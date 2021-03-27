Важливі деталі: що треба знати про поїздку за кордон з дитиною

Подорож і відпустка за кордоном - подія, до якої варто завжди готуватися заздалегідь. Особливо якщо ви запланували поїздку з дітьми. Нерідко буває, коли у мандрівку вирушає хтось один із батьків дитини, беручи з собою сина чи доньку. Про що важливо знати туристам у такому випадку?

Виїзд за кордон з неповнолітніми дітьми завжди регулювався відповідними правилами з боку Державної прикордонної служби. Одна із причин таких вимог - у тому, що при розлученні один із батьків може вивезти без згоди іншого спільну дитину за кордон на постійне місце проживання.

Останнім часом Державна прикордонна служба намагається більш ретельно ставитися до документів для виїзду неповнолітніх за кордон.

Так, у службі вимагають, щоб нотаріальна згода на виїзд від того із батьків, які не їдуть з дитиною, була деталізованою і виданою під певну поїздку, оскільки трапляються часті випадки, коли хтось із батьків скасував довіреність, але прикордонники цього не знають. А довіреність для виїзду з дитиною видана на рік і в будь-якому напрямку.

Фото: У Держприкордонслужбі вимагають, щоб згода на виїзд від того із батьків була деталізованою (pixabay.com)

Які документи треба зібрати для подорожі з дитиною

Перед тим, як їхати за кордон з дитиною до 16 років, необхідно мати наступні документи, які вимагає постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року №57.

Вони передбачають, що перетинання державного кордону для виїзду за межі України громадянами, які не досягли 16-річного віку, здійснюється на підставі:

- нотаріально посвідченої згоди другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;

- копії свідоцтва про народження дитини;

- копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон того із батьків, хто підписав згоду на виїзд;

- копія першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон того із батьків, хто супроводжуватиме дитину;

- копія першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини.

Фото: Для виїзду за кордон у дитини має бути власний закордонний паспорт (pixabay.com)

Засвідчити справжність підпису на заяві може приватний чи державний нотаріус, або ж консульська установа України за кордоном.

Для мандрівки дитина повинна мати власний закордонний паспорт.

А коли можна їхати з дитиною у відпустку без згоди одного з батьків?

Існують випадки, коли один із батьків може перетинати кордон і без нотаріально посвідченої згоди іншого. У яких випадках таке можливо?

- якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;

- у разі пред’явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій : свідоцтва про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім/недієздатним;

- рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

- під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері.

Фото: Для виїзду у відпустку треба мати з собою оригінали та копії всіх необхідних документів (pixabay.com)

Щоб уникнути труднощів при перетині кордону, обов’язково раджу мати з собою оригінали та копії усіх необхідних документів.

Також рекомендую в заяві про згоду про перетин кордону з одним із батьків чітко прописувати країну візиту та певні дати перебування.

Все ж є сподівання, що з часом такі згоди можна буде реєструвати в електронному вигляді, щоб прикордонна служба мала миттєвий доступ до даних про наявність або відсутність згоди одного з батьків на перетин кордону неповнолітньою дитиною.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращі локації України для подорожей з дітьми.

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