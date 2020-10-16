Отложить фотоаппарат и наслаждаться видами: маршрут для осеннего уикенда на Киевщине

Фото: Пейзажи Витачева (РБК-Украина/Виталий Носач)

Витачив в Киевской области: чем это место интересно для туристов

Витачов хвалят как одну из лучших локаций "поездки выходного дня" для киевлян. 60 километров путешествия на авто - и мы решили воочию убедиться в том, настолько красивый Витачов, как на фото в Instagram.

Что касается самой дороги, то она почти безупречна, за исключением последних 2-3 километров. Но и они не такие, чтобы вогнать водителя в грустные мысли о ремонте ходовой. От автостанции "Выдубичи" в этом направлении ходят и автобусы - утром они ездят чаще, поэтому лучше отправляться в путь в первой половине дня.

Что посмотреть в Витачеві

Главная "изюминка" поселка - это деревянная часовня на берегу Днепра со смотровой площадкой. Сама часовня построена по проекту Тараса Шевченко и открыта для посетителей, как и сама территория вокруг.

Витачов также связывают с городищем Витачевом (по другой версии - Уветичами), которое упоминается в различных летописях, самый древний из которых датирован еще 949 годом.

А у местных краеведов есть своя версия относительно происхождения названия поселка: мол, это от сочетания слов "вита" - огонь, и "холм" - гора. Дословно это переводится как "огонь на горе".

Фото: Главная "изюминка" Витачова - деревянная часовня на берегу Днепра (РБК-Украина/Виталий Носач)

Община своими силами убирает территорию и обустроила здесь уборную, канализацию и площадку для парковки. Причем все сделано из дерева и металла в приятном для глаза стиле (насколько приятными могут быть для созерцания мусорка и туалет). В самой часовне висит ящик, в который можно положить благотворительный взнос на поддержание территории в опрятном виде.

Археологические раскопки указывают, что Витачов - одно из первых поселений людей на территории Украины.

Возможно, одна из причин, почему именно это место наши пра-пра-пра-девелоперы выбрали для возведения своей пра-пра-пра недвижимости - это вид. Он действительно заставляет затаить дыхание, отложить набок фотоаппарат и просто смотреть.

Фото: Стоит прогуляться по тропинке, которая выведет к популярной локации возле Днепра (Татьяна Гордиенко)

От главной смотровой площадки есть тропинка, которая идет вбок вдоль Днепра, и ею я советую тоже прогуляться: дальше есть еще два не менее красивых места, где можно посидеть или сфотографироваться, а туристов на них гораздо меньше.

Локация действительно популярна: к обеду все места на парковке уже были заняты.

Фото: Витачов, согласно выводам археологов, - одно из первых поселений людей на территории Украины (РБК-Украина/Виталий Носач)

К слову, Витачов - это еще и классное место для пикников: если взять с собой плед и легкие закуски, можно приятно провести время за неспешной беседой и поеданием вкусностей. Впрочем, обустроенных лавочек и столиков для этого здесь не так много, а туристов - немало, поэтому в выигрыше остаются те, кто привозит с собой раскладные кресла и столики.

В целом впечатление было таким, что многие туристы, которые раньше могли себе позволить путешествия за границу на выходных, теперь развернулись в сторону внутреннего туризма. Пока я фотографировала зеленые островки посреди Днепра, две женщины рядом обсуждали все преимущества и недостатки путешествий в Испанию.

Для кого подойдет поездка в Витачов

Вокруг Витачова есть и с десяток курганов, которые разбросаны вокруг на холмах. Во время поисков одного из них мы с мужем занялись одним из наших любимых занятий: искать “сократ” (туристический сленг, означает поиски кратчайшего маршрута, часто без учета качества и доступности самой дороги), который потом завершился ползанием на коленях по днепровским склонам.

Разметка для этого маршрута была сяк-так обозначена кусочками синего скотча, и если бы не они, мы бы еще долго блуждали по витачовским чащам.

Фото: Община своими силами убирает территорию и обустроила здесь туалет, канализацию и площадку для парковки (Татьяна Гордиенко)

Сам курган, который мы искали, оказался не совсем курганом: это был просто памятный камень с надписью-гравировкой среди буковых деревьев.

Место, бесспорно, со своей атмосферой, но тот маршрут, который мы были вынуждены едва ли не проползать, цепляясь за все деревья и кусты над обрывом, не стоил того. И, как оказалось, к этому же месту ведет ровная удобная дорога через поля, так что к нему можно не то что комфортно прогуляться, но и доехать на машине.

Фото: Витачов подойдет для прогулок и пикников в окружении природы (РБК-Украина/Виталий Носач)

В сухом остатке, Витачов подойдет для расслабленного автопутешествия, прогулок или пикников на природе, фотосессий.

Фото: Памятный камень с надписью-гравировкой среди буковых деревьев (Татьяна Гордиенко)

Это не то место, в котором вас будут без устали развлекать, как в торговом центре, поэтому об этом вам надо самостоятельно позаботиться. Пригласите с собой друзей, возьмите плед или тарелку для фрисби. В конце концов, качество и интересность вашего путешествия в значительной мере зависит от вас самих.

Напомним, ранее мы писали о безопасном маршруте на скалу в Карпатах.

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