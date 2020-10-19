Відпустка з користю: що треба знати про відпочинок на курортах з мінеральними водами в Україні

Фото: Бальнеологічний курорт в Моршині (morshynkurort.net)

Чим відрізняються джерела мінеральних вод різних регіонів країни

Осінь – саме час подбати про себе і подумати про здоров'я. Один з кращих способів зробити це – вирушити на "води", тобто на бальнеологічний курорт.

Україна багата на джерела з мінеральною водою. На всіх бальнеологічних курортах на відпочинок можна зупинитися як у санаторних комплексах, готелях зі спа-процедурами і великим спектром послуг, так і в приватному секторі.

Ми вивчили, куди варто їхати на відпочинок, де пропонується комплекс різноманітних процедур, а також те, в чому відмінності мінеральних вод у різних регіонах України.

Місто з 25 джерелами

Найвідоміший український бальнеологічний курорт – Трускавець у Львівській області. Місто розташоване на родовищі мінеральних вод з різним складом, а самих джерел там 25.

Фото: Бювет в Трускавці (Катерина Гончарова/РБК-Україна)

Найвідоміша вода, заради якої приїжджають відпочивальники – "Нафтуся". Її називають природним феноменом, який не має аналогів у світі. Перша згадка води з нафтовим запахом датується 1772 роком. Її в 1820 році випадково відкрив гірський інженер Йосиф Гекер, який шукав корисні копалини. А сама назва "Нафтусі" пов'язана з відкриттям у 1933 році нафти в сусідньому місті Бориславі. Перше джерело знаходилося на церковних землях, а воду з нього пили церковні корови.

Родовище "Нафтуся" залягає на площі 0,6 га в центрі міста Трускавець. За складом ця вода – гідрокарбонатно-кальцієво-магнієва з високим вмістом органічних речовин нафтового походження. У цієї води є характерний гіркуватий присмак і "нафтовий" запах.

Фото: Воду "Нафтуся" п'ють відразу після набору з бювету (Катерина Гончарова/РБК-Україна)

"Нафтусю" призначають для лікування захворювань шлунка, підшлункової залози і печінки. За деякими даними, вона сприяє виведенню каменів і перешкоджає їх утворенню. Також вважається, що "Нафтуся" сприяє виведенню з організму радіонуклідів і токсинів, знижує запалення і підвищує імунітет.

Втім, ця вода протипоказана при тяжких формах діабету, серйозних захворюваннях серця і судин, нирок. Тому перед поїздкою на курорт і вживанням води обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем.

Фото: Бювет з мінеральними водами в Трускавці (Катерина Гончарова/РБК-Україна)

У Трускавці є і інші води "Марія" і "Софія", які можна набрати також в центральному бюветі міста.

До речі, після реконструкції бювету улітку 2020 року встановили плату на воду з оплатою спеціальною карткою – 24 гривні за 1 літр. Плату ввели, щоб окупити реконструкцію і вести облік використання води. Втім, ціна не повинна кусатися - ніхто багато за раз не випиває.

Кількість води для лікування визначає лікар, а заготовляти її про запас не має сенсу. Під дією повітря користь мінеральної води знижується.

Східниця – конкурент Трускавцю

У селищі Східниця на Львівщині у свій час відкрили 30 джерел мінеральних вод. Десяток з них вивчені і рекомендовані для лікування. Склад води з інших джерел і дію на організм ще вивчають.

Родовища озокериту в Східниці були відкриті в 1850 рік австрійським мінерологом Глюкером. Трохи пізніше там стали вивчати мінеральні води.

Фото: Джерело мінеральної води у Східниці (dianna.com.ua )

Відкриття цілющих в Східниці мінеральних джерел приписують радянському інженерові Стоцькому. Але їх розробка велася слабо, і тільки в останні десятиліття інтерес до мінеральних вод зріс.

Східниця складає конкуренцію Трускавцю за джерелами води по типу "Нафтусі". Також на курорті є свої води: лужні аналоги "Боржомі", які призначають при деяких захворюваннях шлунка та системи травлення. Вода "Залізиста" має високий вміст заліза і показана при деяких захворюваннях нирок та інших органів. Бювети і джерела "розкидані" по всій Східниці.

Моршинський курорт

У Моршині Львівської області мінеральна вода відома своїми цілющими властивостями ще з 1878 року. Курорт знаходиться в лісовій зоні, можна відпочити біля озера та в центральному парку.

Туристам у Моршині пропонують великий вибір екскурсій: до скель Довбуша, озера Синевир, в Солотвино, монастярів, палаців і фортець Західної України.

Фото: Відпочинок в Моршині (westnews.com.ua)

Моршинський курорт вважається одним з кращих в Україні за цінністю води з трьох різних джерел.

У джерелі №1 вода - хлоридно-сульфатна натрієво-калієво-магнієва.

У джерелі №6 вода містить менше хлоридів натрію, але більше сульфатів магнію і калію.

У Моршині відоме також "Джерело Божої матері" (№4) з не до кінця вивченою водою. Поки ж її описують як низько мінералізовану з високим вмістом органічного вуглецю і азоту.

Фото: "Джерело Божої Матері" в Моршині (032.ua)

Миргород у Полтавській області

Місцеві мінеральні джерела широко відомі за межами України вода. Хоча кажуть, що відкрили її випадково – свердловину в Миргороді пробурили в 1912 році через брак питної води в місцевості. Смак води місцевим жителям не сподобався: вона здалася солонуватою.

Фото: Бювет з мінеральною водою в Миргороді (hotelmirgorod.com)

Тоді свердловину збиралися засипати, але потім вирішили залишити для лазні та гасіння пожеж. Коли після купання в миргородській воді у жителів переставали боліти суглоби, земський лікар став відправляти зразки на аналіз в медичні академії.

І у 1915 році воду визнали лікувальною – її прирівняли до вод Баден-Бадена. В 1917 році у Миргороді відкрили водолікарню.

Фото: Один із санаторіїв у Миргороді (facebook.com/MirgorodKurortOfficial)

На бальнеологічному курорті працюють три мінеральні свердловини глибиною 673-710 метрів. В бювет воду подають відразу з глибини, і вона не контактує з повітрям.

Вода в Миргороді - слабосолона хлоридно-натрієва з гідрокарбонатними іонами. В її складі є залізо, водень, хлор, кальцій.

Родовище мінеральної води на Закарпатті

У Свалявському районі Закарпатської області знаходиться джерело цілющої води "Лужанська", яка була відкрита ще в 18 столітті. Їхати на лікування цією водою можна в санаторії в село Голубине або Солочин.

Родовище "Лужанської" знаходиться вздовж берегів річки Великої Пині в місцевості Луги. Перші дослідження цієї води були проведені ще в 1765 році. Мінеральну воду з джерела використовували для розведення вина, а в кінці 19 століття її стали призначати для лікування. Одне з джерел належало до володінь графа Шенборна.

Фото: Санаторій з "Лужанською" водою в селі Солочин (facebook.com/kvitkapolonynysanatorium)

Лужанську воду експортували в різні куточки Австро-Угорської імперії під назвами "Магріт" і "Луги Ержибет". У 1945 році з приходом у Західну Україну радянської влади завод мінеральних вод назвали "Луги", на якому стали розливати воду з трьох джерел родовища.

За складом вода відноситься до гідрокарбонатної натрієвої. Лужанська вода містить калій, кальцій, біологічно активний магній, фтор, кремнієву кислоту. За деякими даними, вона сприяє виробленню серотоніну і покращує настрій. Призначати її може лікар, тим більше що вона протипоказана при деяких захворюваннях щитовидної залози.

На всіх бальнеологічних курортах на відпочинок можна зупинитися як у санаторних комплексах, готелях зі спа і великим спектром послуг, так і в приватному секторі.

Варто підкреслити, що якщо ви їдете на ці курорти не просто за спокійним відпочинком і насолодою місцевою природою, а й щоб попити мінеральної води, то перед вибором бальнеологічного курорту потрібно обов'язково проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, раніше ми писали, де в Карпатах шукати вишукані готелі в скандинавському стилі.

Нагадаємо, ми розповідали про п'ять кращих термальних джерел України.