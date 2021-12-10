"Зеленый статус". Грузия упростила условия для украинцев: что нужно знать

Требование подтвердить безопасный ковид-статус действительно только для граждан старше 18 лет

Туристам, прибывающим в Грузию для подтверждения безопасного "зеленого" COVID-статуса достаточно будет предъявить соответствующие документы, выданные в стране проживания, пишет Newsgeorgia.ge.

"Зеленый статус" присваивается, если человек полностью вакцинирован, сдал 72-часовой тест на ПЦР или 24-часовой тест на антигены или выздоровел от коронавируса.

Правительство Грузии внесли соответствующее изменения в постановление, которое вступает силу с 1 декабря.

Согласно документу, подписанному премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, "зеленый" статус иностранных граждан, которые не зарегистрированы на электронном портале — www.covidpass.moh.gov.ge, в приложении — CovidPass Georgia и EU Digital COVID Certificate, будет проверяться по QR-коду, выданному страной или на основании справки о полной вакцинации или документа об отрицательном ответе ПЦР-теста, выданного соответствующим официальным учреждением.

Требование подтвердить безопасный ковид-статус действительно только для граждан старше 18 лет.

С 1 декабря в Грузии только владельцы безопасного, "зеленого" COVID-статуса могут посещать культурно-развлекательные заведения, рестораны, кафе, тренажерные залы, горнолыжные курорты. Он предоставляется лицам, прошедшим полный курс вакцинации, выздоровевшим от коронавируса или сдавшим 72-часовой ПЦР-тест - или 24-часовой тест на антигены.

Фото: Гора Казбек, Грузия (unsplash.com/deogyeon-hwang)

Правила въезда в Грузию

Для привитых — полный курс вакцинации любой вакциной.

Важно: необходимо ехать с распечатанной справкой, так как в приложении "Дия" сертификат не считывается.

Невакцинированным нужно иметь негативный ПЦР-тест и на третий день пребывания — обязательно сделать еще один ПЦР-тест за свой счет.

При поездке наземным или морским транспортом, кроме вакцинации, нужен также ПЦР-тест не более чем за 72 часа до поездки: при этом туриста освобождают от тестирования на 3-й день. От ПЦР-тестов освобождаются дети возрастом до 10 лет.

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