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Как отправиться в путешествие в Швецию на зимние праздники: цены на авиа, автобусы и железную дорогу

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Четверг 16 декабря 2021 18:31
Как отправиться в путешествие в Швецию на зимние праздники: цены на авиа, автобусы и железную дорогу Фото: Стокгольм, Швеция (unsplash.com/jon-flobrant)
Автор: Евгения Тугушева

Рейсы авиакомпании WizzAir будут осуществляться дважды в неделю

Венгерский лоукостер Wizz Air возобновил прямые рейсы из Украины в Швецию по маршруту Киев-Стокгольм, пишет Аvianews.com.

16 декабря 2021 года авиаперевозчик начал совершать полеты из аэропорта "Киев" (Жуляны) в аэропорт Стокгольм (Скавста).

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю – каждый четверг и воскресенье.

Какая стоимость авиабилетов по маршруту Киев-Стокгольм

Минимальная цена авиабилетов на январь 2022 составляет от 469 грн ($17) в одну сторону.

Как добраться до Швеции: альтернативные способы

До Швеции можно добраться поездом. Время в пути составляет 12 часов с пересадками, ведь прямого сообщения со страной нет.

Цена билета на поезд начинается от 49 евро (от 1485 грн. в зависимости от курса валют).

Да, есть разные железнодорожные сообщения, которыми модно добраться в страну:

1. Стокгольм (Швеция) – Берлин (Германия) – Варшава (Польша) – Киев (Украина);
2. Стокгольм (Швеция) – Копенгаген (Дания) – Берлин (Германия) – Варшава (Польша) – Киев (Украина);
3. Стокгольм (Швеция) – Гданьск (Польша) – Варшава (Польша) – Киев (Украина).

Как отправиться в путешествие в Швецию на зимние праздники: цены на авиа, автобусы и железную дорогу

Фото:Стокгольм, Швеция (unsplash.com/raphael-andres)

Кроме того, в Швецию можно добраться автобусом, приобретя сначала билет из Киева в Гамбург (Германия). Стоимость билета составляет от 2025 грн. Далее следует сделать пересадку на автобус сообщением Гамбург – Стокгольм. Цена билета – от 40 евро (1215 грн).

Напомним, мы писали, можно ли зимой отправиться в Краков и Афины бюджетно.

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