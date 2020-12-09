"Оставили без денег семью с двумя детьми": украинских туристов обокрали за границей

Фото: Кража денег у туристов (коллаж РБК-Украина)

Личный опыт украинцев, пострадавших в Сербии

Путешествия за границу – порой не только приятные впечатления, но и непредвиденные неприятности. Одна из частых ситуаций – пропажа денег или вещей, которые сложно сразу найти и вернуть.

Что делать, если туриста или самостоятельного путешественника обокрали в чужой стране и куда обращаться? На какую помощь можно рассчитывать и с какими трудностями придется столкнуться, из своего опыта рассказал РБК-Украина Дмитрий Чеботар, который в ноябре внезапно оказался без денег в Сербии.

"Украли все деньги у семьи с двумя детьми в Сербии" - написал Дмитрий редактору РБК-Украина с просьбой рассказать о его случае. Мы разбирались, как действовать в подобных ситуациях.

Фото: Во время путешествия важно следить за своими вещами (pixabay.com)

"Выручили украинцы в соцсетях"

Украинец Дмитрий Чеботар в ноябре попал в неприятную ситуацию в Сербии – во время поездки у него украли деньги.

Он путешествовал с женой и двумя детьми - 8 летней и полуторагодовалой дочерями. Кошелек с деньгами и банковскими карточками был спрятан глубоко в сумке, и отследить, когда его украли – в поезде или позже в ресторане фастфуда, путешественник не смог.

"Это случилось, когда возвращались домой из Черногории и на два дня заехали в Сербию. Из-за локдауна было очень сложно добираться – дальше планировали автобусом ехать в Австрию и оттуда улетать в Украину, потому что из Белграда не было прямого рейса", - вспоминает турист.

Страховки у Дмитрия не было: он путешествовал самостоятельно. Обнаружив пропажу денег, он обратился в украинское консульство в Сербии.

"Когда написал в консульство, мне быстро ответили. Сказали, что по 72 долларов на человека могут нам выдать в течение суток. И что нужно прислать документы и справку из полицейского участка о том, что мы написали заявление", - говорит Дмитрий.

В полицию семья обратилась на второй день, после того, как нашли, где остановиться в недорогом жилье посуточно.

"В первый день просто уже не было сил идти в полицию. Несколько отделений нас с детьми "покидали" туда-сюда. А в последнем, которое должно было нас принять, сказали, что нас не понимают на английском. И чтобы мы приходили со своим переводчиком и юристом, и заверяли документы за свой счет. Тогда примут заявление", - возмущается он.

Фото: Улица в Белграде (pixabay.com)

После этого Дмитрий никуда не обращался и помощи не просил. По его словам, предложений помочь от консульства ему не поступало.

"Остались только карманные деньги, чтобы переночевать и поесть, а на билеты домой уже не было. Но той суммы, которую консульство могло выделить, нам бы хватило добраться домой", - подсчитывает украинец.

Из-за того, что не получилось подать заявление в полицию, семье пришлось искать помощь в соцсетях – в группах украинцев, проживающих в Сербии.

"Нам повезло: я нашел в Facebook человека с украинской картой, который согласился, чтобы нам на нее прислали деньги из Украины", - делится опытом Дмитрий.

Далее семья добиралась домой через Амстердам, где в аэропорту младшая дочь травмировала палец. Там ребенку оказали всю необходимую медицинскую помощь оперативно и бесплатно.

Где искать помощь за границей

Помощью гражданам за границей, как правило, занимаются специальные дипломаты - консулы. К ним в случае непредвиденных ситуаций следует обращаться в первую очередь.

"Именно консулы ездят "вытягивать" туристические группы, которые застряли, скажем, в аварии посреди горной трассы. Помогают с оформлением документов и вообще первыми готовы протянуть вам руку поддержки за рубежом", - комментируют в Министерстве иностранных дел Украины функцию консульской службы.

Фото: Во время поездок за границу важно не потерять телефон (pixabay.com)

Перед любой поездкой за границу в МИД советуют заранее записать номера телефонов консульской службы в стране, где вы находитесь: список номеров всегда доступен на сайте МИД.

Кроме того, непосредственно на месте можно обратиться на официальную страницу службы: отправить сообщение в мессенджер и попросить о помощи. Различные полезные советы украинские консулы публикуют с хештегом #КонсулПоруч и #КонсулДопомагає в Facebook.

В случае кражи нужно обратиться на ресепшен отеля, к гиду, в полицию. Турист также может позвонить туроператору, где ему помогут организационно. Возмещение утерянных денег не предусмотрено.

В особых случаях, когда есть угроза жизни и здоровью гражданина, украинский консул может выдать одноразовую материальную помощь. Для этого нужно обратиться с письменным заявлением в дипломатическое учреждение Украины. К ней необходимо предоставить документы, выданные иностранной полицией, подтверждающие факты преступления.

Туристам советуют быть особо внимательными во время поездок за границу и следить не только за деньгами и документами, но и за мобильным телефоном. Иметь свой гаджет для связи в чужой стране может оказаться критически важным. Также не стоит забывать о страховании при поездке за границу, которое покрывает много рисков, большинство которых связаны со здоровьем.

Напомним, ранее мы писали, что в курортном Египте на туристку снова напала акула.

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