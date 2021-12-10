"Зелений статус". Грузія спростила умови для українців: що треба знати

Туристам, які прибувають до Грузії для підтвердження безпечного "зеленого" COVID-статусу, достатньо буде надати відповідні документи, видані в країні проживання, пише Newsgeorgia.ge.

"Зелений статус" присвоюється, якщо людина повністю вакцинована, здала 72-годинний тест на ПЛР або 24-годинний тест на антигени або одужала від коронавірусу.

Уряд Грузії вніс відповідні зміни до постанови, яка набирає чинності від 1 грудня.

Згідно з документом, підписаним прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, "зелений" статус іноземних громадян, які не зареєстровані на електронному порталі — www.covidpass.moh.gov.ge, у додатку - CovidPass Georgia та EU Digital COVID Certificate, перевірятиметься за QR-коду, виданому країною або на підставі довідки про повну вакцинацію або документа про негативну відповідь ПЛР-тесту, виданого відповідною офіційною установою.

Вимога підтвердити безпечний ковід-статус дійсно лише для громадян старше 18 років.

Від 1 грудня у Грузії лише власники безпечного, "зеленого" COVID-статусу можуть відвідувати культурно-розважальні заклади, ресторани, кафе, тренажерні зали, гірськолижні курорти. Він надається особам, що пройшли повний курс вакцинації, які одужали від коронавірусу або здали 72-годинний ПЛР-тест - або 24-годинний тест на антигени.

Фото: Гора Казбек, Грузія (unsplash.com/deogyeon-hwang)

Правила в'їзду до Грузії

Для щеплених — повний курс вакцинації будь-якою вакциною.

Важливо: необхідно їхати з роздрукованою довідкою, так як в застосунку "Дія" сертифікат не зчитується.

Невакцинованим потрібно мати негативний ПЛР-тест і на третій день перебування — обов'язково зробити ще один ПЛР-тест своїм коштом.

При поїздці наземним або морським транспортом, крім вакцинації, потрібен також ПЛР-тест не більше ніж за 72 години до поїздки: при цьому туриста звільняють від тестування на 3-й день. Від ПЛР-тестів звільняються діти віком до 10 років.

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