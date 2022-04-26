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Отменить все брони. Отели призывают не принимать туристов от компаний из России

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Вторник 26 апреля 2022 14:04
Отменить все брони. Отели призывают не принимать туристов от компаний из России Фото: Отдых в Турции (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Туроператор TUI опубликовал письмо к владельцам гостиниц в Турции

Туроператор TUI требует у турецких отелей отменить заселение туристов, ссылаясь на санкции против России.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Turizm Gazetesi.

Письмо отправила компания Tantur - принимающий партнер TUI. Ссылаясь на санкции против России, компания попросила отели, с которыми работает, отменить бронирование туроператоров, которые принадлежат россиянам.

Требование касается сотрудничества с туроператорами из балтийских стран: TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita. Подписал письмо финансовый управляющий Tantur Джезми Озкан.

"Цель этого письма - сообщить вам, что все операции компании Tantur в Турции для TI Travel LLC, TI Baltics SIA ve Borublita Holdings Limited приостановлены. Сообщаем о приостановке новых запросов на бронирования по любой операции, связанной с TI Travel LLC, действие контракта, подписанного между вашим отелем и компанией Tantur в отношении TI Baltics SIA и Borublita, было приостановлено согласно 9-ой статье контракта", - написано в уведомлении.

Отмечается, что положение будет действовать до 31 мая, потом каждый месяц будет появляться информация по аннуляциям на следующий период.

Отменить все брони. Отели призывают не принимать туристов от компаний из России

Фото: Побережье в Анталии (unsplash.com/dima-pima)

Между тем, российское подразделение компании TUI в Турции Tantur уже закрыто, сотрудники уволены, а их компьютеры заблокированы.

В профильных СМИ объясняют ситуацию тем, что хоть прибалтийские туроператоры и зарегистрированы в ЕС, в число их собственников входят россияне. Также вероятно, что в TUI пытаются вынудить акционера Алексея Мордашова, против которого введены санкции, продать свою часть акций в компании.

Напомним, ведущий российский туроператор перешел в руки украинца.

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