"Побоювання захворіти": попит на закордонні відпустки в кінці жовтня різко знизився

Єгипет - один з найпопулярніших напрямків для відпочинку українців за кордоном. Але приблизно з середини жовтня почав знижуватися попит на тури в цю країну. Таку думку висловлюють у коментарях профільному виданню Turprofi українські туроператори.

Чому попит на путівки в Єгипет знижується

Є кілька причин, чому туристи рідше стали їздити за кордон у другій половині жовтня, кажуть в туркомпаніях.

Гендиректор мережі туристичних агенцій "Поїхали з нами" Олег Кулик вважає, що попит на тури до Єгипту знизився у півтора-два рази, і падіння все ще триває. На його думку, головна причина падіння попиту - закінчується сезон у Туреччині, а Єгипет "повноцінно так і не розпочався", адже туристи не встигли переорієнтуватися на цей напрямок. Проте ті туристи, які хочуть відпочити, і далі бронюють путівки, зазначає він.

"Можливо, попит відновиться після виборів: люди проголосують і полетять. Хоча не останню роль в падінні грають і побоювання захворіти. У кожного свої страхи", - додає гендиректор "Поїхали з нами".

Тим часом член правління туроператора Travel Professional Group Олена Бойко вважає, що падіння попиту пов'язане зі зростанням захворюваності COVID-19.

"Через це просіли продажі по всім напрямкам в принципі", - говорить вона.

Фото: Попит на тури до Єгипту впав у півтора-два рази - туроператори (pixabay.com)

Олена Бойко нагадує, що багато країн стали заявляти про другу хвилю пандемії, і в Україні, як і в інших державах, зростає кількість хворих коронавірусною інфекцією. За її словами, люди відчувають себе невпевнено, тому відмовляються від поїздок.

Коли попит відновиться

В коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії "Аполло-тур" Андрій Демура каже, що чув оцінки колег про зниження попиту в Єгипет в кінці жовтня, але серед його клієнтів попит не особливо змінився.

"У нас - без змін. Попит - "стабільно середній", - зазначає він.

Знижується не так попит (адже Єгипет актуальний серед наших туристів і далі), як бронювання на певний час, і не тільки по Єгипту, говорить РБК-Україна Алла Глива, туристичний експерт і керівник турагентства "TURBAR". Зараз чимало туристів знаходяться в очікуванні виборів, пояснює вона.

"Чому ці туризм і вибори так пов'язані? Бо ми бачимо багато тих, хто хоч якось "прив'язаний" до самих виборів - або своєю участю, або організацією, або задіяний у цьому процес іншими способами. І зовсім не секрет, що у багатьох велика кількість знайомих або друзів, в тому числі й клієнтів турфірм, балотується. Тому ми бачимо, що багато туристів хочуть бронювати путівки, але вже після виборів", - говорить Алла Глива.

Фото: Попит скоро повернеться до колишніх обсягів, кажуть в туркомпаніях (booking.com)

По-друге, туристи побоюються, чи не закриють чи повітряний простір, зазначає керівник турагентства "TURBAR". Крім того, хтось хворіє, але після одужання теж має намір їхати у відпустку, додає вона.

"Якщо підсумувати, то я б не сказала, що впав саме попит. Швидше вщухли потоково бронювання, адже всім потрібна визначеність як у питаннях виборів, так і в ситуації з карантинними обмеженнями. Думаю, якщо після виборів все буде хоча б так само, як є зараз, то попит зросте і переросте в бронювання", - говорить Алла Глива.

До того ж, завжди актуальна страховка від невиїзду: вона дозволяє компенсувати витрати на путівку при виникненні раптових обставин, додає експерт ринку.

"Схема роботи з такою страховкою вже добре відпрацьована. Ну а відпустку і моральне перезавантаження завжди потрібні, тим більше в такому пресингу, який відбувається зараз навколо всіх нас", - пояснює вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, де можна відпочити в Туреччині восени й взимку після закінчення пляжного сезону.

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