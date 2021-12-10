ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Зелений статус". Грузія спростила умови для українців: що треба знати

Новость на русском →
П'ятниця 10 грудня 2021 13:11
"Зелений статус". Грузія спростила умови для українців: що треба знати Фото: Тбілісі, Грузія (unsplash.com/mostafa-meraji)
Автор: Євгенія Тугушева

Вимога підтвердити безпечний ковід-статус дійсна лише для громадян віком від 18 років.

Туристам, які прибувають до Грузії для підтвердження безпечного "зеленого" COVID-статусу, достатньо буде надати відповідні документи, видані в країні проживання, пише Newsgeorgia.ge.

"Зелений статус" присвоюється, якщо людина повністю вакцинована, здала 72-годинний тест на ПЛР або 24-годинний тест на антигени або одужала від коронавірусу.

Уряд Грузії вніс відповідні зміни до постанови, яка набирає чинності від 1 грудня.

Згідно з документом, підписаним прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, "зелений" статус іноземних громадян, які не зареєстровані на електронному порталі — www.covidpass.moh.gov.ge, у додатку - CovidPass Georgia та EU Digital COVID Certificate, перевірятиметься за QR-коду, виданому країною або на підставі довідки про повну вакцинацію або документа про негативну відповідь ПЛР-тесту, виданого відповідною офіційною установою.

Вимога підтвердити безпечний ковід-статус дійсно лише для громадян старше 18 років.

Від 1 грудня у Грузії лише власники безпечного, "зеленого" COVID-статусу можуть відвідувати культурно-розважальні заклади, ресторани, кафе, тренажерні зали, гірськолижні курорти. Він надається особам, що пройшли повний курс вакцинації, які одужали від коронавірусу або здали 72-годинний ПЛР-тест - або 24-годинний тест на антигени.

&quot;Зелений статус&quot;. Грузія спростила умови для українців: що треба знати

Фото: Гора Казбек, Грузія (unsplash.com/deogyeon-hwang)

Правила в'їзду до Грузії

Для щеплених — повний курс вакцинації будь-якою вакциною.

Важливо: необхідно їхати з роздрукованою довідкою, так як в застосунку "Дія" сертифікат не зчитується.

Невакцинованим потрібно мати негативний ПЛР-тест і на третій день перебування — обов'язково зробити ще один ПЛР-тест своїм коштом.

При поїздці наземним або морським транспортом, крім вакцинації, потрібен також ПЛР-тест не більше ніж за 72 години до поїздки: при цьому туриста звільняють від тестування на 3-й день. Від ПЛР-тестів звільняються діти віком до 10 років.

Нагадаємо, ми розповідали, які країни приймають українські туристи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія
Відпочинок в Україні
Точки зору
Валерія Мікульська
Край майстрів, замків та вина. Вражаючі локації Закарпаття для знайомства з регіоном
Валерія Мікульська
Наталя Боротканич
Рік космічного туризму. Коли з'являться "гарячі тури" на орбіту
Наталя Боротканич
координаторка космічних програм групи проектів Noosphere, кандидат історичних наук
Ольга Орєхова
Скандинавська мрія. Вражаючі екозвички шведів та норвежців, які варто запозичити українцям
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Ирина Савіна
Замки, абатства та шато. Автентичні історичні містечка й села Франції, де ніби потрапляєш у минуле
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Всі точки зору