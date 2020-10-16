Відкласти фотоапарат і насолоджуватись краєвидами: маршрут для осіннього вікенду на Київщині

Фото: Краєвиди Витачева (РБК-Україна/Віталій Носач)

Витачів у Київській області: чим цікаве це місце для туристів

Витачів хвалять як одну з кращих локацій "поїздки вихідного дня" для киян. 60 кілометрів подорожі на авто - і ми вирішили на власні очі переконатися в тому, чи настільки красивий Витачів, як на фото в Instagram.

Щодо самої дороги, то вона майже бездоганна, за винятком останніх 2-3 кілометрів. Але й вони не такі, щоб увігнати водія в "непозбувну бентегу" та сумні думки про ремонт ходової. Від автостанції "Видубичі" в цьому напрямку ходять й автобуси - вранці вони їздять частіше, тому краще вирушати в дорогу в першій половині дня.

Що подивитися у Витачеві

Головна принада селища - це дерев’яна каплиця на березі Дніпра з оглядовим майданчиком. Сама каплиця споруджена за проєктом Тараса Шевченка й відкрита для відвідувачів, як і сама територія навколо.

Витачів також пов’язують із городищем Витачевим (за іншою версією - Уветичами), яке згадується в різних літописах, найдавніший з яких датований ще 949 роком.

Місцеві ж краєзнавці мають свою версію щодо походження назви селища: мовляв, це від поєднання слів "віта" - вогонь, та "холм" - гора. Дослівно це перекладається як "вогонь на горі".

Фото: Головна принада Витачева - дерев’яна каплиця на березі Дніпра (РБК-Україна/Віталій Носач)

Громада селища своїми силами прибирає територію та облаштувала тут вбиральню, смітники та майданчик для парковки. Причому все зроблене з дерева та металу в приємному для ока стилі (наскільки приємними можуть бути для споглядання смітник та туалет). В самій каплиці висить скринька, в яку можна зробити благодійний внесок на підтримку території в охайному вигляді.

Археологічні розкопки вказують, що Витачів - одне з перших поселень людей на території України.

Можливо, одна з причин, чому саме це місце наші пра-пра-пра-девелопери обрали для зведення своєї пра-пра-пра нерухомості - це краєвид. Він дійсно змушує затамувати подих, відкласти набік фотоапарт і просто дивитися.

Фото: Варто прогулятися стежкою, яка виведе до популярної локації біля Дніпра (Тетяна Гордієнко)

Від головного оглядового майданчика є стежка, яка йде вбік вздовж Дніпра, й нею я раджу теж прогулятися: далі є ще два не менш красивих місця, де можна посидіти чи пофотографуватися, а туристів на них набагато менше.

Локація дійсно популярна: до обіду всі місця на парковці вже були зайняті.

Фото: Витачів, згідно з висновками археологів, - одне з перших поселень людей на території України (РБК-Україна/Віталій Носач)

До слова, Витачів - це ще й класне місце для пікніків: якщо взяти із собою плед та легкі закуски, можна приємно провести час за неспішною розмовою та поїданням смаколиків. Втім, облаштованих лавочок та столиків для цього тут не так багато, а туристів - вдосталь, тому у виграші залишаються ті, хто привозить із собою розкладні крісла та столики.

В цілому враження було таким, що багато туристів, які раніше могли собі дозволити подорожі за кордон на вихідних, тепер розвернулися в бік внутрішнього туризму. Поки я фотографувала зелені острівці посеред Дніпра, дві жінки поряд обговорювали всі переваги та недоліки подорожей до Іспанії.

Для кого підійде поїздка у Витачів

Навколо Витачева є й з десяток курганів, які розкидані навколо на пагорбах. В пошуках одного із них ми з чоловіком зайнялися одним з наших улюблених занять: шукати “сократ” (туристичний сленг, означає пошуки найкоротшого маршруту, часто без врахування якості та доступності самої дороги), який потім завершився повзанням навколішки по дніпровським схилам.

Розмітка для цього маршруту була сяк-так позначена шматками синього скотчу, і якби не вони, ми б ще довго блукали по витачівських хащах.

Фото: Громада селища своїми силами прибирає територію та облаштувала тут вбиральню, смітники та майданчик для парковки (Тетяна Гордієнко)

Сам курган, який ми шукали, виявився не зовсім курганом: це був просто пам’ятний камінь із написом-гравіюванням серед букових дерев.

Місце, безперечно, зі своєю атмосферою, але той маршрут, який ми були змушені чи не проповзати, чіпляючись за всі дерева та кущі над урвищем, не вартував того. І, як виявилося, до цього ж місця веде рівна зручна дорога через поля, так що до нього можна не те, що комфортно прогулятися, але й доїхати на машині.

Фото: Витачів підійде для прогулянок та пікніків в оточенні природи (РБК-Україна/Віталій Носач)

В сухому підсумку, Витачів підійде для розслабленої автоподорожі, прогулянок або пікніків на природі, фотосесій.

Фото: Пам’ятний камінь із написом-гравіюуванням серед букових дерев (Тетяна Гордієнко)

Це не те місце, в якому вас будуть без упину розважати, як в торговельному центрі, тому про це вам треба подбати самостійно. Запросіть з собою друзів, візьміть плед чи тарілку для фрісбі. Зрештою, якість та цікавість вашої подорожі значною мірою залежить від вас самих.

Нагадаємо, раніше ми писали про безпечний маршрут на скелю в Карпатах.

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