Залишили туристів без грошей: туропепратори, які закрилися через фінансові проблеми

У другій половині червня популярний туроператор Mouzenidis Travel в Греції оголосив про те, що призупиняє діяльність. Турагенти та туристи стали турбуватися, чи повернуть гроші, і чи відбудуться заплановані тури.

Частину українських туристів вже довелося доставляти окремим літаком додому з Греції, а турагенти намагаються повернути гроші, які навіть не потрапляли в грецькі готелі.

Тим часом український офіс Mouzenidis розмістив на своєму офіційному сайті алгоритм дій щодо заповнення заявок на повернення грошей, оформлення ваучерів і перенесення турів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна - що відбувається з Mouzenidis Travel і чи повернуть гроші туристам.

Які ще компанії збанкрутували й чому?

Закриття туристичних компаній в Україні трапляється раз на кілька років.

Один з останніх відомих випадків - влітку 2017 року постраждали туристи туроператора "Ідріска-тур". Частина людей застрягли в Аліканте і на Тенеріфе в Іспанії, коли компанія заборгувала авіаперевізнику "Дартс". Це повело за собою масштабний збій в польотній програмі.

Фото: Великий грецький туроператор призупинив роботу в червні (unsplash.com/alexander-slash)

Постраждалих мандрівників вдалося повернути додому. Але при цьому ті, хто викупив путівки "Ідріска-тур" на наступні місяці, так і не змогли повернути собі витрачені кошти. Експерти порахували, що причиною закриття туроператора стала неграмотна операційна діяльність, а також те, що в компанії неправильно розподіляли фінансові потоки.

Далі, взимку 2015 року, також припинив діяльність досить популярний туроператор "Ньюз-Тревел". За офіційною версією, це сталося через різке падіння попиту і купівельної спроможності, зростання курсу валют і негативної політичної ситуації у 2014-2015 роках.

Варто додати, що турфірма банкрутом не оголошувала, але була виставлена на продаж.

Фото: Туристів довелося екстрено забирати з Тенеріфе, Іспанія (unsplash.com/maxim-berg)

Аж до сьогодні на слуху залишається закриття туристичних компаній "Карья тревел", "Наталі Турз" і "Ньюз-тревел". Багато операторів банкрутували на піку сезону - влітку або взимку. Причина - касові розриви під час низького сезону.

Компанія продовжувала отримувати від клієнтів передоплати навіть за півроку вперед. Проте при цьому кошти йшли суто на поточні витрати - оплату оренди офісних приміщень, заробітну плату співробітникам. Але коли треба було оплачувати послуги приймаючої сторони - готелів, авіакомпаній, то на це коштів у компанії вже не залишилося.

Нагадаємо, раніше ми писали, як українським туристам не зіткнутися з шахраями під час відпустки за кордоном.

Також була названа причина стрімкого подорожчання відпочинку у Туреччині влітку.