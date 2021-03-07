Шафрани та проліски: кращі локації, де можна милуватися первоцвітами навесні

П'ять місць для фотографування рідкісних квітів у березні

Куди поїхати навесні, щоб застати, як прокидаються унікальні весняні рослини та розквітають красиві рідкісні квіти?

Ботанічний туризм, який активно розвивався в Україні останні роки, став особливо популярним за час пандемії. У найбільш відомих локаціях, куди їдуть милуватися рослинами, інколи складно знайти вільні дати для замовлення екскурсії, каже експерт з екологічного туризму Ярослав Козак, який організовує мандрівки в маловідомі локації України. Для РБК-Україна він розповідає про популярні фототури для любителів перших квітів, які розцвітають, щойно сходить сніг.

"Починається з групи фанатів, які їдуть у фототури на первоцвіти в унікальні місця. Фотографії публікують у соцмережах. Буває приїдеш на те саме місце, а вже машини ніде поставити. А з початком карантину подорожі на природу стали ще популярніші", - каже мандрівник з 25-річним досвідом.

Всі первоцвіти – червонокнижні

Немає таких первоцвітів, які можна збирати. Всі вони - у Червоній книзі, каже Ярослав Козак. І найбільша проблема – зберегти цікаві локації, де вони ростуть без охорони, в таємниці, щоб масові туристи не вирвали і не витоптали рідкісні квіти.

Він пояснює: первоцвіти – це рослини, які дуже рано цвітуть і мають дуже короткий період росту, поки немає іншої зелені, листя на деревах і кущах, щоби зібрати енергію сонця на наступний рік і залишити її в цибулині.

Фото: Проліски ростуть у світлих листяних лісах (dobre.club)

"Як тільки десь пригріває сонце, вони починають рости і квітувати. Це білі підсніжники (галантуси), сині проліски, білоцвіт, шафрани, сон-трава, брандушки, маловідомі – еритроній (собачий зуб – неймовірно красива фіолетова квітка)", - перелічує мандрівник види квітів, які туристи можуть "спіймати" в об'єктив під час турів Україною.

Якщо їхати в природні умови – то тільки з фахівцями, застерігає він.

"Для масового туриста рекомендуємо місця, де є охорона і фахівець, який може провести екскурсію. Ми веземо в Ічнянський природний національний парк, там є екострежка і фахівці, які не тільки проведуть і покажуть, але ще й цікаво розкажуть, людина послухає про рідкісні види рослин і тварин, долучиться до охорони природи. Побачить багато красивих первоцвітів – цілий день, де гуляємо, є проліски і підсніжники", - пояснює гід.

Він наголошує, що найбільша загроза первоцвітам – від місцевого населення, яке не розуміють, чому їм не можна рвати.

"В туристах загрози не бачу – кияни не будуть їхати за 300-400 кілометрів, щоб зірвати квітку. Витрачають цілий день тільки ті, хто розуміє цю красу, що за нею варто їхати аж в сусідню область, будуть змагатися в фотографічній вправності", - розповідає про особливості ботанічних "фото-сафарі" мандрівник.

Куди їдуть милуватися первоцвітами

Холодний Яр на Черкащині – там ростуть дуже гарні первоцвіти. Там вони здебільшого сконцентровані на одній локації – кілька пагорбів, вкритих підсніжником складчастим.

Фото: Фототури на цвітіння первоцвітів з кожним роком все популярніші (dobre.club)

"Його вже зараз обносять сигнальною стрічкою, щоб там не топталися. Волонтери з Черкаського університету там чергують, ночують. Це більше захист не від туристів, а від місцевого населення – повиривають і будуть продавати туристам. Ми цю локацію популяризуємо – там є хороші фахівці", - говорить Ярослав Козак.

Він зауважує, що називає локацію в Холодному яру, бо там є охорона ділянок із цінними квітами. Інші локації, де немає охорони, можна вказувати лише приблизно.

"Наприклад, в музеї "Старе село" в Колочаві знаходиться відома долина крокусів. За ними слідкують музейні працівники. А є дендропарк "Березинка" біля Мукачево, де вже розцвіли крокуси – і маса людей по них топчеться. Там немає ні охорони, ні волонтерів. І є ризик, що люди будуть їх рвати і нищити", - бідкається фахівець.

У Закарпатті вже на початку березня в долині Тиси зацвітають первоцвіти, бо там вже прогрілася земля.

"Якщо люди раніше планували собі подорож на Закарпаття на 8 березня, то вони сфотографують крокуси, проліски і підсніжники. Ми до карантину ходили в важкодоступні місця, в заплави річки Боржава, щоб сфотографувати рідкісні квіти", - розповідає організатор подорожей.

Він додає, що в Закарпатті в будь-якій долині хороший ботанік чи біолог знайде первоцвіти, але це не значить, що ці чутливі види варто показувати туристам.

Одна з найпопулярніших локацій, куди варто їхати з Києва – Чернігівщина.

"За підсніжниками ми їдемо аж у Ічнянський парк в Чернігівській області, там і проліски", - відкриває напрямок гід.

Фото: Рідкісна квітка еритронія росте на Житомирщині (facebook.com/dobreclub/Надія Волкова)

Ще одна цікава місцевість – Житомирщина - заказник "Довгий брід", де можна помилуватися квітками еритронія.

"Дуже гарно виглядає анемона – дорогою до Поліського заповідника минаємо Овруцький кряж, щоб ними помилуватися", - розповідає він про "квіткові бонуси" під час інших маршрутів.

Фахівець зауважує, що починати шукати первоцвіти варто з південних районів - підсніжники люблять світлі листяні ліси, які ростуть в зоні Лісостепу. А от на Поліссі, навколо Києва, місць з первоцвітами дуже мало. Полісся - хвойна зона, в якій росте сон-трава, різні медунки, печіночниці. Раніше квітня там цих квітів не буде.

Фото: Шафрани з півдня Київщини (dobre.club)

"На півдні Київщини можна знайти проліски і різні види шафранів, брандушок. Їздимо в декілька заказників в бік Миронівки, Ржищева, Тулинців – наприклад, у заказник "Тулинецькі Переліски", - перераховує орієнтовні місця, де можна сфотографувати рідкісні квіти.

Там немає охорони, тому туристи їздять маленькими групами з фахівцем з охорони природи. А фотографії роблять тільки крупним планом.

"Так само в Голосіївському лісі в Києві є підсніжники – люди, які знають, де вони ростуть, ніколи не покажуть їхніх локацій. Бо якщо це попаде в інтернет, квіти вирвуть і витопчуть", - попереджає мандрівник.

Росте в Голосіївському нацпарку й сон-трава – по екострежці "Лісники" раніше водили з фототурами тих людей, у яких були впевнені, що вони не відкриють локацію іншим.

А для тих, хто не готовий їхати далеко за квітами у дикій природі, намилуватися різноманітними первоцвітами можна й у центрі Києва.

Фото: Крокуси у київському ботанічному саду (Тетяна Турейська)

"Є альтернатива – ботанічний сад імені Фоміна біля метро "Університет". Там в закритій науковій частині саду на відритих ділянках зібрані колекції різних первоцвітів з усієї України: проліски, підсніжники, сон-трава", - підказує просте рішення Ярослав Козак.

За його словами, вгадати терміни квітування первоцвітів доволі важко. Торік підсніжники в Холодному яру цвіли вже на початку березня, а зараз там ще снігу по коліна, тому клуб планує туди поїздку не раніше середини березня. Це залежить і від висоти снігу взимку, і від погоди – сонця, тепла, так званої суми ефективних температур.

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