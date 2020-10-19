Отпуск с пользой: что нужно знать об отдыхе на курортах с минеральными водами в Украине

Фото: Бальнеологический курорт в Моршине (morshynkurort.net)

Чем отличаются источники минеральных вод разных регионов страны

Осень – самое время позаботиться о себе и подумать о здоровье. Один из лучших способов сделать это – отправиться на "воды", то есть на бальнеологический курорт.

Украина богата источниками с минеральной водой. На всех бальнеологических курортах на отдых можно остановиться как в санаторных комплексах, в отелях со спа-процедурами и большим спектром услуг, так и в частном секторе.

Мы изучили, куда стоит ехать на отдых, где предлагается комплекс разнообразных процедур а также то, в чем отличия минеральных вод в разных регионах Украины.

Город с 25 источниками

Самый известный украинский бальнеологический курорт – Трускавец во Львовской области. Город расположен на месторождении минеральных вод с разным составом, а самих источников там 25.

Фото: Бювет в Трускавце (Катерина Гончарова/РБК-Украина)

Самая известная вода, ради которой приезжают отдыхающие – "Нафтуся". Ее называют природным феноменом, который не имеет аналогов в мире. Первое упоминание воды с нефтяным запахом датируется 1772 годом. Ее в 1820 году случайно открыл горный инженер Йосиф Гекер, который искал полезные ископаемые. А само название "Нафтуси" связано с открытием в 1933 году нефти в соседнем городе Бориславе. Первый источник находился на церковных землях, а воду из него пили церковные коровы.

Месторождение "Нафтуся" залегает на площади 0,6 га в центре города Трускавец. По составу эта вода – гидрокарбонатно-кальциево-магниевая с высоким содержанием органических веществ нефтяного происхождения. У этой воды есть характерный горьковатый привкус и "нефтяной" запах.

Фото: Воду "Нафтуся" пьют сразу после набора из бювета (Катерина Гончарова/РБК-Украина)

"Нафтусю" назначают для лечения заболеваний желудка, поджелудочной железы и печени. По некоторым данным, она способствует выведению камней и препятствует их образованию. Также считается, что "Нафтуся" способствует выведению из организма радионуклидов и токсинов, снижает воспаление и повышает иммунитет.

Впрочем, эта вода противопоказана при тяжелых формах диабета, серьезных заболеваниях сердца и сосудов, почек. Поэтому перед поездкой на курорт и употреблением воды обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

Фото: Бювет с минеральными водами в Трускавце (Катерина Гончарова/РБК-Украина)

В Трускавце есть и другие воды – "Мария" и "София", которые можно набрать также в центральном бювете города.

К слову, после реконструкции бювета летом 2020 года установили плату на воду с оплатой специальной карточкой – 24 гривны за 1 литр. Плату ввели, чтобы окупить реконструкцию и вести учет использования воды. Впрочем, цена не должна кусаться - никто много за раз не выпивает.

Количество воды для лечения определяет врач, а заготавливать ее впрок не имеет смысла. Под действием воздуха польза минеральной воды снижается.

Сходница – конкурент Трускавцу

В поселке Сходница на Львовщине в свое время открыли 30 источников минеральных вод. Десяток из них изучены и рекомендованы для лечения. Состав воды из других источников и действие на организм еще изучают.

Месторождения озокерита в Сходице были открыты в 1850 год австрийским минерологом Глюкером. Чуть позже там стали изучать минеральные воды.

Фото: Источник минеральной воды в Сходнице (dianna.com.ua )

Открытие целебных в Сходнице минеральных источников приписывают советскому инженеру Стоцкому. Но их разработка велась слабо, и только в последние десятилетия интерес к минеральным водам возрос.

Сходница составляет конкуренцию Трускавцу по источникам воды по типу "Нафтуси". Также на курорте есть свои воды: щелочные аналоги "Боржоми", которые назначают при некоторых заболеваниях желудка и системы пищеварения. Вода "Железистая" имеет высокое содержание железа и показана при ряде заболеваниях почек и других органов. Бюветы и источники "разбросаны" по всей Сходнице.

Моршинский курорт

В Моршине Львовской области минеральная вода известна своими целительными свойствами еще с 1878 года. Курорт находится в лесной зоне, отдохнуть можно возле озера и в центральном парке.

Туристам в Моршине предлагают большой выбор экскурсий: к скалам Довбуша, озеру Синевир, в Солотвино, монастырям, дворцам и крепостям Западной Украины.

Фото: Отдых в Моршине (westnews.com.ua)

Моршинский курорт считается одним из лучших в Украине по ценности воды из трех разных источников.

В источнике №1 вода - хлоридно-сульфатная натриево-калиево-магниевая.

В источнике №6 вода содержит меньше хлоридов натрия, но больше сульфатов магния и калия.

В Моршине известен также "Источник Божьей матери" (№4) с не до конца изученной водой. Пока же ее описывают как низко минерализованную с высоким содержанием органического углерода и азота.

Фото: "Источник Божьей Матери" в Моршине (032.ua)

Миргород в Полтавской области

Местные минеральные источники широко известны и за пределами Украины вода.

Хотя говорят, что открыли ее случайно – скважину в Миргороде пробурили в 1912 году из-за нехватки питьевой воды в местности. Вкус воды местным жителям не понравился: она показалась солоноватой.

Фото: Бювет с минеральной водой в Миргороде (hotelmirgorod.com)

Тогда скважину собирались засыпать, но потом решили оставить для бани и тушения пожаров. Когда после купания в миргородской воде у жителей переставали болеть суставы, земский врач стал отправлять образцы на анализ в медицинские академии.

И в 1915 году воду признали лечебной – ее приравняли к водам Баден-Бадена. В 1917 году в Миргороде открыли водолечебницу.

Фото: Один из санаториев в Миргороде (facebook.com/MirgorodKurortOfficial)

На бальнеологическом курорте работают три минеральные скважины глубиной 673-710 метров. В бювет воду подают сразу из глубины, и она не контактирует с воздухом.

Вода в Миргороде - слабосоленая хлоридно-натриевая с гидрокарбонатными ионами. В ее составе есть железо, водород, хлор, кальций.

Месторождение минеральной воды на Закарпатье

В Свалявском районе Закарпатской области находится источник целебной воды "Лужанская", которая открыта была еще в 18 веке. Ехать на лечение этой водой можно в санатории в село Голубиное или Солочин.

Месторождение "Лужанской" находится вдоль берегов реки Большой Пыни в местности Луги. Первые исследования этой воды были проведены еще в 1765 году. Минеральную воду из источника использовали для разведения вина, а в конце 19 века ее стали назначать для лечения. Один из источников принадлежал владениям графа Шенборна.

Фото: Санаторий с "Лужанской" водой в селе Солочин (facebook.com/kvitkapolonynysanatorium)

Лужанскую воду экспортировали в разные уголки Австро-Венгерской империи под названиями "Магрит" и "Луги Эржибет". В 1945 году с приходом в Западную Украину советской власти завод минеральных вод назвали "Луги", на котором стали разливать воду из трех источников месторождения.

По составу вода относится к гидрокарбонатной натриевой. Лужанская вода содержит калий, кальций, биологически активный магний, фтор, кремниевую кислоту. По некоторым данным, она способствует выработке серотонина и улучшает настроение. Назначать ее может врач, тем более что она противопоказана при некоторых заболеваниях щитовидной железы.

На всех бальнеологических курортах на отдых можно остановиться как в санаторных комплексах, в отелях со спа и большим спектром услуг, так и в частном секторе.

Стоит подчеркнуть, что если вы едете на эти курорты не просто за спокойным отдыхом и наслаждением местной природой, а и чтобы попить минеральной воды, то перед выбором бальнеологического курорта нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

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