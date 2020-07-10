Відпустка вдома: скільки коштує літній відпочинок на українських курортах

Фото: Відпустка в Україні (pixabay.com)

Чи подорожчав відпочинок в Україні під час карантину

Цього літа українські курорти стали майже безумовною альтернативою подорожам за кордон. Все більше українців планують відпустку без виїзду за кордон та шукають можливості для відпочинку всередині країни.

Але змогли українські курорти замінити зарубіжні за якістю та вартістю? Чи подорожчав відпочинок в Україні цього літа в умовах карантину та через те, що країни не поспішають відкривати кордони для наших туристів?

РБК-Україна проаналізувало ціни на українських курортах та розповідає про вартість відпочинку цього літа.

Скільки коштує відпочинок на Шацьких озерах

Поширена думка про те, що через обмеження по виїзду за кордон українські курорти цього літа рекордно піднімуть ціни. Частково це стосуються відпочинку на морі, але на курортах в Карпатах ціни поки кардинально не зростають, кажуть опитані РБК-Україна експерти галузі.

У туркомпаніях запевняють, що рівень цін влітку в цілому зберігається на рівні вартості відпочинку у 2019 році, а курорти стали більш клієнтоорієнтованими, бо через карантин втратили значну частину туристів.

Ціни на відпочинок на західній Україні з минулого року не змінилися, кажуть туристичній компанії Taistra Travel, яка спеціалізується на авторських подорожах до Карпат та на Дністер. Крім того, в регіоні можна отримати пляжний відпочинок не гірший, ніж на морі. Є й готелі непоганої якості за доступною ціною.

Фото: Мальовничі Шацькі озера (uaua.top)

Так, на Шацьких озерах у готелі першої лінії з власним облаштованим пляжем вартість проживання на тиждень зі сніданками на двох коливатиметься від 4500 грн до 13 200 грн в залежності від класу номера.

За найнижчою вартістю пропонують стандартний номер з кондиціонером. "Плюсом" курорту є те, що тут можна легко поєднати пляжний відпочинок з екскурсійним або активним. Поруч з місцями проживання знаходяться цікаві туристичні об’єкти, такі як природний заповідник Бакота, Хотинська Фортеця, Кам’янець-Подільський, замки та водоспади.

Чи підвищили ціни готелі в Карпатах

Гірський клімат дозволяє перенести літню спеку краще, ніж клімат морського узбережжя. У Карпатах вибір готельних об’єктів досить широкий. Тут є приватні котеджі, де можна самостійно готувати їжу, недорогі сімейні готелі та повноцінні великі комплекси з власними басейнами, великою територією і навіть, власними озерами для риболовлі чи купань.

Влітку вартість тижневого проживання на двох зі сніданками коливається від 2500 грн до 3700 грн у бюджетному сегменті та 7000 грн – 15000 грн – за номери "преміум".

У готелі TAOR Karpaty Resort&Spa кажуть, що цього року активно співпрацюють з туроператорами по пакетних пропозиціях. Проживання для 2 осіб буде становити 1950 грн у стандартному номері на добу зі сніданками по "шведській лінії".

Фото: Літня відпустка в горах Карпат (pixabay.com)

Можна орендувати просторий котедж на трьох (наприклад, для двох дорослих та дитини старше 12 років) за вартістю 4050 грн за добу.

У готелі кажуть, що дотримуються мір безпеки для гостей та працівників комплексу: вимірюють гостям температуру, дотримуються маскового режиму, проводять дезінфекцію приміщень.

А що з цінами в Трускавці?

Трускавець - відомий бальнеологічний курорт України. Через складну епідеміологічну ситуацію в регіоні тут тільки починає приймати туристів. У прес-службі Трускавецької міськради повідомляють, що лише з 7 липня було дозволено працювати санаторно-курортним комплексам курорту. Цього тижня практично всі заклади матимуть можливість відкритись. Наприкінці липня повноцінно запрацює бювет з мінеральною водою.

Зараз тут відчинена галерея води, але туди дозволяють заходити тільки по одному. У міськраді кажуть, що під час карантину всі заклади курорту дотримуються відповідного протоколу МОЗ – дезінфікують приміщення та слідкують за дотриманням дистанції між гостями.

Курорт Трускавець раніше приймав багато туристів з-за кордону. Зокрема - з Польщі. Через відсутність цього року іноземних туристів готелі, в тому числі - сегменту "преміум", не поспішають відкриватися.

Так, у відомому п’ятизірковому готелі курорту (Rixos Prykarpattya) відповіли, що почнуть працювати лише з 27 липня.

Фото: Відпочинок в Трускавці (facebook.com/kurort.truskavec)

Ціни у більшості мысцевих готелів майже не змінилися ні з минулого року, ні за період впровадження карантину. Деякі готелі пропонують пакетні послуги, на яких можна суттєво зекономити. Бюджетно відпочити у готелях можна за вартістю 500 - 700 грн за добу на двох зі сніданками або без нього (готелі "Марко", "Грін Парк", "Золота Корона").

Бюджетний варіант проживання вартістю 600 грн пропонує готель "Трускавець-365", який має спектр медичних послуг та бювет з доступом до води Нафтуся. У готелях сегменту "преміум" номер на двох зі сніданками або повним пансіоном коштує цього літа 3500 – 5000 грн. Перебування у готелі середнього класу обійдеться у 1900 грн за добу.

Найдешевший варіант – розміщення в садибі у приватному секторі з мінімальними зручностями за 300 грн за добу.

Відпочинок на морських курортах України

Складно уявити літо без моря. Варто з’їздити до морського узбережжя та подихати насиченим солями повітрям хоча б на вікенд.

Донедавна курорти Азовського моря українці обирали через мілке узбережжя та теплу воду, щоб відпочити з дітьми цілими сім’ями. Але зараз на Азові все частіше можна зустріти молодь, яка разом з пляжним обирає активний відпочинок на воді.

Згідно з даними системи бронювань booking.com, в одному з міських готелів Бердянська з високим рейтингом відгуків вартість проживання у номері на двох осіб у липні складає 2673 грн на 3 ночі зі знижкою (першочергова вартість становила 2970 грн). Цей же номер рік тому коштував 2800 грн. Тож маємо приблизно таку саму вартість відпочинку, як і минулого року.

Фото: Морський відпочинок в Одесі (pixabay.com)

Відпочинок на курорті Коблево на Чорному морі в Одеської області, який також відомий своїми винами, обійдеться від 920 грн за добу на двох осіб. Відпочинок у Затоці, що під Одесою, становить від 1200 грн до 1900 грн за номер.

Бюджетний відпочинок обійдеться у 600 грн за двомісний номер на добу. В самій Одесі комфортний відпочинок біля міських пляжів "Ланжерон" та "Аркадія" обійдеться від 900 грн у тризірковому готелі 3 та від 6100 грн за номер у п'ятизірковому готелі із власним басейном.

Нагадаємо, раніше ми також писали про ціни за відпочинок на зарубіжних курортах влітку 2020 року під час карантину.