео про путешествия по Турции, Грузии и даже Ирану.

Таких влогов вы еще точно не видели: автор канала пытается показывать путешествия такими, какие они есть на самом деле – без намерения создать хороший имидж всем локациям. К тому же, этот канал точно пригодится тем, кто планирует отправиться в путешествие автостопом, но откладывает эту идею из-за нехватки опыта.

Напомним, мы писали, как одно видео подтолкнуло украинцев на 120% чаще искать билеты в Ливан: кейс блогера Антона Птушкина.

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