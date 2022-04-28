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Втеча від війни. У яких країнах українці просять статус тимчасового захисту

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Четвер 28 квітня 2022 19:11
Втеча від війни. У яких країнах українці просять статус тимчасового захисту Фото: Біженці в ЄС (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

На пільги в ЄС претендують менше половини біженців

У країнах ЄС вже зареєструвалися 2,3 мільйона українських біженців, які отримали тимчасовий захист. Це 44% від загального числа тих, хто поїхав через війну.

Про це заявило Агентство Європейського Союзу з питань прихистку, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Такі цифри наводять за термін з 24 лютого по 27 квітня. У заяві організації йдеться, що щотижня в середньому 300 тисяч біженців з України подають заявку на статус тимчасового захисту в одній з країн ЄС. Це дає їм права і важливі можливості на термін від 1 до 3 років.

"З початку російського вторгнення Україну залишили всього приблизно 5,3 мільйонів біженців, в ЄС з них прибули близько 4,6 мільйонів чоловік. Понад 2,9 мільйона осіб прибули до Польщі, близько 800 тисяч осіб прибули до Румунії, майже 500 тисяч до Угорщини та 360 тисяч осіб – до Словаччини", - йдеться у повідомленні.

Втеча від війни. У яких країнах українці просять статус тимчасового захисту

Фото: Дві третини біженців - жінки (twitter.com/Straz_Graniczna)

Зазначається, що 99% людей, які звертаються за тимчасовим захистом - громадяни України. Дві третини з них - жінки.

Серед таких не було жодного неповнолітнього без супроводу. Діти також користуються тимчасовим захистом, поки їм надається доступ до державної освіти.

За даними EUAA, менше 1% громадян України (21 700 заяв) попросили про надання притулку в країнах ЄС +. 9000 заяв про статус біженця подали в перший тиждень після початку війни. Кількість заяв різко скоротилася після того, як 4 березня набула чинності директива ЄС про тимчасовий захист.

Нагадаємо, ми писали, що у Європі не вистачає психологів для допомоги українським біженцям.

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