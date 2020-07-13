Відпустка на Гаваях: на курорт поки не хочуть пускати туристів

На Гаваях, ймовірно, відкладуть раніше оголошену дату прийому гостей і відновлення туристичного сектору. Про це заявив віце-губернатор Гавайських островів Джош Грін, передає місцевий ресурс khon2.

Відкриття штату було заплановано на 1 серпня. Але у повідомленні йдеться, що ця дата, швидше за все, буде відкладена на більш пізній час.

"Найкращий підхід - відкласти дату, щоб нам було безпечніше, щоб ми могли отримати контроль над ситуацією з вірусом", - заявив Грін.

Деякі місцеві чиновники та експерти в області охорони здоров'я кажуть, що Гаваї просто не готові до відкриття через ризики для здоров'я туристів.

Водночас економісти наполягають на тому, що громадськість повинна взяти на себе відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки під час пандемії та відновила сферу туризму, щоб одержувати доходи.

Фото: Туризм на Гаваях (pixabay.com)

Минулого тижня на Гаваях реєстрували в середньому 26 нових випадків COVID-19 на день.

Курорт не може дозволити собі пускати туристів до тих пір, поки щоденне зростання числа хворих не зменшиться. Поки що занадто багато місцевих жителів не носять масок й не практикують соціальне дистанціювання, йдеться в повідомленні.

Коли можна буде планувати відпустку на Гаваях?

Раніше планувалося, що туристам треба буде представляти результати негативного результату ПЛР-тесту COVID-19 по прибутті, щоб не проходити суворого двотижневого карантину. Як буде розвиватися ситуація далі, якими будуть вимоги до туристів та коли курорт відкриється повною мірою, віце-губернатор не уточнив.

Туристів просять уважно ставитися до інформації, яку ті отримують про відкриття кордонів. Краще поки не планувати відпустку на цьому курорті принаймні у найближчі кілька тижнів, кажуть експерти.

Гаваї – один зі штатів США. Розташований на Гавайських островах у центральній частині Тихого океану на відстані 3700 км від континентальної частини США. Вважається престижним курортом, який щороку відвідують туристи з багатьох країн.

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