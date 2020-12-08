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Ще одна туристка постраждала від акули в Єгипті: що відомо про інцидент

Вівторок 08 грудня 2020 13:08
Ще одна туристка постраждала від акули в Єгипті: що відомо про інцидент
Фото: Дайвінг у Єгипті (pixaxabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На курорті Марса Алам на дайвера з Німеччини напала акула

На днях на єгипетському курорті акула напала на туристку, коли та займалася дайвінгом. Випадок стався на наймолодшому курорті країни – в Марса Аламі. Жінку вдалося відбити у хижака: інструктор з дайвінгу встиг відтягнути її подалі від небезпеки.

Це вже другий подібний випадок за останній час на курортах Єгипту, коли на туристів нападають акули. Єгипетська влада почала розслідування, чому пірнання на курортах стає небезпечним, і які хижаки запливають в ці зони.

Ще одна туристка постраждала від акули в Єгипті: що відомо про інцидентФото: Підводний світ в Марса Аламі (pixabay.com)

Що сталося в Марса Аламі

Недалеко від Марса Аламу в районі рифу "Дві тисячі каменів" на 42-річну туристку з Німеччини під час занять дайвінгом напала океанічна білопера акула. Жінку відбив її інструктор з дайвінгу, поки інші дайвери з групи піднімалися на човен.

Відео інциденту опублікувало місцеве видання Mars Times. Після того, як туристку відтягли від хижака, її доставили в місцеву лікарню і наклали шви на плече.

За словами губернатора Червоного моря Амра Ханафі, туристка - у лікарні, і знаходиться в "стабільному стані".

Відео: Напад акули на туристку в Марса Аламі (YouTube/mars times)

За даними Masr Times, дайвінг в цьому районі був заборонений на три дні губернатором Ханафі. Також був створений комітет для розслідування можливих змін у поведінці акул в цьому районі.

Марса Алам вважається одним з найбільш привабливих для дайверів курортів завдяки недоторканому підводному світу. Це місце залишалося доступним для пірнання в той час, коли дайвінг без ліцензії був заборонений біля курорту Шарм-ель-Шейх.

Після нападу акули на українських туристів 25 жовтня в Шарм-ель-Шейху голова Агентства з охорони природи Міністерства навколишнього середовища Мохамед Салем повідомляв, що акули, які природним чином мешкають в Червоному морі, є морськими хижаками та наносять серйозні травми при нападі.

"В Єгипті є один із 30 найбільш відомих у світі видів акул, які нападають на людей", - зазначив чиновник.

Повідомляється, що німецька туристка пірнала біля рифу, де зазвичай відзначають присутність цих хижаків.

Ще одна туристка постраждала від акули в Єгипті: що відомо про інцидент

Фото: Дайвінг - популярна розвага в Єгипті (pixabay.com)

Як убезпечити себе під час відпочинку

Туристів попереджають про небезпечні види розваг під час відпочинку. Екстремальні розваги потрібно проводити з досвідченими інструкторами в дозволених місцях. Також необхідно оформити спеціальну страховку, яка покриє лікування можливих травм.

Звичайне туристичне страхування не покриває заняття спортом у подорожі, відзначають в страхових компаніях.

Вирушаючи на відпочинок, можна придбати страховий поліс з урахуванням екстремального спорту – він може бути на 20-30% дорожчим за звичайне туристичне страхування, каже в коментарі РБК-Україна Леся Щербакова, виконавчий директор СК "Провідна".

"Як правило, у 95-99% турагентств при продажу турів в Туреччину, Єгипет у страховку спорт не входить, і туристів навіть не питають, їм потрібно таке покриття чи ні. Тому в підсумку відмовляють у компенсації, страхова компанія відповідальності за такі випадки не несе", - зазначає вона.

Поліс "зі спортом" передбачає покриття страхових випадків, якщо турист травмувався під час занять:

- лижі;

- рафтинг;

- дайвінг;

- стрибки з парашутом;

- парапланеризм.

"У разі вивиху в басейні, наприклад, то це травми, які покриває "класичне" страхування. Але спочатку у туриста візьмуть тест на алкоголь. Також страховка покриє й отруєння, високу температуру, апендицит, хірургічну операцію, перелом ноги, інфаркт, інсульт, маткову кровотечу. Покриє і випадки, якщо турист вибив око, порізав руку або ногу об корал", - перерахувала страхові випадки експерт.

Ще одна туристка постраждала від акули в Єгипті: що відомо про інцидент

Фото: Відпочинок в готелі Марса Аламу (booking.com)

Нагадаємо, подорожуючи під час пандемії, необхідно оформляти страховку, яка покриває лікування COVID-19. Більшість туроператорів включають її у вартість турів.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштують путівки на курорти Єгипту в грудні.

Також повідомлялося, які небезпечні випадки під час відпочинку не покриває страховка.

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Відпочинок за кордоном Єгипетотпускотдыхакула

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