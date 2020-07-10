Отпуск дома: сколько стоит летний отдых на украинских курортах

Фото: Отпуск в Украине (pixabay.com)

Подорожал ли отдых в Украине во время карантина

Этим летом украинские курорты стали почти безусловной альтернативой поездкам за рубеж. Все больше украинцев планируют отпуск без выезда за границу и ищут возможности для отдыха внутри страны.

Но смогли ли украинские курорты заменить зарубежные по качеству и стоимости? Подорожал ли отдых в Украине этим летом в условиях карантина и из-за того, что страны не спешат открывать границы для наших туристов?

РБК-Украина проанализировало цены на украинских курортах и рассказывает о стоимости отдыха этим летом.

Сколько стоит отдых на Днестре

Распространено мнение о том, что из-за ограничений по выезду за границу украинские курорты этим летом рекордно поднимут цены. Частично это касается отдыха на море, но на курортах в Карпатах цены кардинально не растут, говорят опрошенные РБК-Украина эксперты отрасли.

В туркомпаниях заверяют, что уровень цен летом в целом сохраняется на уровне стоимости отдыха в 2019 году, а курорты стали более клиентоориентированными, потому что из-за карантина потеряли значительную часть туристов.

Цены на отдых на западной Украине с прошлого года не изменились, говорят туристической компании Taistra Travel, которая специализируется на авторских путешествиях в Карпаты и на Днестр. Кроме того, в регионе можно получить пляжный отдых не хуже, чем на море. Есть и отели неплохого качества по доступной цене.

Фото: Отдых на Днестре (Taistra Travel)

Так, в пляжных отелях на Днестре с собственным обустроенным пляжем, стоимость проживания на неделю с завтраками на двоих будет колебаться от 4500 грн до 13 200 грн в зависимости от класса номера.

По самой низкой стоимости предлагают стандартный номер с кондиционером. "Плюсом" курорта является то, что здесь можно легко совместить пляжный отдых с экскурсионным или активным. Рядом с местами проживания находятся интересные туристические объекты, такие как природный заповедник Бакота, Хотинская Крепость, Каменец-Подольский, замки и водопады.

Подняли ли цены гостиницы в Карпатах

Горный климат позволяет перенести летнюю жару лучше, чем климат морского побережья. В Карпатах выбор гостиничных объектов довольно широкий. Здесь есть частные коттеджи, где можно самостоятельно готовить еду, недорогие семейные гостиницы и полноценные большие комплексы с собственными бассейнами, большой территорией и даже собственными озерами для рыбалки или купания.

Летом стоимость недельного проживания на двоих с завтраками колеблется от 2500 грн до 3700 грн в бюджетном сегменте и 7000 грн – 15000 грн – за номера "премиум".

В отеле TAOR Karpaty Resort&Spa говорят, что в этом году активно сотрудничают с туроператорами по пакетным предложениям. Проживание для 2 человек будет составлять 1950 грн в стандартном номере в сутки с завтраками по "шведской линии".

Фото: Летний отпуск в горах Карпат (pixabay.com)

Можно арендовать просторный коттедж на троих (например, для двух взрослых и ребенка старше 12 лет) по стоимости 4050 грн за сутки.

В гостинице говорят, что соблюдают меры безопасности для гостей и сотрудников комплекса: измеряют гостям температуру, придерживаются масочного режима, проводят дезинфекцию помещений.

А что с ценами в Трускавце?

Трускавец - известный бальнеологический курорт Украины. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе здесь только начинают принимать туристов. В пресс-службе Трускавецкого горсовета сообщают, что санаторно-курортным комплексам курорта было разрешено работать только с 7 июля. На этой неделе практически все заведения будут иметь возможность открыться. В конце июля полноценно заработает бювет с минеральной водой.

Сейчас здесь открыта галерея воды, но туда можно заходить только по одному. В горсовете говорят, что во время карантина все заведения курорта придерживаются соответствующего протокола Минздрава – дезинфицируют помещения и следят за соблюдением дистанции между гостями.

Курорт Трускавец раньше принимал много туристов из-за рубежа. В частности - из Польши. Из-за отсутствия в этом году иностранных туристов отели, в том числе сегмента "премиум", не спешат открываться.

Так, в известном пятизвездочном отеле курорта (Rixos Prykarpattya) ответили, что начнут работать только с 27 июля.

Фото: Отдых в Трускавце (facebook.com/kurort.truskavec)

Цены в большинстве местных отелей почти не изменились ни с прошлого года, ни за период введения карантина. Некоторые отели предлагают пакетные услуги, на которых можно существенно сэкономить. Бюджетно отдохнуть в гостиницах можно по стоимости 500 - 700 грн за сутки на двоих с завтраками или без него (гостиницы "Марко", "Грин Парк", "Золотая Корона").

Бюджетный вариант проживания стоимостью 600 грн предлагает отель "Трускавец-365", который имеет спектр медицинских услуг и бювет с доступом к воде Нафтуся. В гостиницах сегмента "премиум" номер на двоих с завтраками или полным пансионом стоит этого лета 3500 – 5000 грн. Пребывание в отеле среднего класса обойдется в 1900 грн за сутки.

Самый дешевый вариант – размещение в усадьбе в частном секторе с минимальными удобствами за 300 грн за сутки.

Отдых на морских курортах Украины

Сложно представить лето без моря. Стоит съездить к морскому побережью и подышать насыщенным солями воздухом хотя бы на уик-энд.

До недавнего времени курорты Азовского моря украинцы выбирали из-за мелкого побережье и теплой воды, чтобы отдохнуть с детьми целыми семьями. Но сейчас на Азове все чаще можно встретить молодежь, которая вместе с пляжным выбирает активный отдых на воде.

Согласно данным системы бронирования booking.com, в одном из городских отелей Бердянска с высоким рейтингом отзывов стоимость проживания в номере на двух человек в июле составляет 2673 грн на 3 ночи со скидкой (первоначальная стоимость составляла 2970 грн). Этот же номер год назад стоил 2800 грн. Поэтому имеем примерно такую же стоимость отдыха, как и в прошлом году.

Фото: Морской отдых в Одессе (pixabay.com)

Отдых на курорте Коблево на Черном море в Одесской области, который также известен своими винами, обойдется от 920 грн в сутки на двух человек. Отдых в Затоке, что под Одессой, составляет от 1200 грн до 1900 грн за номер.

Бюджетный отдых обойдется в 600 грн за двухместный номер в сутки. В самой Одессе комфортный отдых возле городских пляжей "Ланжерон" и "Аркадия" обойдется от 900 грн в трехзвездочном отеле 3 и от 6100 грн за номер в пятизвездочном отеле с собственным бассейном.

Напомним, ранее мы также писали о ценах за отдых на зарубежных курортах летом 2020 года во время карантина.