Неприступні твердині: п'ять найкрасивіших замків України, які варто побачити восени

Фото: Один з найкрасивіших замків (karpaty.love)

Яскраві замки та фортеці нашої країни для подорожі на вихідних

Скільки в Україні замків і палаців та їхніх руїн – ніхто точно не злічить. Тих, які цікаві туристам – понад півсотні. Навіть якщо ви вже побували в кількох замках в Україні – не привід зупинятися на досягнутому, адже кожна з таких архітектурних споруд по-своєму унікальна і цікава.

Відвідати місця, які були свідками історії впродовж кількох сотень років – непогана ідея для осінніх екскурсій.

Ми підібрали п'ятірку найбільш яскравих і цікавих замків, які варто відвідати під час вікенду.

Фото: Замок у Радомишлі (ukraine-is.com)

Папірня в Радомишлі

Без сумніву, один із найкрасивіших замків, яким хочеться милуватися якомога довше – це замок у Радомишлі на Житомирщині. Побудував його у 1612 році Єлисей Плетенецький, архімандрит Києво-Печерської лаври. Тоді в будівлях розташовувалася "папірня" – майстерня з виробництва паперу для друку книг. На папері цієї "фабрики" був надрукований перший у Києві "Часослов"(1616). На той час папірня була єдиним в Центральній Україні підприємством з виробництва аркушів для друкарства – їх виготовляли з льону, конопель і кропиви.

Фото: Папірня в замку Радомисль (ukraine-is.com)

Хоча папірня була знищена в 17 столітті, паперу її виробництва вистачило на друк книг ще майже на сотню років. В кінці 19 століття колишню папірню перебудували на млин, який працював і в радянські часи.

У 2007 році замок викупила родина Ольги Богомолець і почала реконструкцію. Зараз там створено історико-культурний комплекс "Радомисль", в замку облаштовано музей домашньої ікони з колекцією з 5 тисяч стародавніх ікон. Також є майстерня з виготовлення паперу за старовинною технологією. Тут після майстер-класів гості можуть отримати аркуші паперу з гербом Радомишля на водяних знаках.

Пообідати можна в трапезній, а переночувати – у стилізованих під старовину кімнатах замку, в яких багато років тому спали ченці.

Фото: Інтер'єри замку Радомисль (ukraine-is.com)

Неприступна твердиня

Кам'янець-Подільська фортеця згадується в літописах ще в 10 сторіччі як староруська оборонна споруда. У 15 столітті фортеця опинилася під владою Речі Посполитої, і її стали перебудовувати в камені.

Історики стверджують, що за всю історію фортеця була захоплена лише двічі – у 1393 році – литовським князем Вітовтом, і в 1672 році вона впала під натиском турецького війська. За замком закріпилася репутація "побудований рукою Бога".

Фото: Неприступна фортеця у Кам'янці-Подільському (karpaty.life)

Зараз фортеця знаходиться у складі історико-архітектурного національного заповідника "Кам'янець-Подільський" і є популярним місцем серед туристів.

В замковому комплексі є 11 башт з окремими історіями та експозиціями. Наприклад, у Папській вежі, побудованій на кошти папи Римського, була в'язниця. В ній відбував ув'язнення Устим Кармелюк. За легендою, його провідували жінки і дарували хусточки. З них він нібито зв'язав мотузку і втік із підземелля.

У Чорній башті збереглося дерев'яне колесо, яке використовувалося для видобутку води з колодязя. Його видовбали в скелі, щоб забезпечувати місто водою на випадок облоги.

Фото: Фортеця - популярне місце серед туристів (dyvakrainy.com)

Кривава репутація

Замок Паланок знаходиться у Мукачеві на Закарпатті. Цей палац – одна з найстаріших оборонних споруд. Він був побудований на 68-метровій горі вулканічного походження ще до 11 століття.

Назву фортеця отримала від дубового частоколу паланка, який стояв навколо рову, що оточує твердиню.

У фортеці облаштовані підземні переходи, в яких ховалися люди під час облоги. Всередині замку – три тераси, які ділять його на три рівні – Верхній, Середній, Нижній замки. Найстаріший – Верхній, інші добудовувалися пізніше. Паланок пережив безліч облог і був у центрі угорсько-австрійського протистояння.

Фото: Замок Паланок побудований на 68-метровому вулкані (guide.karpaty/Юрій Крилівець)

Історію замку пов'язують з "кривавими" персонажами. Наприклад, фортеця належала до князівства Трансільванія – батьківщині графа Дракули. Власником замку колись був трансільванський князь Жигмонд Баторі, близький родич Эржбет Баторі, яку історія запам'ятала як "криваву графиню" за вбивства молодих дівчат.

За однією з більш мирних легенд, всередині замку є колодязь, вирити який допомагав чорт. Ось тільки його обдурили з оплатою, і з тих пір із колодязя доносяться звуки його метушні.

Зараз в Паланці працює історичний музей. Споруди знаходяться в ідеальному стані, і по його території проводять екскурсії.

Фото: Палац Паланок всередині (myukraine.org.ua)

Астрономічний палац

Замок графів Шенборнів в селі Ченадієво біля Мукачевого на Закарпатті побудований в кінці 19 століття. З'явився маєток з дерев'яного мисливського будинку в урочищі Берегвар у володіннях австрійських аристократів, а потім розрісся до замку в стилі неоромантики.

Палац побудований за астрономічним принципом. Чотири вежі по кутах символізують пори року. На даху замку – 52 димоходи: по кількості тижнів у році. Входів у будівлі – 12, як місяців у році. А вікон – 365. Ще одне вікно в честь високосного року замуроване.

Фото: Зараз в знаменитому замку Шенборнів розташувався санаторій (zakarpattya.net.ua).

Ще замок відомий тим, що в ньому розігрувалися любовні драми з ревнощами – але де їх не було.

Цікаво, що про "Джерело краси" ходять легенди про властивості води омолоджувати на довгі роки. Пізніше в її складі знайшли гліцерин, який позитивно впливає на шкіру.

До 1944 року замок належав роду Шенборнів, а пізніше радянська влада відкрила там санаторій, який діє і зараз.

Містичні тунелі

Тараканівський форт (його ще називають Дубенський) знаходиться біля села Тараканів Рівненської області. Його спорудили у другій половині 19 століття (почали будувати в 1873 році) для захисту земель Російської імперії на кордоні з Австро-Угорщиною.

Це був найпотужніший автономний оборонний комплекс із ровом і валами навколо. Територія форту зайняла 4 гектари, висота стін сягала 6 метрів. Всередині були обладнані підземні ходи, водопровід, каналізація, вентиляція, телефонний зв'язок. Для гарнізону усередині була побудована церква, пекарня, пральня, лікарняний пункт.

Всередині по периметру були вибудовані 105 двоярусних казематів, в яких могли розміститися до 800 солдатів.

Фото: З Тараканівским фортом пов'язані похмурі легенди (vidviday.ua)

В підземних ходах і тунелях можна провалитися в пастки-колодязі для вивідачів. Про Тараканівський форт ходять похмурі легенди. Мовляв, його коридорами бродять привиди австрійських солдатів, які загинули в околицях. Також на одній із стін є список людей, які зникли на території форту в другій половині 20 століття. Після другої світової війни у стінах фортеці розташовувався НКВС, про що нагадують забетоновані тунелі.

Споруда знаходиться на балансі Міністерства оборони як військове містечко. Воно закрите для відвідування, але навіть під час карантину там було безліч любителів старовини. Місцева влада планує знайти інвестора, щоб перетворити аварійний об'єкт в повноцінний туристичний.

Фото: Руїни Тараканівського форту (Олег Божко)

Українські замки і фортеці варто побачити вживу, щоб перенестися в часі назад і відчути величезні пласти історії, які зберігає багатовікова архітектура. Це відмінний відпочинок для тих, хто хоче закрити відкриті "вкладки" щоденних турбот в голові і зануритися в атмосеру минулого.

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