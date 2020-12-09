"Залишили без грошей сім'ю з двома дітьми": українських туристів обікрали за кордоном

Фото: Крадіжка грошей у туристів (колаж РБК-Україна)

Особистий досвід українців, які постраждали в Сербії

Подорожі за кордон – часом не тільки приємні враження, але й непередбачені неприємності. Одна з частих ситуацій – пропажа грошей або речей, які важко відразу знайти і повернути.

Що робити, якщо туриста або самостійного мандрівника обікрали в чужій країні і куди звертатися? На яку допомогу можна розраховувати і з якими труднощами доведеться зустрітися, зі свого досвіду розповів РБК-Україна Дмитро Чеботар, який у листопаді раптово опинився без грошей в Сербії.

"Вкрали всі гроші у сім'ї з двома дітьми в Сербії", - написав Дмитро редактору РБК-Україна з проханням розповісти про його випадок. Ми розбиралися, як діяти в подібних ситуаціях.

Фото: Під час подорожі важливо стежити за своїми речами (pixabay.com)

"Виручили українці в соцмережах"

Українець Дмитро Чеботар в листопаді потрапив в неприємну ситуацію в Сербії – під час поїздки у нього вкрали гроші.

Він подорожував з дружиною і двома дітьми - 8 річною та півторарічною доньками. Гаманець з грошима та банківськими картками був захований глибоко в сумці, і відстежити, коли його вкрали – у поїзді чи пізніше в ресторані фаст-фуду, мандрівник не зміг.

"Це сталося, коли поверталися додому з Чорногорії і на два дні заїхали в Сербію. Через локдаун було дуже складно добиратися – далі планували автобусом їхати в Австрію і звідти летіти в Україну, тому що з Белграда не було прямого рейсу", - згадує турист.

Страховки у Дмитра не було: він мандрував самостійно. Виявивши зникнення грошей, він звернувся в українське консульство в Сербії.

"Коли написав у консульство, мені швидко відповіли. Сказали, що по 72 доларів на людину можуть нам видати протягом доби. І що потрібно надіслати документи та довідку з поліцейської дільниці про те, що ми написали заяву", - каже Дмитро.

В поліцію сім'я звернулася на другий день, після того, як знайшли, де зупинитися у недорогому житлі подобово.

"У перший день просто вже не було сил йти в поліцію. Кілька відділень нас з дітьми "покидали" туди-сюди. А в останньому, яке повинно було нас прийняти, сказали, що нас не розуміють англійською. І щоб ми приходили зі своїм перекладачем і юристом, і завіряли документи своїм коштом. Тоді приймуть заяву", - обурюється він.

Фото: Вулиця в Белграді (pixabay.com)

Після цього Дмитро нікуди не звертався і допомоги не просив. За його словами, пропозицій допомогти від консульства йому не надходило.

"Залишилися тільки кишенькові гроші, щоб переночувати й поїсти, а на квитки додому вже не було. Але тієї суми, яку консульство могло виділити, нам би вистачило дістатися додому", - підраховує українець.

Через те, що не вийшло подати заяву в поліцію, сім'ї довелося шукати допомогу в соцмережах – в групах українців, які проживають у Сербії.

"Нам пощастило: я знайшов у Facebook чоловіка з українською картою, який погодився, щоб нам на неї прислали гроші з України", - ділиться досвідом Дмитро.

Далі сім'я добиралася додому через Амстердам, де в аеропорту молодша дочка травмувала палець. Там дитині надали всю необхідну медичну допомогу оперативно та безкоштовно.

Де шукати допомоги за кордоном

Допомогою громадянам за кордоном, як правило, займаються спеціальні дипломати - консули. До них у разі непередбачених ситуацій слід звертатися в першу чергу.

"Саме консули їздять "витягати" туристичні групи, які застрягли, скажімо, в аварії посеред гірської траси. Допомагають з оформленням документів і взагалі першими готові простягнути вам руку підтримки за кордоном", - коментують у Міністерстві закордонних справ України функцію консульської служби.

Фото: Під час поїздок за кордон важливо не втратити телефон (pixabay.com)

Перед будь-якою поїздкою за кордон у МЗС радять заздалегідь записати номери телефонів консульської служби в країні, де ви знаходитесь: список номерів завжди доступний на сайті МЗС.

Крім того, безпосередньо на місці можна звернутися на офіційну сторінку служби: відправити повідомлення в месенджер і попросити про допомогу. Різні корисні поради українські консули публікують з хештегом #КонсулПоруч і #КонсулДопомагає в Facebook.

У разі крадіжки потрібно звернутися на ресепшен готелю, до гіда, в поліцію. Турист також може подзвонити туроператору, де йому допоможуть організаційно. Відшкодування втрачених грошей не передбачено.

В особливих випадках, коли є загроза життю і здоров'ю громадянина, український консул може видати одноразову матеріальну допомогу. Для цього потрібно звернутися з письмовою заявою до дипломатичної установи України. До неї необхідно надати документи, видані іноземною поліцією, що підтверджують факти злочину.

Туристам радять бути особливо уважними під час поїздок за кордон і стежити не тільки за грошима і документами, але й за мобільним телефоном. Мати свій гаджет для зв'язку в чужій країні може виявитися критично важливим. Також не варто забувати про страхування при поїздках за кордон, яке покриває багато ризиків, більшість яких пов'язані зі здоров'ям.

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