Вже без обмежень. Литва пом'якшує умови в'їзду: що потрібно знати

Влада Литви вирішила скасувати обов'язкову самоізоляцію для іноземних туристів, які прибувають із третіх країн. Нові правила почали діяти із 14 лютого.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Литви.

"З понеділка особи, які прибувають із третіх країн, не будуть зобов'язані самоізолюватися", – йдеться у повідомленні.

На сайті також наголошується, що коли всі країни світу опиняться в "жовтій" зоні, мандрівники з будь-якої країни мають заповнити анкету пасажира і подати документ, що підтверджує один із трьох фактів: вакцинацію проти COVID-19, рецидив або негативний тест перед поїздкою.

Сертифікат про щеплення дійсний, якщо особа була повністю щеплена вакциною, зареєстрованою в Європейському союзі (ЄС) не менше 14 днів, але не більше 270 днів тому (270 днів не поширюється на осіб молодших 18 років) (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen або Nuvaxovid) або Covisield, а також якщо людині була введена бустерна доза будь-якої з цих вакцин.

Якщо особа не відповідає критеріям вакцинації або рецидиву, то має бути ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття або антиген-тест – за 48 годин.

При цьому в'їхати до Литви можуть не всі.

В цей час кордон відкритий для:

вакцинованих мандрівників;

туристів із документом, що підтверджує перенесення хвороби (з моменту позитивного тесту пройшло не більше 180 днів);

іноземців із національними візами D або підставами для в'їзду.

Для решти в'їзд тимчасово обмежений.

Нагадаємо, раніше ми писали, що популярна країна спростила правила в'їзду для туристів.