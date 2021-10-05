Сезон теплого моря триває у жовтні: на Кіпрі оголосили про знижки для туристів

Тури в Айя Напу і Ларнаку коштують від 500 євро за двох

Туристичний сезон на Кіпрі триває і в жовтні – вдень спека перевищує +30 градусів, море все ще тепле – +26-27 градусів, як у Єгипті. При цьому людей на курортах вже мало, і тут повною мірою можна відпочити, не зустрічаючи натовпів туристів.

Туристи, які люблять насолоджуватися справжньою літньою погодою в середині осені, для відпочинку рекомендують вирушити на Кіпр – острівну державу в Середземному морі на південь від Туреччини. Тим більше, що з вересня більшість готелів оголосили сезонні знижки від 30%.

Скільки коштує відпочити на Кіпрі в жовтні і що нового приготували для туристів – в матеріалі РБК-Україна.

Оновлений аеропорт: ставка на автентичність

В аеропорту Ларнаки завершилася реновація торгових площ, яким надали "смак Кіпру". Роботи тривали 15 місяців і обійшлися в 20 млн євро, повідомляє stockwatch.com.cy.

Тепер на території понад 6 тис. кв. метрів відкриті 11 павільйонів для роздрібної торгівлі – магазини відомих брендів, а також 11 зон для кафе і барів.

Фото: У дизайні аеропорту використовували автентичні мотиви (pixabay.com)

На вході в термінал пасажири побачать арт-інсталяцію художниці Марії Лоізіду про перелітних птахів "Літаючі мандрівники". Особливість дизайну оновлених зон аеропорту - традиційні кіпрські мотиви - від вигляду житла в гірських селах до плетених кошиків і глеків.

Відзначається, що в кафе готуватимуть "наживо" страви світової кухні, які охоплюють всі смаки у їжі. А також – нові концепції, що пропонують автентичний смак кіпрської кухні. Також в магазинах можна буде знайти асортимент кіпрських напоїв.

Нове бачення Кіпру: як змінять стратегію з туризму

Нову стратегію розвитку туризму на острові вирішили застосувати в підміністерстві туризму Республіки Кіпр. Нова мета - залучити більше індивідуальних туристів, пише evropakipr.com.

У 2021 році кількість туристів, які самостійно бронювали авіаквитки і готелі, і вибирали індивідуальні маршрути для подорожей островом Афродіти, зросла до 60%. У 2019 році таких мандрівників було близько 30% всього турпотоку. Решта прибували на острів у складі груп.

Глава подміністерства туризму Саввас Пердіос збирається відвідати 19 країн, включаючи Україну, щоб розповісти про туристичний потенціал своєї країни.

Фото: Готель на Кіпрі (booking.com)

"Наша головна мета - представити нове бачення туристичного Кіпру, про наші села і автентичні маршрути. Збільшення витрат кожного туриста - ключовий фактор нашої стратегії. Це не збіг, що кожен другий турист на Кіпрі вибирає 4- або 5-зірковий готель. Все вказує на те, що ми на вірному шляху", - розповів чиновник ЗМІ.

Підміністерство туризму намагається зробити відпочинок на острові більш різноманітним для мандрівників з різними вимогами. Наприклад, створюється список ліцензованих закладів громадського харчування, в яких подають вегетаріанські страви – ресторани і кафе не тільки в містах, але і при готелях.

Будуть також складені списки закладів, в яких готують страви без глютену і лактози. Інформацію про такі місця харчування оприлюднять на сайті visitcyprus.com.

Фото: На Кіпрі складуть список ресторанів з вегетаріанською і безглютеновою їжею (booking.com)

Скільки коштує відпочинок на Кіпрі в середині жовтня

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "сніданок" у провідних туристичних компаній на дати з 14 жовтня і вибрали найнижчі ціни.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" тиждень в 3* готелі в Айя Напі обійдеться від 19 тис.гривень з вильотом 16 жовтня, в Ларнаці – від 21 тис. гривень на ту ж дату, в Пафосі – на 2 тис. гривень дорожче. В 4* готелі провести 7 ночей можна за ціною від 24 тис. гривень в Ларнаці

У компанії "Farvater" доступні тури за ціною від 17,8 тис. гривень (556 євро) в Айя Напі в 3* готелях на дати з 15-16 жовтня. Найдорожчі тури в 4 * готелях - там же, за ціною від 20,8 тис. гривень. В 5* - від 35,5 тис.гривень (з харчуванням "сніданок+вечеря") в Пафосі.

У компанії "Happy Rest" – відпочити в Айя Напі в 3* готелі можна за ціною від 18,5 тис.гривень, в Лімасолі – від 22,8 тис. гривень, в Протарасі – від 23,4 тис. гривень. У 4* вартість путівок стартує з 22,5 тис.гривень в Айя Напі, в 5 * - від 39,8 тис. гривень на цьому ж курорті.

Раніше були названі країни, в яких українці можуть планувати відпустку взимку.

Також ми писали, скільки коштують тури в Єгипет у жовтні.