"Відпочинок дешевший, ніж він того вартий": у Туреччині почався обвал цін на тури у вересні

У Туреччині в останні дні серпня - черговий рекорд з кількості туристів на курортах. У найпопулярнішій локації - Анталії - вже нарахували більше 5 млн відпочивальників з початку року. Такі цифри наводить видання Turizm Ajansi.

Статистику прибуттів в аеропорт оприлюднило управління культури і туризму провінції. Повідомляється, що різниця з пандемійним 2020 роком – разюча.

"Кількість туристів, що прибувають в місто повітрям збільшилася на 253 відсотки і склала 5 мільйонів 50 тисяч 701 людину", - наголошується в повідомленні.

У 2021 році з 1 по 27 серпня в аеропорт Анталії прибули 1 млн 656 тис. 19 мандрівників. У минулому році за аналогічний період – 672 424 людини.

Країни, з яких у 2021 році на Анталійське узбережжя прилетіло найбільше туристів: Росія – 34,1% прибуттів, Україна – 20,6% мандрівників, Німеччина – майже 12% відпочивальників, Польща – 5,4% пасажирів.

Незважаючи на "вал" туристів, на курортах відзначається різке зниження цін. З чим пов'язані знижки - в матеріалі.

Які туристи вибирають відпочинок в Анталії

В аеропорт Анталії прибувають туристи, які відпочивають переважно на Середземноморському узбережжі Туреччини. Половина з них – росіяни. Далі - відпочивальники з країн Близького Сходу: найбільше приїжджають з Кувейту, Йорданії та Катару. Таку оцінку дав колишній заступник міністра культури і туризму Туреччини Гюман Кизилтан у своїй колонці в газеті "Observation".

Фото: Відпочинок в Аланії (unsplash.com/mert kahveci)

"Враховуючи середню заповнюваність, виходить цифра 70-80%. Ми можемо додати до цієї картини деяку кількість німецьких туристів. Однак ця цифра, схоже, нижче очікувань. Німці особливо віддадуть перевагу вересню і жовтню", - передає слова експерта видання.

Він додає: на Анталійське узбережжя їдуть також багато українців – завдяки тому, що для наших туристів немає обмежень ні при в'їзді, ні при поверненні додому.

Однак туризм Туреччини так і не дочекався мандрівників з північних і скандинавських країн, таких як Англія, Данія, Швеція і Норвегія. Також продовжують діяти обмеження Ізраїлю на поїздки до Туреччини.

Фото: Краєвиди в Анталії (pixabay.com)

"Ціни будуть "безкоштовні" для іноземних туристів"

За словами Гюмана Кизилтана, місцеві туристи стікаються на егейські та середземноморські курорти, такі як Бодрум і Чешме. На його думку, це призводить до "цінової анархії".

"Ми можемо очікувати неприємну картину доходів від туризму в кінці сезону. Ціни будуть досить низькими, щоб їх можна було назвати "безкоштовними" для іноземних туристів",- зазначає чиновник.

Він додає, що Туреччині необхідно негайно переглянути рівень протиепідемічних заходів, а туристичним компаніям - свою цінову політику.

"Цього літа Греція переповнена туристами, які не могли приїхати до Туреччини. Італія знаходиться в кращому становищі, ніж Туреччина, з точки зору стабільності цін і попиту", - розповідає він про ситуацію на конкуруючих ринках.

Готелі в Туреччині - сучасні, нові і красиві, а послуги - регулярні, додає експерт.

"Але, на жаль, ті, хто приїжджає в нашу країну на відпочинок, надають перевагу відпочинку набагато дешевшому, ніж він того вартий",- говорить він про причини занижених цін.

Фото: Пляж на Егейському морі (unsplash.com/alper akin)

До слова, через початок навчального року "гарячі" тури до Туреччини з вильотом "завтра" в останні дні серпня пропонували за ціною від 7 тисяч гривень за двох туристів на 6 ночей – в 3* готелі в Бельдібі в харчуванням "все включено". До знижки цей тур коштував 19,5 тис.грн.

На дати в перші дні осені ціни ненабагато вищі. 3 вересня можна вирушити в Аланію за 273 євро (8639 гривень) за двох з авіаперельотом і страховкою.

Нагадаємо, ми писали про кращі країни для комфортного пляжного відпочинку у вересні.

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