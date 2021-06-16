Опинилися в пастці та кликали на допомогу. Туристи застрягли у відомій локації: що відбулося

Минулої неділі туристи застрягли біля інформаційного центру культурно-історичного парку гори Тай в Шаньдуні, Китай. Вони змушені були провести там багато годин через те, що їх ніяк не могли забрати назад вершини гори, повідомляє видання South China Morning Post.

Відеозаписи цієї сцени стали вірусними в китайських соцмережах. На одному з відео люди в масках штовхалися і хором кричали: "відкрийте вхід".

Керівництво відомої туристичної пам'ятки на сході Китаю принесло вибачення за погану координацію ситуації, пише сайт.

"Ми приносимо щирі вибачення за незручності, викликані деякими оновленнями, які проводяться в нашій мальовничій зоні, неуважним обслуговуванням і неналежним управлінням", — заявило керівництво Mount Tai.

Згідно із заявою керівництва сайту, число туристів в інформаційному центрі, який знаходиться на півдорозі до гори Тай, почало збільшуватися приблизно о 8 годині ранку. Приблизно через годину центр був вже повністю затоплений людьми, що зібралися в залі очікування для спуску з гори.

Фото: Туристи годинами юрмилися біля канатної дороги на вершині гори

Зрештою, туристи стали пропускати чергу до канатної дороги, перелазячи через бар'єри, а деякі кидалися до квиткової каси, ще більше створюючи хаос. Інші зібралися навколо маршрутних автобусів - альтернативного способу дістатися вниз з гори. Це ускладнювало виїзд автобусів з місця події, повідомляє видання.

Поведінка туристів призвела до того, що справлятися з ситуацією стало неефективно, йдеться в заяві менеджера локації.

Через кілька годин місцева влада збільшила кількість маршрутних автобусів і спростила процедуру перевірки квитків. Вони також направили на місце інциденту 40 поліцейських для підтримки порядку.

"На моєму шляху вгору і вниз були натовпи"

Щільний туман також міг бути причиною довгого очікування: туристи зібралися в районі Чжунтяньмень замість того, щоб відправитися відразу на вершину гори. Через це вони не змогли побачити схід сонця. Коли стало зрозуміло, що погода не сприяє перегляду локації, вони стали масово проситися покинути гору.

При цьому шість входів на канатні дороги були тимчасово закриті: співробітникам доводилося просити піти людей, які забігали в заборонені для туристів зони.

"Я провів вісім годин, піднімаючись на вершину гори. Хотів побачити схід сонця. Я був виснажений. Хотів спуститися з гори по канатній дорозі, але мені сказали, що мені потрібно почекати кілька годин. На моєму шляху вгору і вниз були натовпи", — цитує видання користувача Weibo, який відвідав гору Тай на вихідних.

Фото: Південні "ворота в небо" на горі Тай (uk.wikipedia.org)

Друга людина написала: "Я був там, їм став свідком жахливого управління ситуацією і в цілому цією мальовничою місцевістю. Було кілька черг, і ми не знали, в якій черзі нам чекати. Деякі туристи сварилися з персоналом".

Чим відома гора Тай в Китаї

Гора Тай або Тайшань - важливий історичний і культурний об'єкт Китаю. Це не тільки найвища гора в провінції Шаньдун, але і місце паломництва вже протягом тисячоліть. Гора розташована на північ від міста Тайань і на південь від столиці провінції Цзінань. Вона простягається від 150 до 1545 метрів над рівнем моря і займає площу 426 квадратних кілометрів.



За оцінками Міністерства культури та туризму, в цьому році під час фестивалю човнів-драконів було здійснено 90 мільйонів внутрішніх туристичних поїздок. Це майже вдвічі більше, ніж минулого року, коли Китай почав відновлюватися від пандемії COVID.

Нагадаємо, раніше в одному з аеропортів виник скандал з туристкою через відмову надіти маску.

Також повідомлялося, що пасажирів примусово відправили на карантин через затримку рейсу.