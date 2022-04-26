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Скасувати всі броні. Готелі закликають не приймати туристів від компаній з Росії

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Вівторок 26 квітня 2022 14:04
Скасувати всі броні. Готелі закликають не приймати туристів від компаній з Росії Фото: Відпочинок у Туреччині (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Туроператор TUI опублікував лист до власників готелів у Туреччині

Туроператор TUI вимагає у турецьких готелів скасувати заселення туристів, посилаючись на санкції проти Росії.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Turizm Gazetesi.

Лист відправила компанія Tantur - приймаючий партнер TUI. Посилаючись на санкції проти Росії, компанія попросила готелі, з якими працює, скасувати бронювання туроператорів, які належать росіянам.

Вимога стосується співпраці з туроператорами з балтійських країн: TI Travel LLC, TI Baltics SIA і Borublita. Підписав лист фінансовий керуючий Tantur Джезмі Озкан.

"Мета цього листа - повідомити вам, що всі операції компанії Tantur в Туреччині для TI Travel LLC, TI Baltics SIA ve Borublita Holdings Limited припинені. Повідомляємо про припинення нових запитів на бронювання з будь-якої операції, пов'язаної з TI Travel LLC, дія контракту, підписаного між вашим готелем і компанією Tantur щодо TI Baltics SIA і Borublita, було призупинено згідно 9-ої статті контракту", - написано в повідомленні.

Зазначається, що положення діятиме до 31 травня, потім кожного місяця з'являтиметься інформація щодо ануляцій на наступний період.

Скасувати всі броні. Готелі закликають не приймати туристів від компаній з Росії

Фото: Узбережжя в Анталії (unsplash.com/dima-pima)

Тим часом, російський підрозділ компанії TUI в Туреччині Tantur вже закрито, співробітники звільнені, а їхні комп'ютери заблоковані.

У профільних ЗМІ пояснюють ситуацію тим, що хоч прибалтійські туроператори і зареєстровані в ЄС, в число їхніх власників входять росіяни. Також ймовірно, що в TUI намагаються змусити акціонера Олексія Мордашова, проти якого введені санкції, продати свою частину акцій в компанії.

Нагадаємо, ведучий російський туроператор перейшов у руки українця.

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